Habrá un segundo Día sin carro este año: le contamos cuándo será

Bogotá tendrá un segundo Día sin carro y sin moto y será el próximo 22 de septiembre. Así lo confirmó la alcaldesa Claudia López durante el balance de medio día de la jornada de este jueves.



La capital colombiana, por el Decreto 1098 de 200, definió hace 20 años que el primer jueves de febrero se haría una jornada que restringiera el tránsito de carros particulares para promover el uso de la movilidad sostenible (transporte público, bicicleta y caminar). La norma se renovó justo esta semana con el Decreto 045 de 2020, que extendió el horario de restricción de 5 a. m. a 9 p. m. para carros particulares y motos.

Aunque en algunas ciudades europeas ya se habían visto jornadas similares, pero más por iniciativa de colectivos y ciudadanos, el Día sin Carro de Bogotá fue una idea revolucionaria en el mundo y terminó por volverse referente. "Fue clave porque fue la primera ciudad que eligió escalar la idea vía Decreto, autorizada por una autoridad pública y en días laborales como un ejercicio de mirada a la movilidad sostenible", explica Darío Hidalgo, experto en movilidad.



El concepto de 'car free' ha tomado tanta fuerza alrededor del mundo que se definió el 22 de septiembre como Día Mundial Sin Carro. Esta es la fecha a la que se quiere sumar la alcaldesa.

"Este un ejercicio de Bogotá que es ejemplo en el mundo. Somos una ciudad de personas consciente de hacer un ejercicio pedagógico de cambiar sus hábitos y de seguir una movilidad más sostenible", manifestó la mandataria al momento de confirmar la nueva fecha.



Según López, el tema lo evaluó con su Secretario de Movilidad, Nicolás Estupiñán. Ambos llegaron a la conclusión de que ese segundo Día Sin Carro tendría las mismas características que el que se celebra en febrero.



Sin embargo, recordó que no se debe limitar la experiencia a estos dos días: "No se trata de que tengamos un día o dos sin carro, sino de que si queremos cuidar nuestro planeta tenemos que tratar de vivir 365 días al año sin carro por iniciativa propia, no porque lo tenga que determinar la Alcaldía".

