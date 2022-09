Como Gerardo Lino Segura Franco fue identificado el conductor del vehículo que cayó por un abismo en el mirador San Pacho, a pocos metros del Salto del Tequendama. EL TIEMPO conversó en exclusiva con un familiar del hombre de 47 años, quien reveló los motivos por los cuales él circulaba a esa hora por ese sector de Cundinamarca.



El carro involucrado es de placas RMW 778, es de color rojo y está matriculado en Bogotá. Según información confirmada por los Bomberos de Cundinamarca, el vehículo habría caído hacia la 1:30 a. m. en el kilómetro 8 + 500 de la vía que conduce de Bogotá a Mesitas del Colegio.



Según el familiar de Segura Franco, el hombre, oriundo de San Antonio del Tequendama, regresaba de Soacha después de visitar a su esposa y sus dos hijos, quienes viven en ese municipio por motivos de estudio y trabajo.



"Él salió de allá a la media noche para volver a su casa, ellos tienen una finca en Santandercito y son personas de toda la vida aquí en San Antonio del Tequendama. La esposa se fue a vivir a Soacha porque le quedaba muy difícil el tema del transporte para llegar a su trabajo en Bogotá, entonces él casi todos los días pasaba a visitarlos", señaló el familiar.Sobre la versión que indicaría un posible suicidio por temas de depresión, su familiar la descartó y señaló que Gerardo no tenía ningún síntoma de esta patología.

Así encontraron el vehículo. Foto: Archivo particular

"Creo que si tuviera problemas lo hubiéramos notado. Él habló con el hermano la noche anterior y estaba emocionado por varios eventos programados para el fin de semana. No es cierto que sufriera de depresión como han dicho algunos", dice.



No obstante, cree que la alta velocidad pudo haber sido una de las causas de lo que él considera un accidente vial. “Los trabajadores que estaban en la zona nos contaron que iba bajando muy rápido”, cuenta.



"En el sitio no encontramos huellas de frenado. Es un vehículo que en horas de la madrugada... un señor, habitante de acá, comerciante del sector, al parecer toma la decisión o pierde el conocimiento, se queda dormido...", afirmó el Teniente Jairo Hernán Murcia, Jefe de seccional de Tránsito y Transporte de Soacha.



¿Quién era Gerardo?

Padre de dos hijos (una joven de 18 y un adolescente de 15) y dueño de un restaurante llamado Mi Granja Ecoaventura en San Antonio del Tequendama, Gerardo había sido concejal de ese municipio y era conocido por la mayoría de pobladores de esa región como una persona servicial y amable.



"Mañana iba a cumplir 48 años", cuenta el familiar, quien agrega que para este fin de semana ya tenían preparadas varias celebraciones.



"Él amaba todo el tema del ecoturismo, en eso había trabajado los últimos años", agrega esta persona.

REDACCIÓN BOGOTÁ

