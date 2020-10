Los municipios de Cundinamarca con toque de queda en Halloween

Este 31 de octubre no solo habrá una celebración de Halloween en medio del covid-19, sino que coincidirá con un puente festivo en el que, seguramente, algunos bogotanos viajarán a municipios de Cundinamarca.



Lo primero que debe tener en cuenta es que este fin de semana no habrá restricciones a la movilidad en las carreteras del departamento. Tampoco habrá toque de queda, en general. Pero sí se dejó a libre decisión de los alcaldes municipales tomar las medidas que consideren para proteger a la población.

(Le puede interesar: Halloween en medio de covid-19: reglas para celebrar con cuidado en Bogotá)

“A aquellos alcaldes que han declarado el toque de queda en sus municipios para el próximo 31 de octubre, mi total respaldo a su autonomía y a las razones por las cuales tomaron esa decisión, la salud y la vida de sus habitantes está sobre cualquier otra consideración”, aseguró el Gobernador de Cundinamarca, Nicolás García.



Esta es la lista de municipios de Cundinamarca con alguna medida especial para este fin de semana.

Municipios de Cundinamarca con toque de queda o ley seca

Agua de Dios: Toque de queda para menores de edad desde el viernes, sábado, domingo y lunes a partir de las 5:00 p.m. hasta las 5:00 a.m.



Anapoima: Toque de queda para adultos desde las 10:30 p.m. y hasta las 5:00 a.m. del día siguiente. Toque de queda para menores de edad el 31 de octubre a partir de las 2:00 p.m. hasta las 5 a.m. del día 1 de noviembre. Ley seca desde el 30 de octubre a las 10:00 p.m. hasta el 1 de noviembre a las 6:00 a.m.



Anolaima: Toque de queda para menores de edad el 31 de octubre desde las 6:00 p.m. hasta el domingo a las 5 a.m.



Arbeláez: Decreta toque de queda para menores de edad entre el viernes 30 de octubre y el lunes 2 de noviembre, en el horario de 5:00 p.m. a 5:00 a.m



Beltrán: Toque de queda para menores de edad: desde el viernes 4 p.m. a 6 a.m del martes; toque de queda para adultos desde el viernes a las 10 p.m. hasta el martes 6 a.m.



Bojacá: Decretó toque de queda para los menores de 18 años desde las 5 de la tarde a las 5 de la mañana los días 30 y 31 de octubre y el 1de noviembre, asimismo, se prohíbe las actividades y reuniones públicas o privadas que impliquen aglomeraciones dentro o fuera de los establecimientos públicos, el consumo de bebidas embriagantes en espacios públicos desde las 5 de la tarde del 30 de octubre hasta las 5 de la mañana del 2 de noviembre.



Cachipay: Toque de queda para menores durante viernes, sábado, domingo y lunes de cinco de la tarde a cinco de la mañana. Para los adultos el viernes 30 a partir de las 10 de la noche a 4 de la mañana, el sábado 31 y el domingo 1 de noviembre de once de la noche a 4 de la mañana y el lunes 2 de noviembre de 10 de la noche a 4 de la mañana



Cajicá: Toque de queda para menores desde las 6 pm a 5 de la mañana cada día del fin de semana



Cáqueza: Toque de queda los días 30, 31, de octubre 1 y 2 de noviembre a menores de edad de 5 p.m. A 5 a.m. y mayores de edad de 10 p.m. A 5 a.m.



Chaguaní: Toque de queda y ley seca todos los días desde las 9 p.m. a 4 a.m. iniciando el viernes 30 y 31 de octubre, hasta el lunes 02 de noviembre



Chocontá: Decretó toque de queda para toda la comunidad, desde el día sábado 31 de octubre de 2020 en el horario comprendido de 6 de la tarde a 6 de la mañana del día 1 de noviembre de 2020.



Cogua: Decreta toque de queda para menores de edad del sábado 31 de octubre al domingo 1 de noviembre en el horario de 2:00 p.m. a 6:00 a.m, y para el resto de la población en el horario de 6:00 p.m. a 6:00 a.m.



Cota: Toque de queda para los menores de edad desde el viernes 30 de octubre al domingo 1 de noviembre partir de las 5 de la tarde hasta 11:59 de la noche.



Cucunubá: Toque de queda para menores de edad 31 de octubre y 1 de noviembre desde las 6:00 p.m.



