Habla vigilante que lleva más de 70 horas encerrado en la Universidad Nacional: 'Temo por mi integridad'

El pasado lunes 8 de abril, alrededor de las 4:30 p.m., un grupo de individuos encapuchados tomó de forma violenta el edificio Uriel Gutiérrez, donde se encuentra la rectoría, en la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá.

En imágenes difundidas a través de redes sociales, se muestra a un grupo de personas encapuchadas dentro del terreno del edificio de la rectoría.

En dicho lugar, también se encuentra la oficina de control, en la que se maneja el sistema eléctrico y de seguridad del campus. Al momento de la toma se encontraba en su interior Henry Balcázar, vigilante del edificio, que lleva 3 días encerrado en las inmediaciones.

De acuerdo con una entrevista dada para W Radio, Balcázar lleva 34 años trabajando en la institución y que está allí por su "compromiso".

"Lo que he conseguido a lo largo de mi vida ha sido gracias al sueldo y a las garantías y oportunidades que me ha dado la universidad, uno debe ser mínimamente agradecido", le dijo a la emisora citada.

Así mismo, explicó que quienes vandalizaron el edificio presuntamente son estudiantes, pero que sabe que "hay personas ajenas a la universidad que están pescando en río revuelto" y parece que son ellas quienes se tomaron el lugar.

El vigilante, posteriormente, fue atendido por la Personería de Bogotá. En otro video difundido en redes, se escucha como una funcionaria de esta entidad le pregunta si desea salir del establecimiento.

Es entonces cuando el hombre responde que no lo hará hasta que no llegue un relevo para tomar su lugar.

Para la gente que inventa que en la toma del edificio Uriel Gutiérrez hay una persona retenida, la personería fue anoche y evidenció que la persona no sale por voluntad propia. Ni siquiera hay campamentos cerca.

Por otro lado, también le manifestó a Noticias Caracol, que no sale porque "sabe que van a quemar el edificio" y teme por su integridad.

“Los muchachos quieren que yo me salga de acá para poder vandalizar el centro de control. La verdad que es bastante estresante estar aquí y no salgo porque sé que van a quemar el edificio, van a quemar todos los equipos. No salgo porque temo por mi integridad física”, señaló.

Universidad Nacional rechazó toma del edificio de la rectoría

Por medio de un comunicado, la universidad mostró su preocupación luego de la toma de las instalaciones.

“Rechazamos enfáticamente esta inaceptable acción que contradice el espíritu universitario, promotor de la libre expresión de ideas en ambientes académicos, de respeto por la diferencia (...) las críticas al interior de la Universidad son siempre bienvenidas cuando se fundamentan en el diálogo y el respeto”, resaltaron las directivas universitarias.

#ParaLeer Comunicado a la opinión pública sobre la toma al edificio Uriel Gutiérrez donde se desarrollan las actividades administrativas de la Universidad Nacional de Colombia y funciona la Rectoría

Esta semana comenzó el paro estudiantil en ciertas sedes de la Universidad Nacional en protesta por la elección de José Ismael Peña como rector. La selección fue realizada por el Consejo Superior Universitario (CSU), conforme a los reglamentos internos de la universidad. Peña fue elegido entre los cinco candidatos con más votos en la consulta interna a la comunidad universitaria.

Sin embargo, muchos en el movimiento estudiantil expresaron su descontento porque esperaban que Leopoldo Múnera, quien obtuvo el mayor porcentaje de votos en la consulta con un 36%, fuera designado.

Un grupo de estudiantes, egresados y profesores considera que el CSU no respetó los resultados de la consulta y que la elección de Peña fue antidemocrática, lo que ha llevado a la declaración de un paro indefinido.

