Habrá servicio de tránsito con pico y cédula el lunes 12 de abril

La Secretaría Distrital de Movilidad anunció este jueves que la atención al público por trámites de movilidad serán suspendido el próximo lunes 12 de abril, excepto para los cursos pedagógicos y la salida de vehículos de patios.

Debido a la cuarentena general, que regirá desde las 12:00 p.m. de este viernes 9 de abril hasta las 4:00 a.m. del martes 13, la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) ajustó los horarios de atención presencial para los trámites y servicios.



En consecuencia, la decisión de la entidad es suspender el lunes 12 de abril, la atención al público, excepto para los cursos pedagógicos y la salida de vehículos de patios.



También quedan suspendidos los términos procesales para el 12 de abril, en los procedimientos originados con la presunta transgresión a las normas de tránsito y transporte. Los términos se reanudarán automáticamente el 13 de abril de 2021.



Esta decisión, según la Secretaría, se toma teniendo en cuenta que la cuarentena distrital es un hecho de fuerza mayor y la SDM debe propender por el cuidado de la salud de los servidores públicos, contratistas y usuarios de los servicios que presta la entidad a través de las diferentes sedes.

Otras decisiones adoptadas

- Los pagos en favor de la entidad por concepto de infracciones de tránsito podrán efectuarse durante el término de suspensión, a través de los medios electrónicos disponibles en la página web de la Secretaría de Movilidad: movilidadbogota.gov.co



- Se continuará con el procedimiento de entrega de vehículos inmovilizados para el 10 y el 12 de abril, a través de la plataforma de salida de patios de forma virtual, en los casos en que sea procedente, y de manera presencial en el Centro de Servicios a la Movilidad Calle 13. Esto funcionará de acuerdo con el pico y cédula. El sábado de 8:00 a.m. a 12 m. y el lunes de 7:00 a.m. a 7:00 p.m.



- Se continuará con los cursos pedagógicos en el Centro de Servicios a la Movilidad Calle 13 y Paloquemao, el sábado 10 y el lunes 12 de abril de 2021, en el horario habitual: el sábado de 8:00 a.m. a 12 m. y el lunes de 7:00 a.m. a 7:00 p.m.



- Remitir por intermedio de la Subdirección de Contravenciones, copia de la presente Resolución al Administrador del Sistema de Información Contravencional (SICON), con el fin de que se surtan las actualizaciones a las que haya lugar.



- Las acciones que deban resolverse en los temas fijados por otras autoridades administrativas de control o judiciales deberán atenderse dentro del término fijado para tal fin.

Salida de patios

Para acceder a este servicio de salida virtual de patios debe ingresar al micrositio: salidadepatios.movilidadbogota.gov.co o al banner que se encuentra en la página de movilidadbogota.gov.co



Si el vehículo fue inmovilizado, la Secretaría de Movilidad le ofrece la alternativa de sacar de forma virtual su vehículo para nueve infracciones:



Automóviles:

- B01: Conducir un vehículo sin llevar consigo la licencia de conducción.

- C14: Transitar por sitios restringidos o en horas prohibidas.

- D02: Conducir sin portar los seguros ordenados por la ley.

- H02: El conductor que no porte la licencia de tránsito.



Motocicletas

- D03: Transitar en sentido contrario al estipulado para la vía, calzada o carril.

- D04: No detenerse ante una luz roja o amarilla de semáforo, una señal de “PARE” o un semáforo intermitente en rojo.

- D05: Conducir un vehículo sobre aceras, plazas, vías peatonales, separadores, bermas, demarcaciones de canalización, zonas verdes o vías especiales para vehículos no motorizados.

- D06: Adelantar a otro vehículo en berma, túnel, puente, curva, pasos a nivel y cruces no regulados.

- D07: Conducir realizando maniobras altamente peligrosas e irresponsables que pongan en peligro a las personas o las cosas.



Tenga presente que para las otras infracciones donde se encuentren los vehículos inmovilizados, se debe realizar el procedimiento de forma presencial, como se realiza actualmente, agendando una cita previa para la salida de vehículos.