Las autoridades de Cundinamarca y del municipio de Cota se reúnen en la mañana de hoy con los empresarios de conciertos y del Coliseo Live para analizar los hechos ocurridos el pasado domingo con ocasión del show del cantante británico Harry Styles.



El encuentro es promovido por el gobernador de Cundinamarca, Nicolás García, con el fin concertar soluciones a los problemas de movilidad que se registraron en la autopista a Medellín, donde se encuentra el moderno escenario, y del supuesto mayor aforo que se presentó.



De esta reunión se supo porque la alcaldesa Claudia López contó que había hablado con el mandatario seccional y dijo que él era “consciente de que era un riesgo latente, no solo para la movilidad” y que le había comunicado que estaba convocado a los empresarios a una reunión.



“Si no se toman medidas desde Cundinamarca y Cota, el Coliseo Live es un riesgo latente y lo digo con el mayor respeto por esos empresarios. Pero usted no puede hacer un Coliseo para 30.000 personas como si estuviera haciendo un piqueteadero al lado de la vía, y así lo hicieron”, aseguró López, quien insistió en que “desafortunadamente eso no está en manos de Bogotá, el Coliseo está en Cota”.



La mandataria incluso comparó lo sucedido durante dos días en Rock al parque, realizado en el parque Simón Bolívar, con cerca de 100.000 personas, y aseguró que no se había presentado ningún problema.



“Rock al parque, organizado por la Alcaldía Mayor de Bogotá, un espectáculo de casi 100.000 personas tuvo 33 personas atendidas y nadie fue trasladado, nada ocurrió grave. El Live tuvo menos de 30.000 personas y 270 atendidos por asfixia”, afirmó.



La alcaldesa le dijo a EL TIEMPO que no iba a asistir a dicha reunión e insistió en que “lo que pase en Cota es tema de Cota y Cundinamarca, no de Bogotá”.



Sobre lo que pasó en el concierto, el gobernador Nicolás García confirmó que la reunión será en la Gobernación y a la misma fueron convocados los empresarios, el municipio de Cota, las secretarías de Movilidad de Cundinamarca y Bogotá, el CRUE del departamento y que el objetivo es “verificar qué acciones se están adelantando y qué está sucediendo” con los eventos.



“Si bien no somos autoridad para dar permisos (en ese caso lo es el municipio de Cota), sí podemos advertir posibles no cumplimientos o posibles situaciones que el municipio debe exigirles a los empresarios”, señaló.

Los conciertos de Harry Edward Styles son el espectáculo musical más masivo en el mundo y quienes asisten a ellos son jóvenes y adolescentes, un hecho que se vio en el evento del fin de semana.



La presentación en Bogotá se esperaba desde 2019 y en principio iba a ser en el Movistar Arena, pero luego se pensó en el Salitre Mágico. Finalmente se concretó en el Coliseo Live, un moderno escenario cuya construcción costó 70 millones de dólares, con capacidad para 22.000 personas cómodamente ubicadas y que cuenta con una de las mejores acústicas y filtros de aire en Colombia y la región.



En los 4 meses que lleva, desde su inauguración, se han presentado artistas de talla internacional como Marc Antony -cuando se registraron congestiones en la autopista a Medellín que afectaron la movilidad de la calle 80-, Arctic Monkeys y Harry Styles, y hoy tendrá lugar el partido de las leyendas del tenis: Nadal versus Casper Ruud.



Y es que detrás de eventos como este no solo hay toda una logística sino miles de personas que llegan a la ciudad, incluso provenientes del extranjero, lo que le inyecta recursos a la región y a la capital. La organización del concierto estimó que para la presentación de Harry Styles se realizaron 1.500 vuelos internacionales, hubo demanda de 2.000 habitaciones de hotel,se generaron 1.000 empleos directos y 2.500 en proveedores y paga el 10 por ciento de la boletería en impuestos.

El artista británico suspendió durante unos 20 minutos su presentación cuando detectó que habría problemas entre el público. Foto: Escuela Multimedia de EL TIEMPO

Qué pasó en el concierto



De acuerdo con fans del artista que estuvieron en el Coliseo y que fueron consultadas por este diario, el problema no fue con el ingreso ni la salida del público, sino al entrar al escenario y durante el show.



Una fanática que dijo llamarse Daniela y que había comprado la boleta desde 2019 y asistió junto con cuatro amigas, destacó que el ingreso fue rápido. Incluso, les permitieron estar bajo techo en el centro comercial que hay al lado, algo que no le había sucedido en otros espectáculos. Lo malo, en su opinión, fue la poca oferta de comida -es vegana- y de baños.



La joven contó que para ingresar a los baños había que hacer largas filas, de hasta una hora o más. Y frente al caso de menores de edad desmayadas dijo que, de hecho, antes del concierto vio a una niña con crisis de ansiedad y que esos hechos empezaron a ser recurrentes desde que se presentó la telonera Koffee. La explicación de esta asistente y de otras consultadas por este diario que pidieron no ser citadas es que en el área de Early general y platea (esos dos sectores estaban divididos por una valla) se encontraba tanta gente que no había para dónde moverse.



