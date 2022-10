La Alcaldía de Bogotá dio a conocer una serie de medidas para garantizar una celebración tranquila y segura de Halloween a partir de este viernes y hasta el lunes 31 de octubre en Bogotá. Los anuncios van enfocados en evitar que en esta celebración los menores caigan en situaciones riesgosas y de peligro para su integridad o su vida. Todo se dio a conocer mientras se inauguraba el colegio Ángela Restrepo en Ciudad Bolívar.

La Policía Metropolitana de Bogotá dispuso operativos especiales en toda la ciudad, pero especialmente en los centros comerciales, sitios donde se tengan programados eventos, lugares comunes para la visita de los niños y en general calles y barrios de Bogotá.

El personal de las diferentes especialidades estará realizando un acompañamiento y custodiando los cementerios, para no permitir la presencia de personas extrañas que posiblemente busquen algún tipo de ritual por la fecha. Adicional a estas labores, se invita a los padres a tomar medidas de extremo cuidado con sus hijos, para evitar accidentes de tránsito, intoxicaciones o niños extraviados.

Tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

• Enseñe a los niños cómo llamar al 123 en caso de que se presente una emergencia o se extravíen.



• Tenga consigo los documentos de identificación y salud de los niños, para garantizar su atención oportuna en caso de presentarse algún accidente.



• Procure que los padres de familia o un adulto responsable acompañe a los niños en sus recorridos por el vecindario.



• Enséñeles a tus hijos dónde ir en caso de extraviarse. Así mismo, a que reconozcan los uniformes utilizados por las autoridades y entidades de servicio.





• Informe de inmediato cualquier actividad sospechosa o ilegal a las autoridades.



• Si sus hijos utilizan para su disfraz elementos como espada, bastón o un palo, asegúrese de que no tenga filo, que no sea puntiagudo y que no sea demasiado largo.



• Tenga cuidado con los niños al pasar las calles, use los puentes peatonales.



• Tenga presente que las máscaras pueden limitar la vista o bloquearla, en su lugar, considera usar maquillaje no tóxico.





• Verifique que los alimentos recibidos por los niños sean confiables, que los empaques estén bien sellados y no reciba alimentos sin envoltura. Verifica las fechas de caducidad y no los deje recibir elementos de personas desconocidas.



• No permita que tus hijos se trasladen con personas desconocidas, mucho menos a lugares aislados.



Cualquier situación sospechosa se podrá informar llamando a la línea 123.

REDACCIÓN BOGOTÁ

Escríbanos a carmal@eltiempo.com