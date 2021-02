‘No veía nada; había mucha sangre’: Gareth Sella

Gareth Steven Sella Forero, el joven de 24 años herido en su ojo izquierdo en medio de disturbios en las protestas del miércoles, habló con City Tv sobre lo ocurrido.



Admite que se cambió de ropa pero dice que no participó en hechos violentos, dio el minuto a minuto de los hechos y habló de su actual estado de salud.

¿Cómo se encuentra? ¿Cuál es su estado de salud?

Es un proceso un poco largo, se vienen cirugías para recuperar algo de visión. Me encuentro muy optimista, cualquier mejora es grande.



Estoy tranquilo (...) hay como una campaña para atentar contra mí como persona, pero estoy tranquilo.Porque sé que estoy muy lejos de cualquier tipo de disturbio, hasta el momento del impacto.

¿Qué pasó ese día?

Sobre la calle 24 hay un punto en el que, no se cómo, empiezan a haber enfrentamientos entre la fuerza disponible y gente que se estaba movilizando. Yo estoy media cuadra más arriba, sobre la Séptima. Yo alcanzo a cruzar la Séptima, para subir hacia la 6ta o la 5ta. Empiezo a correr, pero la gente se empieza a quedar junta. Me devuelvo un poquito y empezamos a caminar hacia atrás.



La confrontación ya no es de manera mutua, como en la calle 24, sino que son ellos avanzando (...) Empieza el Esmad a lanzar bombas aturdidoras. Yo sigo mirando de frente, como retrocediendo para retirarme.



Cuando llego a la esquina, volteo y lo que veo detrás de mí (...) pum. Impacto al ojo.



En ese momento no me caigo, salgo a correr. Uno recibe un impacto y sabe que no es bueno. Y por los datos históricos que se han perdido por parte del Esmad.



Cierro mi ojo y me doy cuenta que no estoy viendo nada. Me toco y está cerrándose, hay mucha sangre. Corro y pido ayuda.

La Policía dice que usted se cambió de ropa. Él podría intuir que usted participó de manifestaciones violentas, ¿qué responde?

Yo creo que (lo de la ropa) es ese gancho del que se pueden agarrar para tratar de hacer legítima la violencia que ejercieron contra mí, pero no hay nada muy profundo.



Era un overol antifluidos, que en esta época de covid no tiene ningún problema. No significa nada malo.



Respecto a por qué me lo quito (...) por la cantidad de sangre que salió. Estoy manchado de sangre, estoy aturdido. Hay mucho susto de encontrarme a más policías, de encontrarme a más Esmad. Todos nos podemos imaginar la diferencia entre encontrar a DDHH y que me ayuden, a encontrarme el Esmad y quiera dañarme más.



Yo me retiro mi overol antifluidos. Pero estoy muy tranquilo por eso. Porque sé que iban a tratar de decir.... yo estoy seguro que ellos saben que no estoy en ningún acto violento. Van a tratar de decir, de pronto fue un violento que le tiró algo. Pero no estuve cerca de eso. No hay excusa de decir que fue una piedra de alguien más.

Usted señala que no es una persona violenta...

No. Yo soy un profesional, soy egresado, estoy dedicado a mi productora 'La Resistencia Cine'. Estoy sacando otra productora 'La Resistencia Estudios'.



Escribo y hago música. Pero eso no me impide tener conciencia social y que me guste acompañar movilizaciones. Voy con toda la conciencia de que quiero que la gente esté bien, prefiero que esto me haya pasado a mí que a cualquier persona.



Si bien siento rabia, mi forma de expresarla no es en actos violentos.

Usted pertenece a los Escudos Azules, ¿son violentos?

No. Tenemos una ventaja y es que la gente nos conoce. Estamos blindados por la actitud pacífica y defensiva de la movilización: impedir que golpeen a los demás, pero que los gaseen.



Ahora a ellos les están llegando amenazas. Pero Claudia (López) habló con ellos. Y alguien de la Sijín se manifestó, 'sabemos que Escudos Azules no es un grupo violento'.

¿Qué le dijeron en la clínica sobre su recuperación?

Hay pocas esperanzas, porque mi ojo no percibe luz. Las probabilidades son bajas pero hay mucho por hacer por recuperar una parte. Yo estoy tranquilo. Quiero seguir en lo mío, en mi cine y en que el país puede cambiar.

Gareth Steven Sella aseguró que está tranquilo y que seguirá manifestándose en contra de la brutalidad policial. Foto: Instagram @garethsella

'¿Y qué? El problema no es cómo se viste': Claudia López

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, se refirió en la noche de este jueves a los hallazgos de la Policía Metropolitana frente al caso del joven y rechazó el actuar en la tarde de ese miércoles.



"Ahora están filtrando videos de que 'Gareth Steven estaba con una capucha'. ¿Y qué? El problema no es cómo se viste", reclamó la mandataria.



Indicó además que "está prohibido por mis instrucciones como alcaldesa, por los protocolos de protesta social: no se puede disparar nada al cuerpo de un manifestante, mucho menos a la cara".



Sin embargo, expertos cuestionan que el hecho haya ocurrido, teniendo en cuenta que la mandataria es la primera autoridad de Policía de la ciudad.



"¿Qué está pasando? Se está violando un mandato constitucional que usted tiene. ¿Por qué no han salido a dar la cara y a plantear responsabilidades?", cuestionó Johan Avendaño, experto en políticas públicas.

BOGOTÁ - CITY TV

*Con reportería de Pablo Arango, periodista de Arriba Bogotá.