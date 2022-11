Luego de una larga espera por parte de los fanáticos de Harry Styles, el cantante británico dará su concierto este domingo 27 de noviembre, en Bogotá, en el Coliseo Live. Tenga en cuenta los horarios y algunas recomendaciones.



(Le puede interesar: Rock al Parque: cierres viales y recomendaciones claves para los asistentes)

Cabe mencionar que antes de la pandemia el concierto de Harry Styles se había programado para el 19 de octubre de 2020, en el Movistar Arena, pero debido a la emergencia sanitaria de covid-19 este tuvo que posponerse.



Al volver los conciertos y los eventos, el concierto del cantante británico fue reprogramado y reubicado, para el 27 de noviembre, en el Salitre Mágico. Sin embargo, debido a todos los inconvenientes que se presentaron en el concierto de Dua Lipa decidieron hacer el cambio al Coliseo Live.



Si va a asistir al concierto es importante que tenga en cuenta los horarios y algunas recomedaciones.

Horarios

- Los prefiltros de todas las localidades del Coliseo Live se abrirán a partir de las 6:00 de la mañana, por lo que se recomienda estar presente en el lugar lo más pronto posible.



- La entrada al lugar se iniciará a partir de las 3:00 de la tarde para las personas que tengan boletas ‘Early Entrance’, mientras que para el resto iniciará a las 6:00 de la tarde.



- La artista invitada, la cantante y rapera jamaiquina Koffee, comenzará su presentación a las 7:40 de la noche, y a las 9 de la noche saldrá a escena Harry Styles.



- No es permitido acampar en las inmediaciones del lugar.

Transporte y movilidad

- Puede hacer uso del transporte público de la ciudad o también puede acceder al servicio de buses del Coliseo Live que cuesta entre 25.000 y 35.000 pesos, los puntos de partida y llegada para los buses son Carulla Alhambra, en el City Parking de Smartfit en el barrio Cedritos, y en el parqueadero de Maloka.



- También hay una vans con capacidad para 14 personas por un valor de 650.000 pesos cada una, y carros blancos con servicio puerta a puerta a 125.000 pesos, exclusivo para la salida del concierto.



-Quienes decidan ir en automóviles al Coliseo Live tendrán una tarifa en los parqueaderos autorizados por el lugar de 30 mil pesos para los carros y 20 mil pesos para las motos.Debido a las congestiones que suelen darse en ese punto de la ciudad, en la calle 80 habrá apoyo en vía desde el Puente de Guadua para minimizar la congestión en el corredor vial.

Recomendaciones

- Planear su viaje con anticipación.



- No llevar elementos cortopunzantes.



- No entrar alimentos, ni bebidas.



- No llevar sustancias psicoactivas.



- No llevar cámaras semi o profesionales.



- Si va a llevar algo donde cargar su cosas, se recomienda que sea un canguro o un bolso pequeño.



REDACCIÓN BOGOTÁ