Pensé en saltar del auto: habla la manifestante retenida por el Esmad

El martes 10 de diciembre, la joven María Fernanda Pérez y su novio se encontraban regresando a su casa sobre la carrera 30 con calle 50. En el camino, vieron que se estaba realizando una manifestación, así que decidieron sumarse.

Sin embargo, su historia saltó a la luz pública por un video en el que se observa que esa noche María Fernanda fue subida a un vehículo de placas HCI264, propiedad de la Policía de Bogotá, que inició su recorrido por la carrera 30 y cuadras más adelante salió de él. En ese momento ella estaba rodeada de agentes del Esmad.



La joven habló con EL TIEMPO sobre los hechos ocurridos en ese momento.



Ella asegura que ese día se encontraba regresando a su casa en bicicleta, acompañada por su novio Harold, y cruzaban el puente de la calle 63 con carrera 30, en Bogotá.



Cuando llegaron a la Universidad Nacional escucharon las detonaciones y enfrentamientos con el Esmad y vieron que había personas obstruyendo la vía. Sin embargo, como ellos, había personas que también se estaban movilizando pacíficamente e intentando retornar a su hogar.



Pero los desmanes continuaron y ellos, al escuchar las detonaciones, corrieron por el separador, asustados, con las bicicletas en la mano y huyendo entre los vehículos.



"Escuchamos una aturdidora que impacta en un SITP y nos agachamos para cubrirnos. Cuando nos levantamos, en la mitad de nosotros aparece un policía del Esmad y me sujeta a mí por el cuello; empiezo a forcejejar con él y más oficiales me rodearon. En ese momento pierdo el contacto visual con Mafe", asegura Harold, el novio de María Fernanda, quien actualmente es estudiante de Diseño Gráfico.

La joven de 22 años asegura que ella empezó a gritar y a pedir ayuda, y en ese momento otros uniformados la obligaron a sentarse en el separador.



Los hechos que ocurrieron seguidamente fueron conocidos a través del video.



"Repentinamente se estacionó un carro particular de placas HCI 264 Chevrolet, al que fui subida a la fuerza, ¡en contra de mi voluntad! Dentro del vehículo se encontraban cuatro uniformados, allí tampoco me comunicaron sobre el procedimiento o sobre el lugar hacia el cual me dirigían", señala la mujer en un comunicado emitido a través de redes sociales.



Pérez añade que mientras estaba en el carro le repitieron que la dejarían más adelante, porque se encontraba alterada.



Entre risas nerviosas, la joven dice que el miedo la invadió en varios momentos. "Pensé en saltar del auto porque estaba aterrada y sentía que mi vida estaba en riesgo (...), pensé que me iban a desaparecer, a violar".



"Durante el momento de la captura irregular, no estábamos realizando ningún acto vandálico y tampoco estábamos obstruyendo la movilidad de la calle ni realizando desmanes, como lo ha afirmado hasta ahora la Policía Nacional", asegura la pareja.



Luego de que los uniformados bajaran a la joven del carro, ella se fue caminando hacia el punto donde estaba antes de ser trasladada. Buscó a personas para pedirles que ayudaran a llamar a su novio. Tras dos intentos, Harold le contestó al celular de ella y quedaron de encontrarse en un punto medio.



Al reencontrarse, las personas de Derechos Humanos los atendieron y luego se trasladaron a la clínica Palermo, donde a Harold le hicieron suturas en la cabeza y le curaron dos heridas de su frente.



"Nunca nos contactaron por parte del Estado ni la Policía (...) Sentimos que es momento de parar con estas agresiones", añade Pérez.



El pasado viernes, Harold y María Fernanda interpusieron la denuncia ante la Fiscalía y fueron a Medicina Legal. A Harold le dieron 12 días de incapacidad.

Finalmente, la joven responsabiliza a la Policía y al Gobierno Nacional, quienes son los "encargados de velar por nuestra seguridad, por cualquier situación que llegue a ocurrirme a mí, a Harold o a nuestras familias de aquí en adelante".



El pasado martes, ante estos hechos, el comandante de la Policía Metropolitana, el general Hoover Penilla, tuvo que salir a dar explicaciones. El oficial explicó que sobre este tipo de procedimientos hubo un error al dejar bajar a la mujer en el trayecto y no terminar el proceso, que era llevarla a una estación policial.



Agregó que los policías que iban en el vehículo llevaron a la joven por estar bloqueando la vía, e indicó que la trasladaron en ese automóvil oficial que pasaba por el sitio.



Reconoció que, al parecer, hubo una omisión y que ante el reclamo de la ciudadanía la dejaron bajar. Insistió en que así como tiene que garantizar las marchas, también debe garantizar la movilidad del resto de la ciudadanía.



