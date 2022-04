La Secretaría Distrital de Salud informó a las instituciones prestadoras de servicios de salud, a las empresas administradoras de planes de beneficios y a todas la ciudadanía que desde el Ministerio de Salud y Protección Social están planteando un nuevo rumbo del Plan Nacional de Vacunación contra el covid - 19.



(Le recomendamos: Así fue el primer día de las medidas de identificación para las motos)

Desde la entidad nacional se le comunicó a las entidades territoriales que se estaba trabajando en la construcción de una hoja de ruta inicial para la integración del Plan Nacional de Vacunación contra el covid - 19 al Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI). Esto significaría la unificación de los recursos, puntos de vacunación y talento humano.



No obstante, el secretario de Salud, Alejandro Gómez explicó que El Plan Nacional de Vacunación contra el Covid-19 no se acaba, simplemente va a hacer parte del esquema regular de vacunación con el que cuenta Bogotá (…) probablemente se cerrarán algunos puestos que fueron adecuados hace más de un año en lugares que no están destinados habitualmente a la inmunización, pero que nos permitieron lograr niveles extraordinarios de vacunación contra el coronavirus.



Además dijo que se seguirán suministrando los biológicos en todas las instituciones prestadoras de salud, clínicas u hospitales.



Según el Ministerio de Salud, antes de la integración de estos dos planes existirán ejercicios previos para determinar con cuantos biológicos se cuenta, revisión de las dosis entregadas frente a las administradas, traslados a otros departamentos y municipios, así como lo que concierne al cargue de información a la plataforma PAIWEB 2.0 y la respectiva facturación.



(Le puede interesar: Temporada de lluvias en Bogotá: esto dicen las autoridades)

Así las cosas, la capital del país está a la espera del cronograma, lineamientos técnicos y nuevo marco normativo que permita concretar este nuevo momento de la vacunación y así poder informar a toda la ciudadanía cuál va a ser la nueva forma de operación de este proceso.



REDACCIÓN BOGOTÁ