'Él estaba relajado': entregó a su hijo ante las autoridades por apuñalar joven en Suba

Un lamentable hecho violento en la localidad de Suba conmovió a los bogotanos: un joven fue apuñalado en el pecho a pocas cuadras de su casa. Los individuos que cometieron el crimen le hurtaron el celular.



La escena quedó grabada por las cámaras del sector. En el filme se puede evidenciar como dos sujetos arrinconan al joven de 18 años y aunque él no se opuso ante el asalto igual fue agredido.



(También: Detienen empleados de aeropuerto español; robaban y vendían objetos de los viajeros).

El hecho ocurrió durante la mañana del pasado domingo 10 de diciembre. Ante la gravedad de las heridas, de quien fue identificado como Juan Esteban Ariza, fue llevado de urgencias al hospital de Suba y posteriormente trasladado a la UCI del hospital Simón Bolívar.



Ahora un giro inesperado sucedió: el padre del agresor entregó a su hijo ante las autoridades acusándolo de ser uno de los autores de la agresión contra el joven en Suba.



En un video compartido, el progenitor expresó su rechazo por la violencia de su hijo y sujetándolo de la camisa lo regañó por su intolerancia.



"Nunca hemos llevado problemas como estos a casa, papi. ¿Le parece justo con su mamá, con su hermana? Y hoy lo viví también, por culpa de usted", declaró el padre.



(Puede leer: ¡Ojo con su dinero! La prima navideña es la fecha cuando más roban a los colombianos).

Facebook Twitter Linkedin

Imágenes del momento del atraco. Foto: City

Según información de City, el suceso fue ocasionado porque el joven afectado vende gorras por internet, por ello hizo una negociación por Facebook, plataforma en la cual concretó una cita con los supuestos compradores.



"Estoy ofendido. Él relajado, andando relajado por todo lado y nosotros si escondiéndonos sin hacerle nada a nadie. Él tiene que entregarse porque eso no se hace", concluyó el señor.



De acuerdo con las autoridades correspondientes, el victimario aún no tiene orden de captura, por lo que el joven - quien es menor de edad- no ha sido aprehendido; sin embargo gracias a la acción de su familiar ya fue identificado y se encuentra en un proceso legal.



Por último, según el más reciente informe médico, el estado de salud de Juan Esteban Ariza es satisfactorio.

VANESSA PÉREZ

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

Más noticias