“Llevaba ocho canciones y Harry tuvo que parar el show unos 20 minutos. Empezó a decir ‘qué es lo que está pasando ahí, qué pasa, qué pasa’, y la gente, que no entendía muy bien el inglés, prendió las luces de los celulares pensando que eso era lo que estaba pidiendo. Otros decían que no había espacio y otros gritaban por agua, la gente estaba súper acalorada”, narró la seguidora del artista. Contó también que Harry Styles hizo un llamado a la calma, pidió que le llevaran agua al público y decidió suspender la presentación mientras todos tranquilizaban.

Qué dice en el Coliseo Live

Miguel Caballero, representante del Coliseo Live, dijo que la organización del concierto se cumplió tal y como se esperaba y que el 99 por ciento de los casos de niños desmayados -se presentaron 279- fueron por ataques de ansiedad y solo hubo un traslado por taticardia. “Todos estos niños fueron llevados a la enfermería (tuvieron 3, con médicos, paramédicos y pediatra), los atendían y se devolvían al concierto”, indicó Caballero.



El empresario precisó que al concierto asistieron 20.300 personas, 1.700 menos que en la presentación Arctic Monkeys, y aseguró que ese tipo de situaciones son normales en espectáculos masivos y citó que en Londres el Harry Styles debió parar el concierto por lo mismo.



Carlos Asprilla, experto en el manejo de eventos y quien estuvo asesorando la organización del concierto, señaló que los desmayos y ataques de ansiedad se tenían previstos y que por eso fue reforzado el equipo de atención con médicos y médico pediatra, camillas y ambulancias.



“Era de esperarse eso. Habitualmente en un concierto por la enfermería pasan 80 o 90 personas por dolor de cabeza, de estómago o de tobillo. Esta vez se triplicaron los indicios y la mayoría fueron niñas adolescentes a las que les dio ataque de ansiedad. Se aglomeraron adelante, porque todo el mundo quiere estar cerca del artista, y se sienten ahogadas y toca sacarlas y llevarlas a la enfermería, pero a los 20 minutos regresan al show”, señaló Asprilla.



Frente a las congestiones viales, dijo que con o sin concierto ese es un problema de la autopista y que, a pesar de la logística y de que se dispusieron 145 de buses para trasladar a los asistentes, se presentó porque llegaron padres de familia a dejar o recoger a sus hijos y se estacionaron en la vía.



Con esas opiniones coincidió el secretario de Gobierno de Cota, Edgar Valero, quien señaló que en el PMU -del que hizo parte la Secretaría de Movilidad de Bogotá- se exigieron todos los requisitos necesarios para un evento como ese. “No hubo fallas de logística ni de planeación, ni hubo ninguna situación imprevista”, afirmó el funcionario de Cota y quien es presidente del PMU, donde se revisó el plan de manejo propuesto por los organizadores y aprobó la realización del evento.



EL TIEMPO contactó a Luz Ángela Castro, la representante de los empresarios promotores del concierto de Harry Styles en el Coliseo Live, pero se abstuvo de hacer pronunciamiento alguno y dijo que no estaba autorizada para referirse sobre el tema.



Ante los hechos ocurridos en el Coliseo Live, el experto en región, Enrique Bayer, consideró que "los conciertos en ese sitio no dejarán de causar traumatismos" y que se necesitan escenarios alternos en la región metropolitana.



En su opinión, este es un tema que debe asumir Bogotá Región. "Los problemas de unos y otros, tanto los de Bogotá como los de los municipios, nos incumben a todos", dijo Bayer, quien coincide con los empresarios en que la calle 80 ya enfrenta "fuertes reparos".

Qué dice la Secretaría de Movilidad de Bogotá

Al ser consultada por este diario, la Secretaría Distrital de Movilidad señaló que mantuvo "comunicación constante con la concesión Sabana de Occidente S.A.S, quienes están a cargo del tramo vial donde se encuentra ubicado el Coliseo y que operan desde los límites del Distrito, a la altura del Puente de Guadua".



Además, según la entidad, se coordinó el despliegue de unidades de apoyo guía, agentes de tránsito y policía tránsito, con el propósito de realizar controles en la salida Bogotá a la altura de las carreras 114, 119 y 120 y en el Puente de Guadua.



"Estas unidades realizaron operativos de control de tránsito en la zona entre las 3:00 p. m. y las 10:00 p. m.



Dicho personal a su vez asiste al PMU (Puesto de Mando Unificado), que se maneja para este tipo de eventos, y con el Centro de Gestión.



GUILLERMO REINOSO RODRÍGUEZ

Editor de Bogotá

​En Twitter: @guirei24

