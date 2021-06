Habla mujer que atropelló a un joven que intentaba huir de un atraco

Este fin de semana se dieron a conocer más detalles sobre un intento de robo que terminó por arrebatarle la vida a un joven ciclista el pasado 13 de junio.



Según registraron las cámara de seguridad, dos habitantes de calle intentaron interceptar al ciclista que, en una arriesgada maniobra para evitarlos, terminó estrellándose contra una motociclista sobre un carril de la calle 13 con carrera 20 en Bogotá.



Diego Hernández, comerciante del sector, explicó a ‘City TV’ que los ladrones “se le abalanzan, iba pasando una motocicleta que lo atropella y se cae, creo que pierde la vida”. Los individuos robaron la bicicleta y las pertenencias del joven cuando este se encontraba en el piso.



La víctima fue identificada como Bryan Camilo Vega, de 27 años, quien trabajaba como vigilante y se dirigía a su casa en el momento del accidente.

#BogotáTieneMiedo| Un ciclista que se movilizaba por el centro fue atropellado por evitar que delincuentes que se abalanzaron sobre él, lo asaltaran.

Según comerciantes del sector estos robos son pan de cada día.@HugoASeguridad haga su trabajo, los bogotanos no aguantamos más😡 pic.twitter.com/UZOLzm1zbu — Jorge Colmenares (@JcolmenaresE) June 20, 2021

Según Lorena Triana, la motociclista que también resultó herida en el choque, ella se dirigía a su trabajo cuando se vio involucrada en el accidente en el que terminó estrellándose contra el ciclista.



"Yo me dirigía para el hospital, yo trabajo en el centro muy cerca de donde ocurrieron los hechos. En esta situación quiero hacerle entender a los familiares del muchacho que él iba para su trabajo y yo también. Nadie pensó que esto llegara a pasar, esto es un accidente”, contó.



La mujer declaró a ‘Noticias Caracol’ que no siente culpa por lo ocurrido, sin embargo, aseguró que no recuerda nada de lo que pasó.

“No me siento culpable, esa es la paz que yo siento. Tengo la tristeza de no poder recordar y decir ‘así pasaron las cosas’. No me acuerdo, eso es lo más triste y doloroso”, afirmó.



El esposo de Lorena aseguró que lamentan la muerte del joven ciclista en el accidente.



La mujer tendrá que ser intervenida quirúrgicamente, pues se rompió la clavícula en el incidente. Además, según ‘Noticias Caracol’, Lorena Triana no será investigada como responsable por la muerte de Bryan Camilo Vega.



La esposa de la víctima también se pronunció y comentó que tenían una hija pequeña: “Era muy buena persona, teníamos una niña. Él trabajaba como vigilante, salía de turno. Él es todo en mi vida”, contó.



Por el momento, el cuerpo del joven permanece a disposición de Medicina Legal para avanzar con la respectiva investigación.



Además, debido a los constantes robos y quejas en el sector comercial, los comerciantes han comenzado a reforzar la seguridad de la zona. “Treinta y dos frentes de seguridad que tiene San Victorino, comprendido entre la carrera 10, avenida Caracas, calle 13 y 9, es donde comenzamos a fortalecer los frentes de seguridad”, declaró a ‘City Tv’ José Moreno, líder de los comerciantes del sector.

