Claudia López pide no salir a la calle a buscar dulces en Halloween

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, anunció las medidas que regirán para la capital este sábado 31 de octubre en la fiesta de Halloween.



En primer lugar, hay que aclarar que en Bogotá no habrá toque de queda, pero sí reglas a cumplir.



"Que sea con todo el cuidado no significa que no vaya a ser muy divertido. Los niños ya han pagado un sacrificio infinito en esta pandemia. No puede ser a todo eso les añadamos que no puedan tener un Halloween divertido. Van a tener un Halloween súper divertido, pero en casa", indicó López.

Sin embargo, advirtió que "no vamos a hacer Halloween ni en las calles ni en los centros comerciales. Los parques de diversiones y los centros comerciales tienen expresamente prohibido hacer actividades presenciales y masivas en Halloween".



Las recomendaciones son:



- Celebrar en familia: en casa o en la virtualidad.



- No generar aglomeraciones



- No salir a pedir dulces a la calle.



- No asistir a fiestas de amigos en espacios cerrados.



"Por supuesto va haber disfraces y actividades divertidas, pero en casa", aclaró la alcaldesa y resaltó, "cerca del 90 % de los padres se han negado a llevar a la escuela a sus hijos por precaución por la pandemia. No los han mandado a estudiar, que es esencial, y mucho menos los van a mandar a la calle a arriesgarse por unos dulces".



De otro lado, el Secretario de Salud, Alejandro Gómez, explicó cómo debe ser el uso de tapabocas para los niños:



- Menores de 2 años: No es aconsejable que utilicen tapabocas.



- Entre los 2 y 5 años: Deben usar tapabocas solo en caso de que estén en contacto con personas enfermas y en lugares de alto tránsito. Deben ser supervisados por un adulto.



- Entre los 6 y 11 años: Su uso será muy similar al que hacen los adultos. Se recomienda supervisión de un adulto.



- Después de los 12 años: Uso en las mismas condiciones que los adultos.



"Si les vamos a poner un disfraz, ojo que la máscara no tenga por debajo un tapabocas, porque así no los vamos a poder supervisar. En los niños mayorcitos, lo mejor es que su disfraz no les tape el tapabocas para que no haya riesgo de ahogamiento", indicó el Secretario.



Además, pidió prestar atención a los dulces que se compren para consumir en casa. En este punto, es clave verificar que los dulces no estén decolorados, derretidos, desmoronados o húmedos, que vengan en un empaque cerrado y que no estén vencidos.



El Secretario de Salud agregó que en caso de accidente o indigestión que requieran atención médica urgente, los padres podrán llevar a los niños a un centro hospitalario. "Nuestro llamado es al cumplimiento. Pero si algo indeseado se presenta, acudan con toda tranquilidad a la red hospitalaria", comentó Gómez.

¿Habrá sanciones?

La Alcaldía confirmó que se "impondrá multas a personas y suspensión de la actividad comercial a establecimientos que incumplan las normas de bioseguridad

o incurran en acciones que pongan en riesgo la salud de los ciudadanos". Una sanción de este tipo asciende a 32 SMDLV.



Además, se recibirán en el 123 denuncias de fiestas clandestinas o eventos no autorizados que generen aglomeraciones.



Frente a los padres que saquen a los niños, López dijo "a ningún papá lo vamos a tener que multar por cuidar a su hijo. Las normas y las sanciones existen, pero aquí opera el amor y la cultura ciudadana".



Por el lado de las fiestas, habrá controles y operativos en las localidades.

¿Cómo va el contagio de covid-19?

"Hemos podido mantener la pandemia bajo control. Es posible que en noviembre tengamos mayor incremento de casos; sin embargo, no prevemos riesgos de disparo de contagios si nos portamos bien. Esperamos pasar el año con muchas medidas de autocuidado sin colapso del sistema de salud que nos obligue a tomar medidas más restrictivas", aseguró López.



A la fecha, hay 19.824 casos activos de covid-19 en Bogotá. 7.567 personas han muerto por el covid-19 y las UCI de covid tienen una ocupación del 47,4 %.