El Colegio: Decretó toque de queda para menores de edad a partir del día viernes 30 de octubre de 2020 hasta el día martes 3 de noviembre de 2020, entre las cinco de la tarde hasta las cinco de la mañana, y para la demás población en las mismas fechas a partir de las 10 de la noche hasta las cinco de la mañana.



Facatativá: Toque de queda para menores de edad a partir de las 6:00 p.m. del 31 de octubre hasta las 5:00 a.m. del 1 de noviembre.



Funza: Toque de queda para menores de edad, desde el viernes 30 hasta el domingo 1, entre las 6 de la tarde y las 5 de la mañana.



Fusagasugá: Toque de queda para menores de edad los días viernes, sábado y domingo de este puente festivo a partir de las cinco de la tarde hasta las cinco de la mañana y para la demás población los mismos días entre las 10 de la noche hasta las cinco de la mañana. Están a la espera de la aprobación por parte del Ministerio del Interior.



Gachalá: Toque de queda para menores de edad el 31 de octubre desde las 8 a.m. a 8 p.m., van a realizar recorrido por el municipio entregando detalles a los niños en las casas.



Gachancipá: Decreta toque de queda para toda la población del viernes 30 de octubre hasta el domingo 2 de noviembre, en el horario de 6:00 p.m. a 4 A.M. Adicionalmente habrá ley seca desde las 0 horas del 31 de octubre hasta las 11:59 p.m.



Gama: Restricción de movilidad durante los días 30, 31 de octubre y 01, y 02 de noviembre para adultos de 10 p.m. a 5 a.m. y menores de edad de 5 p.m. a 5 a.m., prohibido consumo de bebidas embriagantes en espacios públicos y establecimientos de comercio, no queda prohibido el expendio de bebidas embriagantes, prohibido el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad.



Girardot: Toque de queda para prohibir la permanencia y circulación en parques, calles, plazas, vías, avenidas, andenes, vías peatonales y los demás lugares que se consideren espacio público, para: menores de 18 años y mayores de 70 años, entre 6:00 p.m. del viernes 30 de octubre y las 5:00 a.m. del martes 3 de noviembre de 2020. todas las personas, entre las 8:00 p.m. del sábado 31 de octubre y las 5:00 a.m. del domingo 1 de noviembre de 2020. Ley seca se prohíbe el expendio y consumo de bebidas embriagantes, entre las 8:00 p.m. del sábado 31 de octubre y las 5:00 a.m. del domingo de noviembre de 2020.



Granada: Decreta toque de queda para menores edad del viernes 30 de octubre hasta el domingo 1 de noviembre, en el horario de 5:00 p.m. a 5:00 a.m., y para el resto de la población los mismos días en el horario de 10:00 p.m. a 6 a.m.



Guacheta: Toque de queda para adultos y niños desde el 30 de octubre a las 7:00 p.m. hasta el 1 de noviembre a las 5:00 a.m.



Guasca: Restricción de movilidad de menores de edad desde las 5 p.m. a las 5.a.m, los días 30, 31 de octubre, realizarán caravana dulcera por el casco urbano entregando dulces a los niños casa a casa.



Guataquí: Toque de queda para los menores de edad a partir de las 5 pm del día 31 de octubre hasta las 5 am y prorrogamos toque de queda desde las 8 p.m. hasta las 5 am desde el 31 de octubre hasta el 3 de noviembre a las 5 a.m.



Guatavita: Decretó toque de queda para toda la población el día 31 de octubre de 5:00p.m al 1 noviembre a las 7:00a.m.



La Calera: Toque de queda para menores de edad desde el viernes hasta el lunes en los horarios de 5 p.m. a 5 a.m., se restringe el consumo de bebidas embriagantes en espacios públicos abiertos desde el viernes 30 de octubre a las 00 horas hasta las 00 horas del 2 de noviembre del 2020. Se realizará caravana dulcera por el municipio.



La Mesa: Toque de queda para menores de edad, desde las 2 de la tarde del sábado 31 de octubre hasta las 4 de la mañana del domingo 1 de noviembre.



La Palma: Continua con el toque de queda para menores de edad que se ha vendido manejando a raíz de la pandemia, en el horario de 9:00 p.m. a 6:00 a.m.



La Vega: Decretó toque de queda para menores de edad durante este fin de semana 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre en el horario de 8 de la noche a cuatro y media de la mañana.



Madrid: Toque de queda para menores de edad el 31 de octubre al primero de noviembre a partir de las 6 de la tarde hasta las 5 de la mañana.



Mosquera: Restricción de permanencia o circulación en espacio público y establecimientos de comercio a menores de edad del 30 de octubre al 1 de noviembre a partir de las 2:00 p.m. a 7:00 a.m. del día siguiente.



