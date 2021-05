El lunes vence el plazo de inscribirse al pago por cuotas del predial

Si aún no ha pagado el impuesto predial en Bogotá, tenga en cuenta que el próximo lunes 31 de mayo vence el plazo para inscribirse en el método de pago por cuotas, sistema de pago alternativo por cuotas voluntario (Spac). Este dato es importante para que propietarios de predios residenciales y no residenciales opten por este sistema y pagar el impuesto en un plazo más amplio.

Según le explicó a EL TIEMPO Orlando Valbuena, director de impuestos de la Secretaría de Hacienda, hay dos medios de pago por cuotas del impuesto. Está el ordinario, que consiste en el pago de cuatro cuotas iguales del costo predial del 2021 y en los meses de junio, agosto y octubre del presente año, y de enero del 2022.



El segundo es el Spac por afectación de pandemia, que permite a aquellos predios comerciales, industriales, dotacionales y otros tipos de propiedades no residenciales optar por este sistema al considerar que se han visto afectados en sus finanzas a raíz de la pandemia. “Los sectores donde se hayan visto disminuciones en sus ingresos van a poder optar por este sistema, para permitir a estos sectores afrontar la crisis, tener más flujo de caja y asumir estas obligaciones”, prosiguió Valbuena.



(Le puede interesar: Claudia López explica el plan de cambio y rescate social para Bogotá)



Este método se diferencia del ordinario en que se hace la declaración el presente año, pero el pago de las cuotas se hace en los meses de febrero, abril, junio y agosto del 2022 para darles este alivio económico a los propietarios declarantes.



No obstante, es importante recordar que quienes tengan la propiedad bajo la modalidad de contrato de fiducia o leasing –está en una propiedad en arriendo con opción de compra con una entidad financiera– no pueden acceder al método de pago por cuotas. Sin embargo, las entidades o las fiduciarias propietarias sí pueden hacerlo.



Si desea acogerse al sistema de cuotas para pagar el impuesto predial, tenga en cuenta que este proceso no tiene ningún costo y tampoco hay necesidad de intermediarios. Lo único que tiene que hacer es dirigirse a la oficina virtual de la Secretaría de Hacienda; allí, entrar al botón de predial, escoger la opción ‘quiero pagar por cuotas’ y seguir los pasos para inscribirse.

Siga leyendo