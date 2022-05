La movilidad en Bogotá es uno de los temas que más preocupa a los capitalinos. Un tema que, en ocasiones, también afecta a los municipios aledaños. Es el caso de la salida por la calle 13, una importante vía para la región que a diario está colapsada.

Es tal el tráfico que circula por este importante corredor vial que el recorrido puede durar hasta cuatro horas, por lo que el Alcalde de Funza, Daniel Bernal, solicitó a la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, implementar un nuevo pico y placa por la calle 13 para los vehículos de carga pesada.

"(Es) necesaria la intervención del Distrito para restringir la circulación del transporte de carga, circunstancia que disminuiría significativamente el flujo vehicular, los tiempos de recorrido y las emisiones de material particulado durante el periodo de restricción”, aseguró Bernal.



Este miércoles la alcadesa de Bogotá respondió a la petición del alcalde de Funza y aseguró que apoya la iniciativa y que se reunirá en los próximos días con Bernal y el gobernador de Cundinamarca, Nicolás García, para revisar esta propuesta y así mejorar la movilidad, al menos, temporarmente.

Facebook Twitter Linkedin

Protestas por problemas de movilidad en la calle 13 Foto: Mauricio Moreno / EL TIEMPO

"Sobre el tema de la calle trece...Es un dolor de cabeza absoluto, es un dolor de cabeza para Bogotá, para Fontibón, pero, sobre todo para Bogotá región, para nuestros vecinos de Funza, Mosquera y Madrid. Yo ayer me encontré con el alcalde e Funza y él me decía lo del pico y placa y yo creo que si Funza pone un pico y placa, que lo ponga y lo haga cumplir. Está bien, lo apoyamos y nos ponemos de acuerdo la Gobernación, Funza y nosotros para organizarlo", aseguró la mandataria.



Pero destacó que no considera que se trate de la solución definitiva y real al problema, según López lo ideal es que se devuelva a la ciudad algún porcentaje de lo que recauda el peaje de esa zona y se construya una autopista "digna de Colombia".



"Por la trece entra la mitad de la carga que entra a Bogotá de las exportaciones que genera el país, no puede seguir siendo semejante trocha", afirmó. Además hizo un llamado al Gobierno Nacional para que cumpla su parte en la contrucción de esta importante vía.



Por lo pronto, la alcaldesa de Bogotá aseguró que estudiará el tema del pico y placa y lo coordinará con el gobernador de Cundinamarca para poder organizar la movilidad mientras se concreta la obra.



De llevarse a cabo la medida, los vehículos de carga tendrían prohibido movilizarse por la calle 13 entre las 5:00 a. m. y las 8:00 p. m. Eso sí, se permitiría la circulación de estos vehículos, independientemente de la antiguedad, de 8 p. m. 5 a. m.



"Es decir, nueve horas continuas sin restricciones. El resto de la jornada sería controlada con pico y placa", recomendó la administración de Funza.

