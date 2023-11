¿Va a celebrar Halloween?, siga estas recomendaciones de seguridad en Bogotá

El 31 de octubre es una fecha que se enmarca en la memoria de millones de personas en todo el mundo. Se trata de la celebración de Halloween, el momento del año en el que los disfraces y los dulces son los protagonistas.



Para garantizar la seguridad de los niños y adolescentes en esta festividad, la Secretaría Distrital de Salud da unas recomendaciones.



En el marco de esta fecha, el Ministerio de Salud y Protección Social y la Secretaría Distrital de Salud (SDS) comparte unos consejos para que padres y jóvenes puedan tener en cuenta al momento de salir el día de hoy.



Dichas medidas se establecen con el objetivo de evitar riesgos de salud, tanto para los niños como para los adultos a la hora de consumir dulces y de utilizar disfraces.



Entre los principales puntos, las entidades de salud hacen énfasis en prestar especial atención a los caramelos consumidos en este periodo.



"Antes de consumir productos comestibles como golosinas, galletas, refrescos o bebidas se deben revisar los empaques y etiquetas para comprobar que estén en buen estado y sin adulteraciones", añade el Ministerio de Salud a través de un comunicado oficial.



Este aspecto es de vital importancia ya que la Secretaría de Salud ha venido reforzando las acciones de vigilancia sanitaria a establecimientos de venta de productos como alimentos, licores, disfraces o lentes de contacto.



Según la institución distrital, durante el mes de octubre, se intervino más de 1.075 comercios en 133 operativos y se han destruido más de 152 kilogramos de dulces, galletas, turrones, caramelos, chocolates, entre otros, que tenían alguna alteración e inconsistencia en el rotulado.



“Invitamos a toda la ciudadanía para que adquiera los dulces, alimentos e ingredientes para las celebraciones de Halloween en establecimientos reconocidos y confiables" indicó el secretario de Salud de Bogotá, Alejandro Gómez.



De igual forma, añadió que se debe verificar las condiciones de los empaques y fechas. "En caso de que los productos estén decolorados, derretidos, desmoronados o húmedos, o con el rótulo y empaques desechos o alterados, debe desecharlos de inmediato y abstenerse de consumirlos”, aconsejó Gómez.



Además de la verificación, el secretario habla de la importancia de evitar el consumo excesivo de dulces por razones médicas y de salud, e indica que si se observa un problema que se produzca en consecuencia habría que buscar atención inmediata.



No obstante, en conjunto con las recomendaciones al momento de recibir y entregar dulces, se incluyen consejos al momento de escoger disfraz y maquillaje.



En cuanto al vestuario, el Ministerio de Salud, habla de la importancia de comprar disfraces, pelucas y accesorios con materiales resistentes al fuego y de materiales flexibles y blandos para evitar accidentes, teniendo en cuenta a las espadas, bastones o elementos que simulan ser cortopuzantes son comúnmente adquiridos en esta época del año.



Para los padres que acompañarán a sus hijos a realizar recorridos nocturnos se aconsejó usar cinta flourescente en los disfraces de los niños para mantenerlos a la vista.



Por otro lado, hablando de maquillaje y productos utilizados con un contacto directo con la piel, se recomienda hacer pruebas previas en la parte interior del antebrazo para verificar que no se produzcan alergias, además de revisar etiquetas de todos los productos cosméticos y las notificaciones sanitarias que deben tener en el empaquetado.



La procedencia de los productos es crucial para asegurar la calidad y seguridad. Especialmente si son objetos que van en contacto con una parte delicada del cuerpo como los ojos.



En este aspecto, la Secretaria de Salud de Bogotá recomienda evitar el uso de lentes de contacto con diseños de colores y reitera que son objetos personales que no deben ser compartidos con otras personas para no arriesgarse en tener lesiones.



Se especifica que los únicos establecimiento autorizados para vender y adaptar lentillas son las ópticas con consultorio.

¿Cuáles son las medidas de seguridad que hay?

Según una encuesta realizada por la Federación Nacional de Comerciantes Empresarios (Fenalco), el 73% de los colombianos planea participar en alguna celebración relacionada con el 31 de octubre.



Por ello, tenga en cuenta algunas medidas de seguridad que se estarán llevando a cabo en Bogotá y el país:

En Bogotá, 1.700 uniformados de la Policía Metropolitana y 500 colaboradores del Distrito, entre Gestores de Convivencia y Diálogo Social y del Escuadrón Anti-Riñas, harán parte del dispositivo de seguridad y de salud para esta jornada de Halloween que va hasta el próximo lunes 6 de noviembre.

Este plan realizará en toda la ciudad. Sin embargo, las localidades de Ciudad Bolívar, Usme, Bosa, Suba, Rafael Uribe Uribe, Engativá y San Cristóbal, serán prioridad para contener los delitos de alto impacto como homicidios, hurto a personas, lesiones personales y violencias basadas en género.



El secretario de Seguridad, Óscar Gómez Heredia, dijo que esta es una "fecha especial para nuestros niños y niñas, por eso autoridades y ciudadanía debemos protegerlos. El llamado es a evitar el consumo desmedido de alcohol o los hechos de intolerancia que terminan afectando a los menores".



"Con todo este equipo estaremos fortaleceremos la seguridad en la ciudad para garantizar una jornada de Halloween tranquila y segura", aseguró Gómez Heredia.

En la mayoría del país no se aplicará la ley seca, sin embargo, se contará con un aumento de la presencial policial en las calles para mantener un ambiente tranquilo.

Pereira es una de las ciudades en donde, a partir de las 5 de la mañana del martes 31 de octubre hasta las 5 de la madrugada del 1 de noviembre, se aplicará la ley seca y la medida del toque de queda para los menores de edad desde las 11 p. m.



