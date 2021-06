Hacen fiesta masiva en Chía en pleno pico de la pandemia

El viernes 18 de junio fueron sorprendidas más de 1400 personas departiendo en un centro de eventos ubicado en el municipio de Chía (Cundinamarca).

La Personería Municipal de Chía denunció que se están desarrollando fiestas masivas en diferentes sectores y que la más reciente se llevó a cabo el día viernes en un sitio de eventos ubicado en la Autopista Norte , en el kilómetro 21 del sector de La Caro donde se realizó una fiesta denominada ‘Party Mix’.

Muchos ciudadanos se concentraron en este lugar y como se pudo observar en varias fotos y videos no se respetaron las medidas ni los protocolos de bioseguridad.



Faisuly Blanco González, personera de Chía, dijo que “Estamos preocupados, la gente se está muriendo, hay 600 muertes diarios, no concibo que se realicen este tipo de reuniones en el castillo Marroquín”.

Agregó que esa misma información fue suministrada por el empresario quienes manifestaron que se cumplió con todos los protocolos de bioseguridad. “Eso es falso, yo ingresé con la Policía, no había ningún tipo de cuidado. Los ciudadanos estaban sin tapabocas, no había distanciamiento y no se estaban consumiendo alimentos, no era un gastrobar, era un concierto”.



Dijo que la reactivación económica debe privilegiar la vida por encima de cualquier cosa. “Lo peor es que no tenían permiso por parte de la administración municipal”.



Ya se realizaron las denuncias respectivas para que se adelanten las investigaciones y sanciones correspondientes. “Esto no puede suceder. El evento culminó a las dos de la mañana”

REDACCIÓN BOGOTÁ

Escríbanos a carmal@eltiempo.com