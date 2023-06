Este viernes 9 de junio se inicia el primero de los dos puentes festivos consecutivos de este mes. Para que los viajeros no se vean sorprendidos por las aglomeraciones, el Terminal de Transportes de Bogotá hace varios recomendaciones.

La Terminal de Transporte de Bogotá afirma que en este puente festivo, del Corpus Christi, se pueden movilizar unos 170.000 viajeros y tiene dispuesto un operativo para que no haya inconvenientes.

La Terminal estima que el día de mayor afluencia de viajeros sea este sábado, cuando se movilicen 55.800 pasajeros en 3.900 vehículos.



En este puente festivo, que se inicia este viernes 9 de junio y termina el lunes 12 de junio, puede haber un incremento del 7 por ciento en viajeros y 4 por ciento en vehículos, en comparación con el mismo puente del 2022.



Estos viajeros, según la Terminal, se movilizarán en 14.422 vehículos de las 90 empresas transportadoras vinculadas a la operación.



Los principales destinos son los departamentos de Cundinamarca, Boyacá, Meta, Huila, Antioquia y Valle del Cauca.



¿Cuáles son las recomendaciones?

Para no verse sorprendido, tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:



Programe el viaje con anterioridad, comprando los tiquetes en línea a través de la página www.terminaldetransporte.gov.co.



Verifique con las empresas transportadoras las condiciones de viaje para el transporte de animales de compañía y/o carga sobredimensionada.



Tome siempre el bus dentro de las instalaciones de la Terminal de Transporte.



No lleve acompañantes que no vayan a viajar.



Tenga presente que el lunes festivo 12 de junio se adelantará la medida de pico y placa regional para los carros particulares que retornen a Bogotá.

🔴RECUERDA 🔴



Este lunes 12 de junio habrá restricciones de movilidad para los viajeros y para los ciudadanos que viven o transitan cerca a las entradas de Bogotá.



Estas son las zonas y límites donde aplica el #PicoYPlacaRegional: 👇 pic.twitter.com/2sABElVP69 — Movilidad Bogotá (@SectorMovilidad) June 8, 2023

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS