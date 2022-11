Conmocionada está la ciudad luego de que se conocieran los videos que involucran a un experiodista del Noticias Uno en un caso de agresión contra la mujer. En la grabación de video se ve como Juan Fernando Barona, en complicidad de otro hombre, agrede brutalmente a una mujer que se encuentra tirada en el piso de un ascensor. La víctima del hecho sería la compañera sentimental de este hombre.



(Le puede interesar: Los delitos que habría cometido periodista de Noticias Uno señalado de agresión)

Horas después de que se conociera que Barona fue apartado de su cargo en el medio de comunicación y que fue devuelto de la gira presidencial que cubría en Egipto, la víctima de los hechos se pronunció mediante un hilo publicado en la cuenta oficial de Twitter de la fundación y medio de comunicación Jacarandas, que fueron los encargados de exponer la grave situación en las redes sociales.



“Quiero agradecer a todas las personas que han mostrado solidaridad con mi caso y han resaltado lo importante que es poner en evidencia y atender adecuadamente la violencia en contra de la mujer. Yo hice la denuncia de estos hechos de violencia ante la Fiscalía y la Comisaría de Familia y me puse en contacto con la Red Jurídica Feminista y son ellas quienes me representan”, señaló la víctima.



De la misma manera la mujer contó que la semana pasada asistió a una audiencia en la comisaría de familia donde un juez revisó las pruebas y decidió mantener una medida de protección y ordenar a Juan Fernando “cesar cualquier acto de violencia y mantenerse alejado”. Sin embargo, afirmó la mujer, que de parte de la Fiscalía no ha recibido ninguna comunicación oficial.



“Debido a las secuelas a nivel emocional que todo esto me ha dejado estoy con acompañamiento psicológico. Es muy frustrante ver como Juan Fernando dice que yo lo agredí y muestra fotos de esas heridas cuando claramente me estaba defendiendo de su ataque. No es un tema que haga parte de su intimidad cuando la violencia intrafamiliar es un tema que debe discutirse en el ámbito público”.



La mujer hizo un llamado a las instituciones y a la Fiscalía para que no existan dilaciones dentro del proceso y que la justicia sea rápida y eficaz.



Por el momento, la mujer señaló que no dará más declaraciones públicas y que espera que el proceso se dé de la mejor manera.







REDACCIÓN BOGOTÁ