Habrá controles en Cundinamarca para que bogotanos no vayan de paseo

Cundinamarca también se prepara para aplicar nuevas medidas para contener la fuerza de un tercer pico de contagios de covid-19 que ya inicia en Colombia.



Habrá toque de queda y algunas medidas para este fin de semana, según confirmó el gobernador Nicolás García.

(Le puede interesar: Los cinco puntos claves sobre las medidas en Bogotá)

Pese a que Cundinamarca tiene una ocupación UCI del 44 % -por lo que no le aplicarían, técnicamente, las directrices del Gobierno Nacional-, el departamento tendrá toque de queda nocturno. Este funcionará desde este martes y será de medianoche a 5 a.m.



Adicionalmente, ante la cuarentena general en Bogotá que aplicará entre las 00:00 del sábado y las 4 a.m. del martes, Cundinamarca hará operativos el fin de semana. "Nosotros tenemos que hacer operativos para ayudarle a Bogotá a que se cumpla esa norma, que los cundinamarqueses no quieran ingresar a Bogotá cuando estén en aislamiento total, ni que los bogotanos quieran salir a Cundinamarca para evadir la obligación de estar en casa", precisó el mandatario.



Los detalles del operativo, que ya García habló con la alcaldesa Claudia López, se conocerían durante la tarde de este martes. Por lo pronto, se sabe que la Policía y el Ejército estarán presentes en las salidas de Bogotá haciendo controles.



Sin embargo, vale aclarar que si usted salió de viaje, está fuera de Bogotá y necesita regresar, puede hacerlo: es posible bajo la excepción de fuerza mayor. De la misma manera, si usted está en Bogotá, pero necesita, de manera urgente, volver a su ciudad, puede hacerlo. Pero, de nuevo, el Distrito aclaró que este "no es puente festivo" e hizo un llamado a quedarse en casa como corresponde.



De otro lado, también estará restringida la circulación de ciclistas deportivos y aficionados que salgan desde la capital.

(Para seguir leyendo: Bogotá vuelve a tener pico y cédula: así funcionará la medida)

Por lo pronto, por el lado del departamento, se seguirá monitoreando la situación. "En Cundinamarca hoy tenemos un reporte de tranquilidad, pero no de confianza. Tenemos ocupación UCI del 44 %. Tenemos la mira puesta en hacer más pruebas diarias en los municipios que fueron receptores de turistas en Semana Santa: Girardot, La Vega, Villeta, Anapoima", manifestó García.

(Además: ‘Nos falta más vacuna para avanzar’: gerente covid de Cundinamarca)

BOGOTÁ