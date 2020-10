¿Qué se puede hacer y qué no en Bogotá este Halloween?

A pocos días de la fiesta de Halloween, la Alcaldía de Bogotá entregó una serie de recomendaciones para celebrar de manera segura.



Además, aconsejó ciertas actividades para que los niños puedan divertirse este 31 de octubre.

"El sector cultura, recreación y deporte ofrecerá una variada programación de

actividades que grandes y chicos podremos disfrutar en nuestros hogares. Idartes se

vinculará con distintas actividades artísticas y lúdicas, mientras que BibloRed cruzará nuestras puertas para llevarnos cuentos y lecturas de misterio”, aseguró Nicolás Montero Domínguez, secretario de Cultura, Recreación y Deporte.

Lo que no se recomienda hacer

La Secretaría de Salud recomienda a padres y cuidadores no realizar recorridos puerta a puerta para pedir dulces ni asistir a fiestas de disfraces, visitar sitios cerrados o generar aglomeraciones.

Consejos al momento de disfrazarse y celebrar

- No es aconsejable que niñas y niños menores de 2 años utilicen tapabocas.



- Los menores entre los 2 y los 5 años deben usarlo solo en caso de que estén en contacto con personas enfermas o se encuentren en lugares de alto tránsito.



- Los niños mayores de 6 años deben utilizarlo al igual que los adultos. Deben estar supervisados por un adulto responsable y usar el tapabocas con tamaño adecuado para su edad.



- Debe haber lavado o desinfección de manos después de tocar superficies y elementos de uso común.



- No reemplace tapabocas por máscaras.



- Si algún miembro de la familia tiene síntomas respiratorios o relacionados con el virus, no debe participar en ninguna de las actividades de Halloween.



- No seleccionar disfraces fabricados con materiales poco seguros. Elementos como

espadas y bastones deben ser flexibles para evitar accidentes.



- Usar maquillaje no tóxico y lavable con agua. Antes de aplicarlo en el rostro, realizar una prueba en el antebrazo y verificar que no genera algún tipo de alergia.



- Verificar que los dulces no estén decolorados, derretidos, desmoronados o húmedos.

Lo que se puede hacer el 31 de octubre

- El Distrito lanzará el reto #DisfrazaTuVentana, una actividad de decoración.



- El 31 de octubre, desde las 7 p.m., la Secretaría de Cultura organizará una nueva versión de 'Asómate a Tu Ventana' para que los niños puedan celebrar desde. En los próximos días se dará a conocer la programación.



- Actividades en casa: juegos en familia, juegos de mesa, ver una película, etc.

