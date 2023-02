Ya son dos las familias desconsoladas tras un evento organizado, según las primeras versiones, por la empresa Metamorphosis: Fetish in Wonderlard, realizado en el bar Studio 64, ubicado en la carrera 13 #64-35 en Lourdes en Chapinero.

EL TIEMPO obtuvo en exclusiva una entrevista con Wilfrank Ardila, el hermano de Arles Ardila, quien sería la segunda víctima fatal que asistió a mismo evento donde murió Miguel Ángel Rodríguez Nizo de solo 20 años y quien hoy asiste a las honras fúnebres de su ser querido. Él, desconsolado, entregaba las prendas con las que vestirían al joven para despedirlo. Nunca pensaron que ese momento llegara tan rápido y por eso están dispuestos a contar lo que pasó para que se investigue.

Arles Ardila es la segunda víctima fatal de evento en Chapinero. Foto: Archivo EL TIEMPÓ

El joven tenía todo un futuro por delante. Estudiaba licenciatura en Lenguas Extranjeras de la universidad Uniminuto e iba en séptimo semestre. A la par, trabajaba en un call center bilingüe llamado Pay Ball. Por eso, la familia pide que se investigue el contexto de la fiesta en la que murió Arles y Miguel Ángel Rodríguez. “Sabemos que hubo una organización pésima y queremos saber si eso tuvo algo que ver con el desenlace fatal”.

Wilfrank Ardila dijo que su hermano salió a las 8:30 de la noche desde su apartamento en Engativá rumbo al bar ubicado muy cerca de la estación Las Flores en Chapinero. “Él salió con su pareja y dos amigos y empezaron a consumir drogas a eso de las 9:30 de la noche: tusibi, popper, marihuana destilada y MD. Se camuflan dentro de la ropa y se entran al sitio del evento”.



Contó además que su hermano se comenzó a sentir mal, además del consumo, por la falta de ventilación del lugar. “Él se derrumbó a las 11:55 de la noche. No hubo personal de logística que lo levantara con rapidez y por eso sus amigos fueron los que lo alzaron y lo llevaron a la enfermería del evento. Pero allá solo nos dijeron que tenía un mal viaje y no lo atendieron de inmediato. Luego de unos seis minutos sí se asustaron y lo comenzaron a atender”.

Facebook Twitter Linkedin

Arles Ardila asistió a una fiesta electrónica en Chapinero en el que terminó perdiendo la vida. Foto: Archivo EL TIEMPO

Datos de la primera víctima fatal reportada

La muerte de Miguel Ángel Rodríguez fue reportada el 12 de febrero de 2023 a eso de las 1 de la mañana. Había sido asistente de un evento organizado, según las primeras versiones, por la empresa Metamorphosis: Fetish in Wonderlard, realizado en el bar Studio 64, ubicado en la carrera 13 #64-35 en Lourdes en Chapinero.



La víctima fue identificada por oficiales de la Policía del CAI de Lourdes. Solo tenía 20 años de edad. EL TIEMPO obtuvo en exclusiva que la noche del 11 de febrero este joven asistió, junto con su pareja, Miguel Ángel González y una amiga, Camila Vega, a una fiesta electrónica de un local sin razón social.



Las primeras indagaciones señalan que a eso de las 11 de la noche consumieron éxtasis y que, posteriormente, inhalaron Popper. Luego, a eso de la 1 de la mañana, un asistente a la fiesta les habría ofrecido una especie de chicle a los tres amigos. Eso sucedió dentro del recinto que albergaba más de 600 personas.



De los tres amigos solo Camila Vega lo ingirió mientras que Miguel Ángel González dijo haberlo botado. No saben si el joven fallecido alcanzó a comérselo. Lo que sí aseguran es que, cinco minutos después, el joven Miguel Ángel comenzó a sentirse mal. Sus dos amigos notaron el cambio. Inmediatamente lo sacaron del recinto hacia el exterior para darle agua. En medio de la crisis no lograban que el joven reaccionara.

Luego, en medio de la angustia, salieron a la vía pública para pedir ayuda a la persona de una ambulancia, dicen ellos, contratada por los organizadores del evento. Allí fue atendido por personal de salud. Le suministraron oxígeno y lo trasladaron de forma inmediata a la clínica Marly a donde llegan a eso de la 1:40 de la mañana.



El joven fue valorado en urgencias y a eso de las 3 de la mañana fue trasladado a una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) donde fue sedado y entubado. A eso de las 5 de la mañana le informaron a su compañero sentimental que Miguel Ángel había muerto luego de entrar en un paro cardiorrespiratorio. Después de 35 minutos de reanimación declararon su muerte.



