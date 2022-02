Un intento de motín en el que 70 reclusos de la estación de policía de Santa Fe quisieron fugarse este miércoles no solo dejó cuatro heridos entre reclusos y policías, sino que además puso de manifiesto, nuevamente, la situación de hacinamiento de las estaciones de policía y las URI de la ciudad.



(Le puede interesar: Motín de presos en estación de policía de La Macarena dejó cinco heridos)

Según el reporte de las autoridades, en este nuevo intento de fuga, los reclusos prendieron fuego en una de las celdas, destruyeron las oficinas administrativas e intentaron abrir un hueco en la pared para poder salir del lugar donde se encontraban detenidos. No obstante, se han conocido denuncias donde se manifiesta que estas estaciones no tienen las condiciones mínimas de espacio y bienestar para garantizar la estadía de los reclusos.



(Lea además: Claudia López pide sanción a colegio que negó entrada a niña por sus tenis)

La Personería de Bogotá alertó de que el total de cupos carcelarios en las diferentes estaciones de policía y URI en la ciudad es de solo 1.094 personas. Sin embargo, a la fecha, estos centros, que no están adecuados para la permanencia prolongada de detenidos, cuentan con una población de 3.066 personas, lo que reflejaría que, en promedio, las estaciones están funcionando casi un 180 por ciento por encima de su capacidad habitual.



Por esa razón, Ricardo Medina, delegado para la coordinación del Ministerio Público y los derechos humanos, dijo: “La única forma de lograr bajar el número de reclusos hacinados en estos lugares no adecuados es con la apertura de nuevos cupos carcelarios en los centros penitenciarios del país”. Aunado a esto, el delegado recalcó que estos lugares “no cuentan con suficiente espacio, no hay acceso adecuado a salud, a condiciones de salubridad y de dignidad humana”.



(Además lea: Rectora responde a denuncia por niña que no llevó tenis blancos al colegio)



La Policía de Bogotá ha dicho que todas las estaciones de la ciudad se encuentran sobrepobladas, lo cual se podría evidenciar al revisar las cifras actualizadas de la Personería, que mostraron que las estaciones con mayor incidencia de la problemática son: Bosa, que cuenta con una sobrepoblación de 670 por ciento; Teusaquillo, con un hacinamiento del 660 por ciento; Usaquén, con 540 por ciento; Chapinero, que llega al 500 por ciento, y, finalmente, Los Mártires, que tiene un registro de 490 por ciento de hacinamiento carcelario.



Un ejemplo de ello es la situación de la estación de Fontibón, que a pensar de contar con celdas para 40 personas tiene, en este momento, 108 reclusos, de los cuales nueve duermen en una terraza en cambuches improvisados, como lo señaló el acta de inspección de la Personería.



(También lea: Explosivas declaraciones de esposa de Paul Naranjo, dice recibir amenazas)



Claudia López, alcaldesa de Bogotá, dijo que “lo que ha hecho el Gobierno Nacional y el Inpec en los dos últimos años es deshacinar las cárceles no recibiendo a los delincuentes, sino dejando que se hacinen en estaciones de policía y las URI (…) desde Asocapitales le hemos propuesto al Gobierno construir centros de reclusión temporal para pequeños delitos donde las ciudades pongan el 70 por ciento del dinero y el Gobierno, el 30 por ciento restante para su construcción”.



No obstante, en la mitad de esta discusión se han ubicado las familias de los reclusos, que alegan que los lugares de detención tienen condiciones inhumanas, además de una molestia por los horarios de visita restringidos y la imposibilidad de ingresar alimentos.



Frente a esto, el coronel Herbert Benavides, subcomandante de la Policía de Bogotá, manifestó: “Se ha presentado una molestia teniendo en cuenta que tanto el tiempo de visita como el ingreso de alimentos del exterior son restringidos teniendo en cuenta que esto implica unos riesgos adicionales, sobre todo, en temas de salud para los mismos reclusos”.



REDACCIÓN BOGOTÁ