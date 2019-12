Hurto, violencia contra la mujer y narcotráfico son prioridades: Acero

Después de 16 años, Hugo Acero volverá a tomar las riendas de la seguridad en Bogotá. Lo hizo durante las dos administraciones de Antanas Mockus y la primera de Enrique Peñalosa, entre 1995 y el 2003.



El cargo que ocupó en ese periodo fue el de subsecretario de Seguridad y justamente estando allí conoció a la alcaldesa electa, Claudia López, quien se desempeñaba como directora del Idpac.



A principio de este año, ella lo llamó para pedirle que la acompañara en su equipo programático de la campaña a la alcaldía, y después de hacer parte del grupo de empalme, lo anunció como el próximo secretario de Seguridad.

¿Qué le pidió la alcaldesa electa? ¿Cuáles serán las prioridades en seguridad?



De siempre, los hurtos. En la campaña, una vez elegida y hasta hoy, ese es un tema central. El otro es la violencia hacia las mujeres, el acoso en TransMilenio, en el transporte público, ese es un asunto que preocupa y ahí también tenemos acciones. Lo otro con lo que coincidimos es que en Bogotá se debe hablar de narcotráfico y no de microtráfico. Y, finalmente, con todas las manifestaciones recientes y demás, Claudia dijo: ‘Tenemos otro tema que es la protesta social’.



¿Cómo atenderán las movilizaciones?



Tenemos la obligación constitucional y legal de garantizar y proteger la protesta ciudadana. La idea de Claudia es el diálogo, que nos cuenten por qué van a protestar. No les vamos a decir que no, les tenemos que decir que sí, vamos a garantizarla, pero ¿por qué van a protestar? Si tiene que ver con insatisfacciones con el Distrito, pues hombre, sentémonos y solucionemos los problemas, no tiene por qué haber desorden o salir a protestar para que yo salga a hablar.



Pero la coyuntura es de un paro nacional con exigencias sociales a muchos niveles...



Sí, y pueden aparecer incluso protestas y marchas contra un privado, entonces les decimos, nosotros podemos servir de facilitadores para que de una vez lo que están pidiendo lo puedan discutir con el que debe solucionar el problema. Si es el Gobierno Nacional, le decimos, vea, los estudiantes van a marchar y quieren reunirse con la ministra. No somos nosotros quienes debemos dar respuesta, pedimos a la ministra que por favor los reciba. Se hace el trámite.



¿Y si pese a eso igual deciden salir a marchar?



Bueno, pues listo, garantizamos eso. Algo que ha dicho Claudia es que haya un compromiso de no tocar el transporte público porque afectamos a 2 millones de personas. Sin embargo, el tema de fondo es que es una sociedad que está demandando que le pongan cuidado.



¿Y el Esmad?



Luis Ernesto Gómez, quien va a ser secretario de Gobierno, y yo nos reunimos con el general Hoover Penilla para oírlo y saber qué fue lo que pasó, preguntarle cómo ve el problema, él tuvo que atender todas estas manifestaciones y hay que oír a la institución. Ellos están evaluando también internamente, tanto así que la política de seguridad que acaba de salir dice que va a revisar los protocolos el Ministerio del Interior, ellos también están evaluando. Mal haríamos nosotros en decir cómo vamos a actuar con el Esmad si no sabemos cómo lo van a reformar.



Hablemos de hurtos, ¿qué van a hacer para reducirlos?



El tema del hurto está localizado en determinados territorios y también en TransMilenio. Hay que mirar qué fue lo que se hizo, cómo se hizo, cómo mejorar, porque es TransMilenio y el entorno, no todos los hurtos ocurren dentro del sistema, también en sus alrededores. Vamos a intervenir sitios específicos y a desarrollar acciones conjuntas.



Inquieta la justicia, que capturan y luego sueltan a los atracadores...



