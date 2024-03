Habla víctima de paseo millonario al norte de Bogotá: 'Me tuvieron una hora secuestrado'

La víctima asegura que se estacionó para atender una llamada cuando fue abordado por cinco sujetos en una minivan, quienes lo secuestraron e intentaron vaciar sus cuentas bancarias.

Un hombre de aproximadamente 40 años, fue la más reciente víctima del paseo millonario en el barrio Cedritos al norte de la capital, los hechos quedaron grabados por una cámara del sector y la víctima habló con CityTV.

En las imágenes se observa cómo los hombres se bajan de una minivan y abordan el carro de alta gama, según la víctima, quien reservó su identidad: "Bajaron con armas tres personas, me golpearon, me llevaron en el carro y durante una hora me tuvieron secuestrado".

La víctima narra que le robaron el carro y todas las pertenencias dentro del automotor, pese a que intentaron robarle de sus cuentas bancarias, no lo lograron: "Actúan muy rápido y desbloquearon todo, estuvieron con nervios de ver qué pasaba y se me llevaron todo".

#INSEGURIDAD. El pasado 27MAR en horas de la noche, en el b/Cedritos de Bogotá, ciudadano se encontraba en su auto cuando delincuentes armados a bordo de una mini van lo amenazaron y se lo llevaron en su vehículo para hacerle el temido "paseo millonario". pic.twitter.com/ROyMWKvFgC — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) March 29, 2024

La minivan que transportaba a los delincuentes se va en sentido contrario y el vehículo negro y no se conoce más de su paradero. Hasta el momento no hay un pronunciamiento oficial de las autoridades.

Según las cifras de la Secretaría de Seguridad de Bogotá, en enero de 2024, el hurto a automotores ha venido creciendo en localidades como Kennedy, con 63 robos, Engativá con 32 y San Cristóbal con 21 robos a vehículos.