Nariño: Toque de queda para toda la comunidad de 9 de la noche hasta las cinco de la mañana hasta el 1 de noviembre.



Nemocón: Decreta toque de queda para menores de edad a partir del viernes 30 de octubre hasta el domingo 1 de noviembre, en el horario de 5:00 p.m. a 5:00 a.m.



Pacho: Decreta ley seca a partir del viernes 30 de octubre a las 6:00 P.M. hasta el martes 3 de noviembre a las 00:00. Cierre de comercio el 30 de octubre a partir de las 6:00 P.M., sábado 31 y domingo 1 a partir de las 4:00 P.M. Toque de queda para toda la población el 30 de octubre desde las 6:00 P.M. hasta las 6:00 A.M., sábado 31 y domingo 1 a partir de las 4:00 P.M. hasta las 6:00 A.M



Paratebueno: Decretó toque de queda y Ley seca que empezará a regir desde el 31 de octubre al 1 de noviembre de 2020 de seis de la tarde a cinco de la mañana.



Pasca: Decreta toque de queda para menores de edad a partir del viernes 30 de octubre hasta el domingo 1 de noviembre, en el horario de 5:00 p.m. a 5:00 a.m., y para el resto de la población los mismos días en el horario de 10:00 p.m. a 5 a.m.



Puerto Salgar: Toque de queda para menores de edad desde el 31 de octubre a las 4:00 p.m. hasta las 5:00 a.m. hasta el 2 de noviembre. Para adultos toque de queda desde las 10:00 p.m. hasta las 5:00 a.m.



Quebrada Negra: Toque de queda 31 de octubre 1 de noviembre para los menores de 12 años desde las 5 p.m. a las 6 a.m.



Quetame: Restringe la movilidad de menores de edad desde el viernes 30 de octubre a las 5 p.m. hasta el lunes 2 noviembre a las 6 a.m. También ordenó ley seca, durante los mismos días.



Quipile: Restricción para menores de edad el día 31 de octubre a partir de las 14:00 hasta el domingo a las 5:00 am



Rosal: Toque de queda para menores de edad a partir de las 5:00 pm del 30 de octubre hasta las 5:00 am del 2 de noviembre. Toque de queda para adultos desde el 30 de octubre a las 9 pm hasta el 1 de noviembre. Se prohíben fiestas de disfraces y entrega de dulces.



San Antonio de Tequendama: Toque de queda para menores de edad desde el 31 de octubre a las 4 p.m. hasta las 12 a.m.



San Francisco: Decretó toque de queda para los menores de edad entre las cero (00:00) horas del día sábado 31 de octubre de 2020 hasta las (11:59) horas del mismo día sábado 31 de octubre.



Sibaté: Toque de queda para menores de edad entre las 5 de la tarde hasta las 6 de la mañana del siguiente día comenzando desde el viernes 30 de octubre hasta el lunes 2 de noviembre. Ley seca desde el viernes 30 de octubre a las 5 de la tarde hasta el martes 3 de noviembre a las 5 de la mañana.



Simijaca: Toque de queda desde el día 30 de octubre a las 6:00 pm hasta las 4:00 a.m. del 31 de octubre del 2020 y el 31 de octubre desde 6:00 p.m. hasta las 4:00 am del 1 noviembre. Aplica para establecimiento de comercio no podrán permanecer niños ni adultos en calle con este horario. Harán una caravana para entregar dulces a los niños.



Soacha: Toque de queda desde el sábado 31 de octubre a las 4 de la tarde hasta el domingo 1 de noviembre a las 4 de la mañana. Recuerde que habrá pico y placa para el ingreso de Bogotá por la Autopista Sur este 2 de noviembre.

(Además: ¡Ojo! Estos son los lugares del país con toque de queda en Halloween)

Suesca: Toque de queda para todos los habitantes el 31 de octubre y el 1 de noviembre, de 4 p.m. a 4 a.m.



Subachoque: Toque de queda para menores de edad entre las cinco de la tarde del día 30 de octubre del 2020 hasta las siete de la mañana del 1 de noviembre de 2020.



Supatá: Toque de queda para toda la población desde el viernes 30 , 31 de octubre y 1 , 2 y 3 de noviembre de 8 pm a 6



Sutatausa: Toque de queda a menores de edad desde el día viernes 30 de octubre iniciando a las 5:00 p.m. hasta las 5:00 a.m. del 2 de noviembre.



