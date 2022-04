El sábado 16 de abril, dos jóvenes se dirigían desde La Candelaria hasta el Park Way en bicicleta cuando fueron abordados en la carrera 17 con calle 40 A, en la localidad de Teusaquillo, por cinco sujetos para robarles. Sin embargo, los ladrones no solo los hurtaron, sino que además apuñalaron varias veces a uno de ellos.



Después de los hechos, el amigo de la víctima, a quien no hirieron, fue quien empezó a pedir auxilio. Luego, en un carro particular, llevó a Cristian Camilo Sedano Chaparro a la Clínica Palermo y llamó a sus padres para informarles que el joven estaba malherido. No obstante, debido a que las puñaladas comprometieron órganos vitales, murió el domingo 17 de abril a las 5 a. m.



El joven, de 26 años, era hijo único y diseñador industrial de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Trabajaba en Sitel como supervisor en el área de soporte, vivía con tres amigos en La Candelaria, y en sus tiempos libres, junto con ellos, hacía trabajos de diseño.



Le gustaba la música, la fotografía, el diseño web, el modelado 3D, amaba la naturaleza, viajar, conocer nuevas culturas y los idiomas. Hablaba inglés y portugués, y estaba empezando a aprender alemán.



Según su padre, César Sedano, el mayor sueño de Cristian Camilo era irse a vivir a Alemania porque lo que él decía era que en ese país el diseño industrial se movía mucho y quería ir allá a ejercer su profesión.



La última vez que sus padres lo vieron fue el 15 de abril, cuando el joven fue a visitarlos en el sector Minuto de Dios para compartir con otros familiares. “Lo último que yo le dije fue: hijo que rico que estés acá compartiendo con tus primos”, dijo el papá.



“Me gustaba que además de padre e hijo, éramos amigos, compartimos muchas cosas. Lo mejor que él tenía era su personalidad, era tan alegre, tenía grandes objetivos, se proponía algo y lo conseguía. No fue conflictivo nunca, siempre lo quisieron en todos lados. Tenía la energía para llegar a las personas, siempre dije que mi hijo iba a llegar lejos, era muy inteligente”, agregó el padre del joven.



Hasta el momento, la Policía y la Fiscalía han estado en contacto con los padres del joven, víctima de homicidio. Por ahora, lo que se conoce es que la mayoría de los delincuentes son de nacionalidad extranjera.



Hoy, sábado 13 de abril, en la ciclorruta de la carrera 17 con calle 40 A, a las 5:30 p. m., los residentes de la localidad de Teusaquillo llevarán a cabo una ‘velatón’ en memoria de Cristian Camilo Sedano.



