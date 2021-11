La cultura como clave para la reactivación y regreso a los teatros y museos

Durante lo corrido del año, la Secretaría de Cultura ha realizado grandes esfuerzos para que los bogotanos se puedan encontrar pese a la pandemia. Actualmente, demuestra que el trabajo en pro de las comunidades es fundamental, con programas como ‘Es cultura local’, que fue reconocido internacionalmente como ejemplo de reactivación económica mediante la cultura y la creatividad por la Red de Ciudades Creativas de la Unesco, por su liderazgo significativo en la creación de estrategias que responden efectivamente a las consecuencias del covid-19.



En entrevista para EL TIEMPO, el secretario de Cultura, Nicolás Montero, habló de los diferentes programas de estímulos y becas que se han realizado desde el sector cultural para impactar a más de 18.000 personas entre 2020 y 2021. Y todo lo que viene para el próximo año.

¿Cuáles serían los principales aportes del sector de cultura para la reactivación de Bogotá?

Uno es acompañar el comportamiento de la ciudadanía en esta idea de cuidarse, que permite que la ciudad vaya funcionando con los distanciamientos, el uso de tapabocas, todo lo que se hace desde la agenda de cultura ciudadana. Pero también encontrar recursos, como dispusimos todo el programa distrital de estímulos a la reactivación de los creadores. Y una cosa muy importante es haber entendido que ‘Es cultura local’ era una apuesta que, creo yo, debe quedarse.

¿De dónde surge la idea de programas como ‘Es cultura local’?

De la necesidad. Cuando la Secretaría de Gobierno dice: “Vamos a ver cómo usamos estos recursos que existen en lo local”. De ir y preguntar cuál es el corazón productivo de las localidades. Esta información se empieza a reconocer y ahí es cuando decimos: ‘Listo, volvámoslo estímulos que los agencien las entidades que sean confiables para las alcaldías’. También nace de la necesidad de buscar la reactivación plena de toda la ciudad y en la que una de las de piezas del rompecabezas era el trabajo de los agentes culturales.



¿Se cumplieron los objetivos del sector cultural?

Nicolás Montero, secretario de Cultura Foto: Archivo El Tiempo.

Una de las cosas que nos planteamos es cómo seguimos haciendo para que la ciudadanía siga teniendo actividades culturales en su vida, y yo creo que tuvimos que plantearnos muchos retos al cerrar la ciudad y ver cómo nos mudábamos a las plataformas digitales, cómo hacíamos desde las bibliotecas para llevar la lectura a la casa, cómo encontrábamos recursos para que los agentes culturales pudieran seguir trabajando. Pero creo que desde el punto de vista de la cultura ciudadana encontramos maneras para acompañar a la ciudadanía y que se siguiera cuidando.



Es difícil decir que sí los cumplimos, suena como vanidoso, pero a medida que se fue reabriendo la ciudad estuvimos pendientes de que todas esas actividades pudieran reactivarse.



¿Uno de los retos que se tuvo fue el reencuentro con la ciudadanía?

Sin duda, ¿cómo manteníamos viva la idea del reencuentro pero cuidándonos? Hoy sabemos que el sector está reaccionando muy rápido y positivamente. La ciudadanía está llenando los aforos que están permitidos, y los sitios donde más se cuidan es justamente en esos ejercicios del sector cultural. En los teatros se portan muy bien y los están acompañando muy bien. A partir del 16 de noviembre, cuando tengamos aforos del 100 por ciento, esperamos que la ciudadanía siga acompañando los trabajos de todos los creadores, porque la reactivación real se va a dar en relación a la ciudadanía.



¿Ha sido suficiente la inversión del Distrito para financiar las actividades del sector cultural?

Cuando los artistas necesitan del recaudo y el recaudo no existe, eso plantea ejercicios muy difíciles, por ejemplo, los equipamientos culturales, porque si no había recaudo, ¿cómo reemplazamos esa fuente? Eso nos golpeó a todos, solo la cuenta satélite nos dice que las partes presenciales performáticas en el año anterior decrecieron un 73 por ciento, una cifra brutal. Lo que sabemos hoy en día es que tiende a ser el que más rápido se recupera, pero la escasez de recursos cuando la ciudad cierra es muy grande. Por eso buscamos gestionar en concordancia con las alcaldías locales esos presupuestos para puntualizarlos. Así, la primera vez que hacemos ‘Es cultura local’ se suman 13 localidades y en la segunda, ya estamos en casi todas; estamos en 18. Creo que esa búsqueda de recursos ha sido importante.

¿Cuál fue el monto de la inversión que se realizó desde el sector cultural durante 2021?

Es difícil decirlo en una cifra cerrada. Pero en inversiones de cultura, el Programa de Estímulos y el Programa Distrital de Apoyos Concertados son más o menos 87.000 millones de pesos.



¿Qué lección le dejaron al sector de cultura la pandemia y todo el proceso que se realizó durante 2021?

Cada vez somos más dependientes los unos de los otros, y solo si aceptamos esa dependencia, podemos sacar las cosas adelante. En términos generales, la creación y la solidaridad son dos ideas que debemos proteger. En la medida en que entendamos que la solidaridad es esencial podremos manejar las crisis más fácilmente. No somos islas, la pandemia nos llevó a entender que no es sálvese quien pueda, sino salvémonos todos. No son esfuerzos individuales, son colectivos.



¿Qué tiene planeado la Secretaría de Cultura para el 2022?

Nuestro Programa Distrital de Estímulos seguirá. Ahora que la ciudad se abre, tenemos la propuesta de los Distritos Creativos. Hay apuesta en El Bronx, la Filarmónica está en todos sus quehaceres. Idartes podrá hacer los festivales y estamos esperando que la ciudadanía acompañe y tenga la confianza de que Bogotá está mejorando.

