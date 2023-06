El Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) y la Secretaría Distrital de Hacienda (SDH) alertan sobre falsas comunicaciones (cartas, correos electrónicos y/o llamadas telefónicas) que está recibiendo la ciudadanía, por parte de personas inescrupulosas, quienes a través de estos mensajes solicitan el pago por supuesta mora del impuesto Predial y/o contribución de Valorización.

De acuerdo con el director del IDU, Diego Sánchez Fonseca, es importante que la ciudadanía se mantenga alerta. “Hacemos un llamado para que todas las personas conozcan las fuentes de información a través de la página web y redes sociales para verificar estas comunicaciones; también hay que destacar que estos cobros no se hacen de manera presencial ni a través de personal de las entidades en las calles. Invitamos a la ciudadanía a denunciar este tipo de actuaciones ilegales”.

El director fue enfático en precisar que el único medio de pago para la contribución por Valorización es la cuenta de cobro que se cancela directamente en un banco o mediante la plataforma del IDU.



El funcionario agregó que “los hechos de fraude que se reporten a la Entidad serán trasladados a la Fiscalía General de la Nación para que se adelanten las investigaciones a las que haya lugar”.

Así se ve el SuperCADE de la carrera 30 en el último día de plazo para pagar el predial Foto: Milton Díaz | EL TIEMPO

El secretario Distrital de Hacienda, Juan Mauricio Ramírez, reiteró que “todos los trámites de la secretaría son gratuitos. Nunca recibimos dinero en efectivo ni pedimos a los contribuyentes efectuar pagos en cuentas de ahorros ni corrientes. Nuestros funcionarios no piden consignar en cuentas bancarias”.



En aras de evitar fraudes e inconvenientes, se sugiere verificar cualquier comunicación escrita o telefónica relacionada con el impuesto Predial o la contribución de Valorización en los siguientes canales oficiales:



Secretaría de Hacienda en www.haciendabogota.gov.co

Instituto de Desarrollo Urbano: https://www.idu.gov.co/page/canales-de-atencion

PBX: + 57 601 3 38 75 55 - Línea gratuita: 01 8000 910 312 - Línea 195

Sede Principal: Calle 22 No. 6-27 ventanilla 11, de 7:00 a.m. a 4:30 p.m. en jornada continua. Denuncie a través del correo electrónico: denuncia.soborno@idu.gov.co o en nuestra página web www.idubogota.gov.co y ayúdenos a combatir la corrupción.

¿Dónde denunciar?

● Sistema de denuncia virtual ADenunciar, habilitado las 24 horas del día.

● Salas de recepción de denuncia.

● Casas de Justicia en Bogotá.

● Estaciones de la Policía Nacional: DIJIN y SIJIN.

● De forma escrita o presencial, en las Oficinas de Asignaciones de la Fiscalía General de la Nación, a nivel nacional.

● Línea telefónica: 601 457 0200, opción 7.

● Línea gratuita nacional 018000 919748.

● Línea celular 122.

● Sistema Distrital de Quejas y Soluciones, habilitado para atender PQR y denuncias por actos de corrupción. Dispone de diferentes enlaces, según los requerimientos de los ciudadanos y las respuestas a preguntas frecuentes.

REDACCIÓN BOGOTÁ CON INFORMACIÓN DE LA ALCALDÍA DE BOGOTÁ