Tabio: Declaró restricción a la movilidad para menores de edad los días 30, 31 de octubre 1 y 2 de noviembre de 2020 en el horario de 5 de la tarde hasta las cinco de la mañana.



Tausa: Toque de queda para menores desde el viernes 30 de octubre al lunes 2 de noviembre desde las 4 de la tarde hasta las 5 de la mañana del día siguiente.



Tena: Toque de queda para menores de edad el fin de semana y ley seca desde las 2:00 p.m. del 31 hasta las 5:00 a.m. del 1 de noviembre.



Tenjo: Decreta toque de queda para menores de edad entre el viernes 30 de octubre y el lunes 2 de noviembre, en el horario de 5:00 p.m. a 5:00 a.m. Adicionalmente, el 31 de octubre el comercio cerrará sus puertas a las 5:00 p.m.



Tibacuy: Decreta toque de queda para toda la población a partir del viernes 30 de octubre hasta el lunes 2 de noviembre, en el horario de 8 de la noche a cinco de la mañana.



Tibirita: Toque de queda para todos los habitantes desde el 30 de octubre al 2 de noviembre. Inicia a las 6 p.m.



Tocancipá: Toque de queda para menores de edad el viernes 30 de 6 de la tarde a 6 de la mañana y sábado 31 de octubre de 4 de la tarde a 6 de la mañana. Ley seca el sábado 31 de 4 de la tarde a 6 de la mañana.



Ubaque: Toque de queda de los menores de edad los días 31 de octubre y 1 de noviembre de las 5 p.m. a las 5 a.m.



Ubaté: Toque de queda para menores de edad el día 31 de octubre de 2020, desde las cuatro de la tarde hasta las 6 de la mañana del día siguiente.



Villapinzón: Toque de queda para menores de edad desde las 6 de la tarde del viernes 30 de octubre hasta las 6 de la mañana del martes 3 de noviembre. Para los mayores de edad toque de queda desde el viernes 30 al domingo 1 de noviembre de 7 de la noche a 5 de la mañana.



Villeta: Decretó toque de queda para menores de edad a partir del viernes 30 hasta el martes 3 de noviembre, en el horario de 5 de la tarde a cinco de la mañana



Viotá: Toque de queda para los menores de edad desde el 31 de octubre a las 7:00 p.m. hasta las 6 a.m. del 1 de noviembre. Toque de queda para adultos desde las 10:00 p.m. a 6:00 a.m.



Yacopí: Toque de queda para menores de edad y ley seca para toda la población durante el fin de semana.



Zipaquirá: Toque de queda entre las 6 de la tarde hasta siete horas después, desde el viernes 30 al domingo 1 de noviembre

(Siga leyendo: Halloween 2020, 4 recetas fáciles y divertidas para este 31 de octubre)

Municipios sin toque de queda

Topaipí: No se decretó toque de queda, el llamado de la administración municipal es a celebrar en familia donde los pequeños recibirán un detalle puerta a puerta.



Une: Celebrará el día dulce en casa este 30 de octubre, los pequeños esperarán en sus hogares y hasta allí llegará música, baile y otras sorpresas.



Choachí: La Administración Municipal llegará puerta a puerta entregando obsequios a todos los niños del casco urbano y del área rural, cumpliendo con todos los protocolos de bioseguridad.



Útica: Gran caravana dulce, donde llegará puerta a puerta a cada uno de los hogares de los pequeños con sorpresas.



Cabrera: No se decreta toque de queda. La administración municipal se encargará de entregar puerta a puerta dulces a los niños.



El Peñol: No se decreta toque de queda. La administración municipal se encargará de entregar puerta a puerta dulces a los niños.



San Cayetano: No se decreta toque de queda.



Paime: No se decreta toque de queda.



Caparrapí: Caravana por todo el municipio entregando dulces puerta a puerta el 31 de octubre a partir de las 4:00 p.m.



Carmen de Carupa: No se permite realizar actividades de Halloween. Se realizará una caravana para entregar dulces niños el 31 de octubre a las 4:00 p.m.



Fúquene: División por grupos por los 13 sectores del municipio, para ir a entregar dulces a los niños el 31 de octubre a partir de las 9:00 am.



Medina: Prohibido que los menores salgan a pedir dulces a la calle.



Susa: No hay toque de queda, pero las actividades serán virtuales para evitar la salida de los menores.



Villeta: No hay toque de queda solo actividades virtuales.



Bituima: No hay toque de queda, pero las actividades serán virtuales para evitar la salida de los menores

BOGOTÁ