¿Habrá o no habrá paro de taxis este viernes?

Ernesto Sandoval Agudelo, gerente Taxis Teleclub S.A, representante Sector Empresas Fenalco y miembro Junta Directiva Cámara Colombiana de la Movilidad, a través de un comunicado precisó que las empresas, federaciones, asociaciones, ONG de transporte y sindicatos no respaldan el paro de este viernes propuestos por algunos miembros del gremio.

Agregó que la posición de una persona anunciando respaldo a este paro de conductores y la crisis de transporte desatada en la ciudad corresponde solo a la posición de algunas pocas personas en un video difundido por redes, que representa una mínima parte de nuestro sector.



“Estamos en total disposición de la prestación del servicio y demostrarle a la ciudadanía que el taxi es el medio adecuado para transportarse y ayudar en la solución de esta crisis en la ciudad de Bogotá”.



(Le puede interesar: ¿Este miércoles continúa el paro de transportadores?



Eso sí, dejó claro que no están de acuerdo con las sanciones por reincidencia a causa de las foto multas de mal parqueo y/o estacionarse a dejar pasajeros en la carrera 7a.



“Estas son absurdas desde todo punto de vista. No se notifican. Tenemos más de tres mil conductores sancionados en el sector taxi. Esto es una persecución sin cuartel a nuestro gremio por parte de la Secretaría de Movilidad”.

Respecto a esto aclaró que están recurriendo a los caminos jurídicos con los recursos apropiados a las entidades correspondientes, para solventar el “fatídico artículo 124 de la ley 769”.



Reiteró la disposición del gremio en la prestación normal del servicio y nuestro trabajo en transformación de un sector, para de nuevo convencer a los ciudadanos que somos el camino correcto en sus soluciones de transporte.



Pese a este comunicado, han venido circulando videos en los que algunos taxistas dicen estar convocando a paro para el día viernes, información que no ha sido confirmada por las autoridades.

Por su parte, Hugo Ospina, líder en el sector de los taxistas, dijo que por ahora no se ha tomado una decisión de apoyar o no apoyar el paro.



"La reunión del viernes a las 2 de la tarde en el centro comercial Carrera se suspendió para el día de hoy miércoles a 2 de la tarde. Ahí sí, en asamblea, todos unidos, tomaremos la decisión de apoyar o no el paro de conductores de servicio público en Colombia"

REDACCIÓN BOGOTÁ

Escríbanos a carmal@eltiempo.com