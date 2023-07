Una mujer narró ante la Fiscalía que el día 28 de junio de 2023 solicitó un servicio de transporte mediante la plataforma Didi en el que vivió la peor pesadilla de su vida. Tanto, que terminó lazándose desde el carro en movimiento, en plena autopista.



(Además: Mujer se lanzó de un carro Didi en movimiento por temor a ser abusada)

El punto de recogida fue en la carrera 54 con calle 152 y el punto de destino era el centro comercial San Rafael, en la calle 134ª # 47ª. “Me confirmó el servicio el vehículo de placas: JDL457 Renault de color blanco. El conductor que aparecía era Yan Carlos Jaimes, vestía de camiseta negra, pantalón negro de jean, pelo negro corto estilo militar, piel morena, edad aproximadamente 40-47 años”.

Una vez se subió al carro, le dijo al señor su destino, pero este no le respondía nada. Salía de la cuadra para tomar la calle 153 y salir a la autopista Norte sentido norte-sur. “Tres minutos después de ir en marcha el carro me empiezo a sentir con temor e intimidada por la actitud del conductor. Le dije que estaba haciendo calor”.



Él le respondió con un tono de voz alterado y agresivo. “Me dijo que si acaso no me daba cuenta de que estábamos en tierra caliente. Yo le respondo: ¿tierra caliente?, y se quedó callado. Con esa respuesta me sentí más insegura y con miedo”.



(Lea también: Canadiense que golpeó a policía en aeropuerto El Dorado: qué hacía el hombre en Bogotá)

Facebook Twitter Linkedin

La función DiDi Mujer se puede activar directamente en la plataforma DiDi Conductor. Foto: DiDi

Luego relata que se comenzó a sentir más extraña y, por eso, tomó su celular y llamó a un amigo para expresarle que estaba viviendo un momento de peligro. “Justo, en ese momento, empiezo a sentirme mareada, confundida, con mucho sueño, decaída. Veía demasiado gas dentro del vehículo”.



Ella le preguntó al conductor que por qué había tomado la ruta por la autopista Norte, por el carril central, y no por la paralela, como lo indicaba la aplicación. “Él frunció los hombros. Y de forma agresiva me dijo que porque sí.



(Además: Video: momento de pánico cuando conductor fue apuñalado y se defendió con extintor)



Ella se sentía cada vez peor. Veía todo borroso y notó que el conductor activó el agua del parabrisas. “Salía demasiada agua y el parabrisas estaba mojado y nublado. De lo mareada que estaba pensaba que estaba lloviendo muy duro, cuando no era así y estaba era haciendo sol”.



Pronto le pidió al conductor que parara en la esquina, pues debía recoger unos documentos, pero este se negó. “Lo hice porque me estaba sintiendo intimidada, con mucho miedo, vulnerada y mareada. Además, sentía miradas hacia mí morbosas”.

“Tres minutos después de ir en marcha el carro me empiezo a sentir con temor e intimidada por la actitud del conductor. Le dije que estaba haciendo calor”. FACEBOOK

TWITTER

Cuando notó que el conductor quería ponerle seguro a la puerta y que su vida corría peligro, desabrochó el cinturón de seguridad y se lanzó al vacío sin importar lo que pasara con su vida en ese momento.



“Cuando caigo en plena autopista, transitada por motos y vehículos, me acerco al vehículo. Le grité al conductor que él me iba a hacer daño, que él tenía malas intenciones conmigo”.



(También: Ella era Marisol Galindo, la mujer que falleció en un bus de Transmilenio en Bogotá)



Salió corriendo hacia la esquina de la calle 134, al frente de la estación de TransMilenio Alcalá, y vio a dos hombres en una moto de placas ZSJ950, a quienes les gritó desesperada ¡auxilio! Los ciudadanos la acompañaron mientras llegaba un amigo a recogerla. También reportó la situación en la aplicación DiDi, directamente con un agente de la aplicación.



Minutos después llegaron dos policías en una moto del cuadrante 14 de la localidad de Suba. Ellos le tomaron foto a la información del servicio de Didi y ahí mismo registraba la foto del conductor. “Una vez llega mi amigo a recogerme, yo estaba hablando con los policías y les comentamos a ellos que nos dirigiríamos a urgencias a la Fundación Santa Fe”.

Hasta ese lugar arribó con dolor de pecho, cabeza y brazo, presión, temblor y mareo. “Allí me realizaron una serie de exámenes y me tomaron signos vitales, electrocardiograma y exámenes de sangre. El diagnóstico fue que estaba intoxicada por monóxido de carbono”.



(Además: Recomendaciones para proteger sus cuentas de los ciberdelincuentes en Bogotá)



A esta mujer le dieron tres días de incapacidad y resultó con afectaciones en sus vías respiratorias. “Estoy pasando por una etapa de depresión. Esto ha sido muy duro. Y es que por el tema del pico y placa estoy obligada a tomar estos servicios”.

Más noticias de su interés:

REDACCIÓN BOGOTÁ

Escríbanos a carmal@eltiempo.com si usted ha vivido una experiencia parecida