Cuatro toneladas de carne podrida casi terminan en platos de bogotanos

Al menos cuatro toneladas de carne podrida fueron incautadas en un operativo en la localidad de Bosa.



Allí, las autoridades detectaron una fábrica de productos cárnicos que vendía alimentos en alto grado de descompisición a salsamentarias y mejoraba sus ingresos en época decembrina.

"Recogían las sobras y elementos en descomposición. Los traían, los procesaban y les aplicaban unos químicos para que visualmente se vieran bien" detalló el alcalde local de Bosa, Javier Alfonso Alba

En operativos de IVC🧐 en diversos establecimientos, de fábrica y comercialización ilegal de alimentos cárnicos🍗, logramos evitar qué 4 toneladas de diferentes tipos de carnes🍖 en alto grado de descomposición fueran comercializadas para el consumo humano❌ @SectorSalud pic.twitter.com/JWI7zGrV27 — Alcaldía de Bosa (@AlcaldiadeBosa) December 18, 2019

"Es uno de los operativos más desagradables que tenido quehacer como alcalde local no solo por los olores nauseabundos, sino que no entiendo cómo se hace negocio con este tipo de alimentos", agregó Alba.

En otro punto de la localidad, se ingresó a una fábrica clandestina de licores y se incautaron 8.000 botellas.

La salud en #Bosa, no😠 es un juego.



8000 botellas🍾 de vino fueron incautadas❌ durante operativo de Inspección, Vigilancia y Control🧐 realizado en la urbanización San Pedro, lugar en el que operaba una fábrica clandestina de licores. pic.twitter.com/F8T4WDBkOP — Alcaldía de Bosa (@AlcaldiadeBosa) December 18, 2019

La Secretaría de Salud reporta que, desde el 15 de noviembre, en las 4.436 visitas de control se han decomisado "3.770 kilos de alimentos alterados o vencidos o que no cumplen con las condiciones de almacenamiento o rotulado".



Entre lo hallado hay "1.901 kg de carne y derivados; 852 kg de productos de panadería; 415 kg de jamón, pernil de cerdo, mortadela y otras especialidades de la temporada navideña; 262 kg de quesos y cremas de leche; 155 kg de otros productos como galletas y dulces".



Para evitar riesgos por ingesta de alimentos en esta temporada, la Secretaría recomienda:



• Comprar y consumir alimentos en establecimientos confiables.



• Comprar alimentos en buen estado; el empaque debe tener rótulo y fecha de vencimiento vigente.



• Conservar siempre refrigerados alimentos como carnes, lácteos y sus derivados.



• No comprar alimentos que carezcan de color, olor o textura característicos.



• No descongelar a temperatura ambiente ni con mucha anticipación los alimentos que se van a cocinar; descongelarlos siempre en la nevera.



• No volver a congelar un alimento que ya fue descongelado.



• Mantener los alimentos refrigerados hasta el momento de servirlos, especialmente aquellos a base de cremas o mayonesas.