Nos fuimos con la alcaldesa a una reunión al Consejo Superior de la Judicatura a trabajar con ellos y decirles que estamos preocupados porque existe una imagen de que la policía detiene a los ladrones y los jueces los sueltan. Ellos dicen algo que es cierto en una proporción importante, y es que a veces las pruebas no se presentan con la calidad ni en la cantidad necesarias, entonces los jueces no pueden tomar determinaciones. Quienes están implicados tienen abogados, y ellos saben cómo sacarlos. Si la prueba fue mal recogida, si al video no se le hizo cadena de custodia, van para afuera.



¿Cómo van a solucionar ese problema?



Respetando la independencia. Lo que nos dijeron es que están dispuestos a formar operadores de justicia. Capacitar a policías y fiscales para que sepan cómo deben recoger las pruebas, todo para que cuando lleguen con el juez no lo echemos para atrás.



Pero otro inconveniente es el hacinamiento en las cárceles, ¿van a generar más cupos?



La ciudad en su momento hizo la mejor cárcel, tuve la oportunidad de estar ahí, yo lideré ese proceso de la construcción de la Cárcel Distrital. Esa prisión es el mejor ejemplo porque se pensó bien, se diseñó bien, y queremos primero mirar esto con la alcaldesa porque se requieren recursos y luego hacer una propuesta al Gobierno Nacional para ampliar la capacidad carcelaria, pero tiene que ser de los niveles de excelencia de la Cárcel Distrital.

El nuevo secretario de Seguridad de Bogotá, Hugo Acero, hizo parte del equipo de empalme de la alcaldesa electa, Claudia López. Foto: Milton Díaz. EL TIEMPO.

Usted dijo que en Bogotá no hay microtráfico sino narcotráfico, ¿cómo combatirlo?



Hay que fortalecer la inteligencia y la investigación criminal. En Medellín montaron una cosa que se llama el centro de fusión. Es un trabajo coordinado entre Policía y Fiscalía 24 horas del día. Allá, la Fiscalía asignó unos fiscales por estructuras criminales, lo primero que hicieron fue un inventario de esas bandas.



¿En Bogotá hay ese inventario?



No sé, la Policía debe tener esa información, y la Fiscalía. Lo que queremos es que esas dos informaciones sean una sola y saber si tenemos estructuras grandes, pequeñas o medianas, pero necesitamos identificarlas. Creo que la orientación es con acciones fuertes de investigación criminal y operatividad hacia estructuras dedicadas al narcotráfico, y menos o no persecución a consumidores, olvidémonos de eso. El consumidor, dentro del plan de Claudia, está en una política de salud pública.



Respecto a la violencia contra las mujeres, ¿qué van a hacer?



Estamos trabajando para fortalecer la atención a la mujer víctima. Hay un centro donde las atienden, pero está solo en Paloquemao, estamos mirando de dónde sacamos los recursos porque queremos tenerlo en Kennedy, en Engativá. Esas son acciones cortas, pero vamos a pensar también en una política integral con prevención y estrategias de largo plazo para incidir en los casos de abusos y acoso, es un tema especial.



¿Qué va a continuar y qué no de la gestión en seguridad de la administración saliente?



En este momento no tengo en la cabeza algo que quiera eliminar. Sí sé qué voy a continuar, y creo que es casi todo, pero también sé que hacen falta cosas, y vamos a construir sobre lo construido. Estoy gratamente sorprendido del avance que tiene la ciudad en la gestión de la seguridad. La creación de la secretaría es un logro muy importante, también la reducción de los homicidios es muy buena y nosotros tenemos no solo que sostenerla, sino reducirlos más, ese es el reto.



¿Qué otros asuntos claves de lo que será su gestión no hemos mencionado?



Hay dos aspectos que atraviesan toda nuestra gestión de gobierno que Claudia ha planteado, que es el tema de género y de cultura ciudadana. Desde cualquier área; educación, salud, gobierno, esos dos ejes transversales tienen que estar presentes, y en materia de seguridad no será la excepción. Y lo otro son cambios de comportamiento. Claudia lo ha llamado cultura ciudadana 2.0, necesitamos que los ciudadanos se sientan orgullosos de vivir en Bogotá, que no solo conozcan la norma, sino que la acaten y la cumplan de manera voluntaria.



ÓSCAR MURILLO MOJICA

EL TIEMPO

Twitter: @BogotaET