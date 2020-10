Los riesgos de celebrar Halloween ‘como en los viejos tiempos’

Este año no habrá celebración de Halloween como se acostumbraba. Por cuenta del covid-19, se restringirán fiestas, aglomeraciones y recorridos en calles, conjuntos y centros comerciales para pedir dulces.



Así lo confirmó esta semana el Ministro de Salud, Fernando Ruiz, a partir de una reunión con el comité asesor de salud. “Las fiestas de Halloween, lastimosamente, vamos a tener que no hacerlas y todas las celebraciones de los niños deben ser dentro de su núcleo familiar”, indicó el Ministro.

Decisión que fue respaldada y resaltada por el presidente Iván Duque, quien indicó que es importante“que los niños no estén saliendo de puerta en puerta recibiendo dulces o elementos manipulados en otras casas”.



Luego, en un boletín, el Ministerio aseguró que, además de las restricciones, el Gobierno daba vía para que alcaldes puedan tomar o no la decisión de implementar toques de queda. En el caso de Bogotá, se sabe que la Secretaría Distrital de Salud emitirá un documento con recomendaciones a la población para ese fin de semana. El 31 de octubre será un sábado.



Lo cierto es que el futuro del Halloween es un tema que ya se baraja en varios países. En la región de Cambania (Italia), por ejemplo, se impuso toque de queda para evitar cualquier fiesta en un momento en que hay casi 10.000 casos nuevos de covid-19 cada día en el país. En España, el diario La Vanguardia publicó que algunos gobiernos locales están evaluando “recrudecer” las limitaciones en esa fecha, para no dejar nada a la suerte.



Y, sin ir más lejos, a partir del anuncio del Ministro, los gobiernos locales ya tomaron sus decisiones. Tolima tendrá toque de queda y Antioquia evalúa acciones (pero al menos 9 municipios ya decidieron suspender celebraciones). Cali descartó toque de queda.

Mientras se define la suerte de Bogotá, hay que decir que la situación actual, aunque no es totalmente alarmante, no permite bajar la guardia. Al 20 de octubre, había 22.501 casos activos (y el 21 de octubre se reportaron otros 2.557 nuevos casos, una cifra récord con relación a lo registrado en los últimos días). Además, el total de fallecidos por covid asciende a 7.370 y el de fallecidos por otras causas (pero que tenían covid), a 829.



También, se tiene que el RT (o número de reproducción efectivo) tuvo un repunte a principios de octubre y que, en el corte del 8, se ubica en 1,02 (dejando atrás el punto más bajo de 0,69, registrado el 19 de agosto). De otro lado, la ocupación UCI por covid es de 49,6 % y la de camas hospitalarias del 58,06 %.



También hay que apuntar que los pequeños sí han contraído covid-19. Hasta el 20 de octubre, se tenía un acumulado de 12.601 casos de niños entre los 0 y los 9 años y de 21.162 en menores entre los 10 y los 19 años. Estos dos grupos suman 16 fallecidos.



“Si miramos el comportamiento nacional, lo niños y niñas si desarrollan covid-19. Los que han fallecido han tenido alguna comorbilidad asociada. Pero, los niños y niñas, sí pueden contagiar a otros que tienen mayor riesgo de morir como lo son los mayores de 60 años y personas con comorbilidades o multimorbilidades”, advierte la epidemióloga Silvana Zapata quien, a propósito de las fiestas de Halloween, alerta que este escenario implica riesgos.

“ Las fiestas de Halloween se realizan en espacios cerrados, con poca ventilación y aglomeran personas. Por lo tanto, se unen las tres C (cerrado, concurrido y de contacto cercano), cuyos factores ya tienen evidencia de ser propios para suprepropagadores”, anota Zapata. Y frente a la tradición de pedir dulces indica: “Sabemos sobre el virus en las superficies, y regalar dulces implica que estos son tocados por muchas personas.



Esto aumenta el riesgo porque no sabemos si estas personas tuvieron medidas de higiene de manos. También pensemos en un niño o niña que quiere comerse su dulce, esto implica no usar la mascarilla y tocar una superficie sin lavarse las manos (aumentando el riesgo nuevamente)”.



En su concepto, este año, estas festividades debe hacerse en los hogares, entre personas que ya habiten ese espacio y sin visitas ni invitados. Aunque indica que se podría hacer una salida al aire libre, esta ser sin pedir dulces.

Frente al uso de tapabocas, ayer la Secretaría de Salud publicó un documento con recomendaciones de expertos. Este da indicaciones sobre su uso según las edades:



- Menores de 2 años:

"No existe evidencia científica suficiente para recomendar el uso del tapabocas en niñas y niños menores de dos años.



- Entre los 2 y 5 años:

Se recomienda su uso cuando:

-Haya supervisión de un adulto.

-El niño esté en zonas de alto riesgo de contagio y donde no se pueda cumplir el distanciamiento, como lo son: guarderías o colegios, centros de salud, transporte público, espacios cerrados, lugares con presencia de altos mayores o donde tengan contacto con personas que no sean de su hogar.



- Entre los 6 y 11 años:

Su uso será muy similar al que hacen los adultos. Se recomienda:

- Supervisión de un adulto.

-Adecuada capacidad del niño para usarlo de manera segura.



- Después de los 12 años:

Uso en las mismas condiciones que los adultos.

Desde @SectorSalud queremos que se cumpla con rigor los protocolos de higiene respiratoria de forma permanente, responsable y segura.

La Secretaría, además, indica en el documento que se debe evitar el uso de tapabocas en:



- Menores de dos años.

- Poblaciones especiales con patologías neurológicas, retrasos en el neurodesarrollo o patologías respiratorias.

- Población menor de edad con discapacidad física o motora que no les permita quitarse el tapabocas por sus propios medios.

- Población menor de edad con discapacidad auditiva o del lenguaje "en quienes prima su atención integral".



Además, se recomienda usar tapabocas de tela (más que los que son de tipo quirúrgico).

Referentes internacionales

Los Centros de Control y Prevención de Enfermedades en Estados Unidos ya emitieron una serie de recomendaciones para la fiesta de Halloween. Entre ellos invitan a usar tapabocas que cumplan las condiciones de bioseguridad (y no los que venden con los disfraces), mantener la distancia tanto en exteriores como espacios cerrados, llevar desinfectante y lavarse las manos al llegar a casa y antes de comer. Para pasar el día, se recomienda actividades de decoración y manualidades con los integrantes de la familia (o que si se hacen con amigos vecinos, se hagan al aire libre).