Julián Quintero de Échele Cabeza Cuando se dé en la Cabeza, un proyecto que busca generar y difundir información sobre Sustancias Psicoactivas (SPA) para la reducción de riesgos y daños, le dijo a EL TIEMPO que aún hay mucho por investigar. "La gente no se muere solo por consumir drogas, la gente se muere especialmente porque donde las consume no hay acceso al agua y no se pueden hidratar, porque no hay ventilación adecuada y les da golpe de calor, porque no hay servicios médicos idóneos para entender y atender una situación de crisis”.

Agregó que, si la gente se muriera en las fiestas por el simple hecho abusar o mezclar entre sustancias legales o ilegales como el alcohol, se moriría el 30% de los asistentes. “Son muchas las vidas que se salvan todos los días en los espacios de fiesta simplemente porque hay condiciones de bienestar. La gente que tienen intoxicaciones o fallece no son experimentados o "adictos" consumidores como los quieren hacer ver. Por lo general son jóvenes inexpertos, en sus primeros consumos, sin conocimientos, ni atención adecuada".



Lo cierto es que solo los resultados de la necropsia realizada por el Instituto Nacional de Medicina Legal y la investigación darán cuenta de las causas de la muerte de este joven y de los responsables de que en el escenario donde ocurrieran los hechos no se cumpliera con todos los requisitos exigidos en este tipo de eventos.

El joven fue conducido a la Clínica Infantil Colsubsidio y cuando llegó ya no tenía signos vitales. “Su situación era tan grave que lo pasaron a una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). Murió a las 12:35 de la noche. Fue un paro cardiorrespiratorio”.

La doctora le dijo a Wilfrank Ardila que la cocaína había taponado sus arterías. “Yo quiero denunciar lo que pasó porque mi hermano hubiera querido que nadie más muriera así. Creo que también hay que investigar por qué la atención en este lugar tuvo tantas deficiencias”.

Bar confirmó muerte de dos personas

Bar Studio 64 se pronunció sobre los hechos. Se solidarizaron con las familias y amigos de las dos personas fallecidas este fin de semana. “Entendemos el difícil momento e inmenso dolor que los embarga y lamentamos la exposición de las víctimas en las redes sociales. Por respeto a las familias nos habíamos abstenido de hacer pronunciamientos, pero es necesario hacer algunas aclaraciones”.

Agregaron que el evento Fetish in Wonderland realizado el pasado sábado 11 de febrero, fue un alquiler firmado a través de un contrato con la empresa Metamorphosis Bogotá S.A.S y el bar Studio 64, para ser realizado en una única fecha en este sitio.

Agregaron que en el transcurso del evento y llegada la medianoche de ese sábado, fueron notificados de que habían sacado a un joven para recibir atención de la ambulancia que el promotor tenía dispuesta sobre la carrera 13 frente al bar Studio 64. “Del otro joven, del que se ha hecho mención en redes, no tuvimos información esa noche. En conversaciones con el coordinador de la ambulancia, contratada por el promotor de la fiesta, conocimos el fin de semana que los dos jóvenes fueron llevados con vida y así mismo cada uno ingresó a distintos hospitales para ser atendidos por profesionales de la salud”.



Confirmaron que, durante el evento, el bar Studio 64 dispuso de sus colaboradores para acompañar la fiesta, adicional al personal que el promotor llevaba. “Por lo tanto, estamos seguros de que en ningún momento se cortó el suministro de agua que, en Bogotá, en la localidad de Chapinero, es potable”.

También aseguraron que el establecimiento cuenta con todos los permisos de funcionamiento de acuerdo al artículo 87 del código Nacional de Policía. “Sabemos que esta situación genera conversaciones incómodas que se deben dar sobre la regulación al consumo de drogas y su uso responsable. No deberían darse más casos como el de este fin de semana que cobró la vida de dos jóvenes”.



Concluyeron: “Como sociedad insistentemente buscamos responsables obviando que tenemos una responsabilidad individual. El bar Studio 64 está dispuesto a realizar campañas, a unirse a entidades, organizaciones y personas que estén liderando responsablemente estos temas sensibles para que nuestro espacio sea un lugar seguro para todas y todos. La familia del bar Studio 64 lamenta su fallecimiento y envía mucha luz a sus seres queridos”.

CAROL MALAVER

SUBEDITORA BOGOTÁ

Escríbanos a carmal@eltiempo.com si usted tiene una historia que contarnos sobre muertes similares en eventos