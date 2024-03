Habla familia de abogado hallado muerto en motel de Bogotá: 'Hay una mujer involucrada'

“No entendemos qué pasó, queremos respuestas”, comentan entre lágrimas familiares de Andrés Felipe Ariza, joven de 23 años que murió en extrañas circunstancias el pasado sábado, 24 de febrero, en un motel de Bogotá.



Ese día, Ariza se había encontrado con un amigo de la infancia para comer en la Zona T. En todo momento, ambos estuvieron reportándose y contando sobre lo que estaban haciendo. Sin embargo, pasadas las 9 de la noche, nadie supo más de ellos y sus familias no sabían qué les había ocurrido.



La incertidumbre y la angustia se apoderó de sus padres, pues los jóvenes— cuentan sus allegados— siempre decían en dónde se encontraban. No fue sino hasta la mañana siguiente que las autoridades informaron que uno de ellos estaba muerto y el otro en un hospital.

¿Qué les pasó esa noche?

Las preguntas cada vez son más, y ninguna de estas tiene respuesta. Nadie entiende cómo es posible que una cena terminara de esta manera tan trágica.



“Ellos salieron a departir, a comer, porque hace años no se veían”, comentó Tatiana Maldonado, prima de Andrés Felipe, a EL TIEMPO.



Hasta donde se conoce, los dos amigos de infancia se encontraban en un restaurante comiendo y tomándose un par de cervezas, "adelantando cuaderno”, como dicen sus familiares.



Sin embargo, en la mañana del domingo, el amigo de Andrés Felipe se despertó mareado y aturdido en el suelo de una habitación del motel 'Montana', en la localidad de Barrios Unidos. Como pudo se levantó y buscó a 'Pipe', a quien terminó encontrando en el jacuzzi de la residencia.



Buscó sus teléfonos celulares para pedir ayuda, aunque no encontró ninguna de sus pertenencias en el lugar. Todo indicaba que los habían robado. Por tanto, decidió pedir auxilio al personal del establecimiento. Pero ya era muy tarde: Andrés Felipe ya se encontraba sin vida.



¿Cómo llegaron a ese lugar?

“Todo el tiempo Pipe estuvo reportándose con su mamá y hablando por teléfono. En la familia había mucha confianza como para nosotros no saber con quién estaba él”, precisó la familiar en entrevista con este diario.



Los familiares no entienden qué les pasó a los jóvenes y por qué terminaron inconscientes en ese motel, en el cual no se hallaron botellas de licor ni elementos que sugirieran que habían 'salido de rumba'.



Recuerdan a Andrés Felipe como una persona alegre y amante del vallenato, también como alguien trabajador y dedicado, quien se había graduado poco menos de dos años atrás como abogado y se desempeñaba en una empresa consultora.



Venía de una familia cristiana y unida, con la que tenía mucha confianza y les contaba todo.



"Nos tomó de sorpresa saber dónde estaba y por qué terminó donde terminó”, recalca Maldonado.



No se sabe qué pasó con los jóvenes entre las 9 de la noche del sábado, cuando se encontraban en un restaurante, y las 10 de la mañana del domingo, cuando el amigo de Andrés recuperó el conocimiento.



¿Se trata de un nuevo caso de hurto con escopolamina?

La hipótesis que tienen las familias de los afectados es que fueron víctimas de un caso de hurto con escopolamina. Los allegados afirman que en el restaurante se les acercó una mujer, de quien sospechan les suministró la sustancia.



Afirman que muy probablemente habría sido esta tercera persona quien los sacó del establecimiento y los subió en un carro para llevarlos hasta el motel.



"Las personas que han pasado por esta historia de la escopolamina o quedan muy mal o con algún problema. O, en su defecto, en las circunstancias en las que terminó Pipe”, señaló Maldonado.



"La Fiscalía está todavía en investigación porque hay una mujer involucrada. Hay una mujer, estamos esperando a que la investigación prosiga, pero sí hay una mujer involucrada", añadió.



Sin embargo, no tienen información sobre quién era la mujer y tampoco han podido acceder a las cámaras de seguridad del lugar para identificarla. Esperan que la Fiscalía pueda analizar las grabaciones y conocer con claridad en qué condiciones llegaron al lugar y con quién.



Por otro lado, no entienden cómo es posible que tras el hallazgo de un cadáver sin vida en el motel, este establecimiento continuara funcionando con normalidad y recibiendo nuevos clientes. No han podido comunicarse con la administración del mismo para que les colaboren en el caso, según denuncian.



Tampoco saben bajo qué condiciones fue encontrado el cuerpo del joven, pues el amigo permanece hospitalizado y, alegan, aún no les han entregado detalles del análisis forense ni su cuerpo.



¿Tenía signos de violencia?, ¿murió ahogado o por una sobredosis de alguna sustancia que le suministraron?, ¿quién les robó sus papeles, dinero y celulares?, son solo algunas de las preguntas a las que no les han podido dar respuesta.



Y, como si no fuera suficiente el dolor que están viviendo, la familia también se ha visto afectada por burlas o malos comentarios que han recibido tras la muerte de Andrés Felipe.



"Hay malos comentarios y chismes que le han llegado a la mamá y la afectan mucho. Hemos pasado días muy críticos. Hay personas que comentan que ellos estaban drogados o que estaban buscando acompañantes. Eso es muy duro", lamentó Tatiana Maldonado, quien busca que se respete el nombre de su primo fallecido y el duelo que afrontan sus allegados.

Laura Avendaño Ladino

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

