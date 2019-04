Si el clima favorece, no habría más alertas por calidad del aire

La Secretaría de Ambiente anunció el fin de la tercera alerta ambiental por la alta concentración de material particulado en el aire de la capital. “Se levanta la alerta amarilla en toda la ciudad y la naranja en el suroccidente”, anunció Óscar López, subsecretario de ambiente.



Según la Red de Monitoreo, el nivel de contaminantes se mantiene a la baja en las 13 estaciones dispuestas por todo el territorio. Uno de los indicadores más significativos para tomar la decisión fue la disminución de partículas en un 54 % en la estación Carvajal-Sevillana, el punto más contaminado de Bogotá.



Ahora, la pregunta del millón es ¿volverán las alertas ambientales este año?

Aunque, durante el anuncio de este lunes, la Secretaría no se decidió por un sí o un no, sí indicó que esto está bastante ligado a las condiciones particulares del momento, especialmente las meteorológicas. Aquí entran a jugar, entonces, varios factores: vientos, régimen de lluvias, situación urbana y el estado de puntos calientes en la región.



El jueves pasado, cuando se decretó la emergencia habían más de 43.000 puntos calientes: 8.148 en Colombia (especialmente en los Llanos Orientales y en la Costa Atlántica) y 34.890 en Venezuela.



De acuerdo con la entidad, las condiciones climáticas inciden positiva o negativamente en la calidad del aire según el contexto.



Ahora, en el caso más reciente —y con tendencia futura—, el panorama parece alentador para las autoridades.



“Las lluvias han empezado a mitigar los puntos calientes de la Orinoquia y otros puntos del país. Las condiciones de vientos también han permitido que los contaminantes no lleguen directamente a Bogotá”, explicó el subsecretario.



Y agregó que episodios de lluvia, como los que se están presentando en la ciudad, “generan lavados de atmósfera que favorecen la reducción de material particulado”.



Así, la entidad aseguró que espera un segundo semestre del año con condiciones de aire “adecuadas”.

Expertos, sin embargo, llaman la atención sobre la necesidad de enfrentar los factores locales que, diariamente, siguen contaminando.

¿En qué quedamos?

Permanece el pico y placa ambiental para camiones de más de siete toneladas en la calle 13 (entre el río Bogotá y la avenida Boyacá), entre 6 y 8 de la mañana. También, siguen controles a fuentes fijas (fábricas) y móviles (automóviles).



El distrito recomienda usar la bicicleta, compartir el auto, elegir el transporte público y evitar quemas al aire libre.

REDACCIÓN BOGOTÁ