'¿Por qué está en la casa? No tengo a dónde ir': joven quemada con thinner

Laura Vanesa Rincón Álvarez, de 21 años, fue la joven que resultó con graves quemaduras en su cuerpo, luego de que su pareja, Andrés Giovanny Rivera Triana, le prendiera fuego con thinner en la madrugada del sábado 9 de octubre.



Ahora, la mujer se encuentra en recuperación en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Simón Bolívar, luego de someterse a una cirugía este lunes.

En una entrevista exclusiva de la periodista Diana Giraldo de CM&, la joven narró que su pareja llegó en la madrugada y se enojó porque ella no había lavado la loza. La familia había explicado que, momentos antes, el sujeto había llevado a un amigo e hizo que ella les preparara comida.



“Él me dijo bájese de la cama, yo puse una cobija en el piso y me acosté al pie del perrito. Entonces me pegó una patada y cogió el perrito para tirarlo del cuarto piso. Como no lo dejé, llegó a la pieza con una botella de thinner y me prendió candela”, dijo la mujer al noticiero citado.



A pesar de que le ocasionó quemaduras de segundo y tercer grado a Vanesa Rincón, y de que el hombre fue encontrado en flagrancia en su vivienda ubicada en localidad de Kennedy, el juez de control de garantías cobijó al agresor con medida de aseguramiento de casa por cárcel.



(Lea también: Medellín: habla novio de Aleja Torres, modelo que salió en ropa interior).

‘Juez cree que el tipo que quemó a mi hija luego le salvó la vida’ ‘Juez cree que el tipo que quemó a mi hija luego le salvó la vida’ 'Juez cree que el tipo que quemó a mi hija le salvó la vida', padre de la víctima. Foto: Archivo particular

Respecto a dicha decisión, la mujer comentó ante las cámaras: “¿Por qué está en la casa? Yo no lo quiero ver, tampoco tengo a dónde irme. Él no merece estar en la casa, que nadie esté cerca de él, es muy peligroso”.



La Alcaldesa Claudia López rechazó la decisión del juez: “Yo le quiero rogar a la justicia que haga justicia. No puede ser que se use el Estado de Derecho, que debe ser para proteger a los ciudadanos, para proteger a los criminales. Un hombre que trata de asesinar a su compañera sentimental quemándola viva, no la quiere ni la ayuda a salvar. Eso es machismo, es feminicidio”, aseveró.



Por su parte, el juez aseguró en un comunicado oficial que: “La selección de la medida de detención en residencia obedeció a la acreditación, por la defensa de esta persona, de un ámbito domiciliario alejado y diferente al de la víctima”.

Más noticias

Mujer en Antioquia murió tras ser quemada en un 'ritual' con un yerbatero

Víctimas de 'Manolo' piden vincular a docentes en la investigación

Condenan a hombre que secuestraba y abusaba a turistas en Salento

Buscan a hombre que abusó de su hijastra y la dejó embarazada

Tomás Velasco: se conocen nuevos casos de violencia de género en su contra

Tendencias EL TIEMPO