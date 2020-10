Halloween en medio de covid-19: reglas para celebrar con cuidado

Bogotá vivirá mañana una celebración de Halloween con las condiciones que pone esta pandemia: sin aglomeraciones, sin contactos cercanos y sin pedir dulces en la calle ni centros comerciales. De hecho, centros comerciales y parques de diversiones tienen prohibido hacer actividades presenciales de Halloween.

“Que sea con todo el cuidado no significa que no vaya a ser muy divertido. Los niños ya han pagado un sacrificio infinito en esta pandemia. No puede ser que a todo eso le añadamos que no puedan tener un Halloween divertido. Van a tener un Halloween superdivertido, pero en casa”, indicó la alcaldesa Claudia López, quien ayer dio todas las indicaciones para esta fiesta, en compañía del secretario de Salud, Alejandro Gómez, y el secretario de Cultura, Nicolás Montero.



Aunque la capital –a diferencia de otros departamentos y ciudades– no tendrá toque de queda ni ley seca, sí deberá seguir recomendaciones dirigidas a niños, jóvenes y adultos.



En principio, la regla número uno es que no podrá salir a pedir dulces a la calle. Esta actividad debe ser reemplazada por juegos y celebraciones en casa con la familia. “Los padres no los han mandado a estudiar, que es esencial, y mucho menos los van a mandar a la calle a arriesgarse por unos dulces”, comentó López.

En el caso de los menores de edad, la Secretaría de Salud emitió unas recomendaciones de uso de tapabocas y de compra y consumo de dulces, y la Secretaría de Cultura lanzó una programación virtual (ver recuadros).



Por el lado de los jóvenes, la alcaldesa recordó que se harán operativos para detectar fiestas clandestinas y eventos masivos que constituyan un riesgo de contagio. También hay alertas para los gastrobares.



A continuación, EL TIEMPO reúne todo lo que usted debe saber para este 31 de octubre.

Para los niños: ojo al tapabocas y a los dulces

Las celebraciones en casa deberían ser con el grupo de personas con las que ya se vive. Frente al uso del tapabocas, la Secretaría de Salud dio recomendaciones

- Menores de 2 años: no es aconsejable el tapabocas.



- Entre los 2 y 5 años: solo en caso de contacto con personas enfermas y en puntos de alto tránsito. Deben ser supervisados por adultos.



- Entre los 6 y 11 años: su uso será muy similar al de los adultos, con supervisión.

En caso de llevar máscara en el disfraz, no usar el tapabocas debajo, sino sobre la máscara.



Y, en cuanto a los dulces, revisar su fecha de caducidad y que no estén derretidos, desmoronados o húmedos.

Para jóvenes y adultos no habrá fiestas

Siguen prohibidas las actividades en discotecas. Cualquier fiesta clandestina puede ser denunciada al 123. Además, el Distrito impondrá multas a personas y establecimientos que incumplan esta norma. Una sanción de este tipo puede llegar a ser de 32 s. m. d. l. v.

Y, aunque no habrá ley seca, la venta de licor tiene restricción entre las 9 p. m. y las 10 a. m.



Y, según indicó la alcaldesa, los gastrobares y restaurantes que sean parte de ‘Bogotá a Cielo’ “pueden ofrecer sus servicios de comidas tradicionales, pero no van a ofrecer fiestas de Halloween”.

El covid-19 aún está vivo entre nosotros

Hasta el 28 de octubre había 19.824 casos activos de covid-19 en Bogotá y ayer se registraron 2.954 nuevos. A la fecha, 7.590 personas han muerto en la capital y las UCI destinadas para atender el covid-19 tienen una ocupación del 47,4 %.



“Es posible que en noviembre tengamos mayor incremento de casos; sin embargo, no prevemos riesgos de disparo de contagios si nos portamos bien. Esperamos pasar el año con muchas medidas de autocuidado sin colapso del sistema de salud que nos obligue a tomar medidas más restrictivas”, aseguró López.

Programación de la Secretaría de Cultura

Disfraza tu ventana: reúnete con tu familia y decora la ventana. Tómale una foto, súbela a tu Instagram y etiqueta a @culturaenbta. Las mejores decoraciones se llevarán unas sorpresas.



Circo en los barrios: los cuentos de Gianni Rodari se contarán a través de espectáculos de malabares, danza y música en las calles de La Candelaria (11 a. m.) y Ciudad Bolívar (4 p. m.). Evento de Idartes.



Halloween a ritmo de la Filarmónica: la Orquesta Filarmónica ofrecerá un repertorio con fragmentos de Carmen, Peer Gynt y El lago de los cisnes, entre otros (4 p. m. a través de la cuenta de YouTube de la Filarmónica de Bogotá).



Ray Bradbury + ‘Pacman’: recorrido por historias del escritor argentino Ray Bradbury en el contexto del 2020 y la adaptación del juego de Pac-man para diversión en familia (10 a. m. en https://meet.google.com/xkh-sksb-noc).



Hora del cuento: El Espantapájaros ofrece una hora de lectura de cuentos de fantasía en familia (11 a. m. en : www.espantapajaros.com/abrazos).

