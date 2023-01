Luego de que se conoció un video en donde una mujer agrede a otra porque supuestamente no pagó su pasaje al ingresar a un bus dual de TransMilenio, Citytv buscó a las involucradas en el hecho.

"Se enojó muchísimo, me dijo de todo y me lanzó un golpe. Me reventó la nariz, me rasguño en la boca y cuando vi que me estaba pegando mucho yo también la cogí y la sometí", contó la mujer, quien no prefirió revelar su identidad.



En la grabación, publicada por la concejal Gloria Díaz, se observa cómo dos mujeres se agreden mutuamente en la ruta dual M84, que va desde Suba hasta el Museo Nacional.



El video muestra como otros pasajeros comienzan a gritar para que esta mujer sea bajada del articulado, sin embargo, luego de la pelea, simplemente se mueve hacia una esquina para hablar por teléfono.



"Esa es la cultura de cada persona. Todos gritaban: 'bájenla, bájenla' y ella respondió que si el problema era por la plata que ella pagaba y pasó la tarjeta. Entonces sí tenía plata, lo que pasa es que se acostumbraron a no pagar", agregó.

¿Qué dijo TransMilenio?

Tras el incidente, Orlando Santiago Cely, gerente de TransMilenio, rechazó el hecho, pero fue enfático en afirmar que la evasión es el mal que sigue afectando al sistema.

Según un estudio de la Universidad Nacional entre 2021 y 2022, tres de cada 10 personas que usan el sistema, sus estaciones y sus buses, son colados. Asimismo, en su informe anual de evasión TransMilenio detectó que en el primer semestre de 2022 el 29,66 por ciento de las personas que ingresaban a las estaciones no pagaban su pasaje.

REDACCIÓN BOGOTÁ con información de José Chinchilla de CityNoticias.

