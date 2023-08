La muerte de Mariali Moreno aún tiene consternados a los habitantes de Bogotá, pues la mujer cayó de un séptimo piso de un edifico en Madelena, al sur de la ciudad, el pasado jueves 17 de agosto.



En un intento por salvar su vida en medio de los primeros temblores de ese día, la joven salió por una ventana, resbaló y murió. Ella es la única víctima fatal de los movimientos sísmicos que causaron momentos de pánico en el interior del país.

Los videos del trágico momento circularon rápidamente en redes sociales, y a su vez surgieron hipótesis o rumores de lo sucedido.



María Paula Isturiz Martínez, la mejor amiga de Mariali, decidió pronunciarse al respecto para aclarar lo sucedido y que los internautas paren las especulaciones sobre cómo ocurrieron los hechos.

Por medio de una publicación en su perfil de Tik Tok, Isturiz dejó en claro que Mariali salió por la ventana en un intento por salvar su vida.



"Ella hizo lo que hizo, tomó la decisión que tomó, en un intento de salvar su vida a como diera lugar", aseveró.



"Ella no se lanzó... Ni nada de esas cosas que he leído, que me parten el corazón".



De acuerdo con María Paula Isturiz, ella estaba en el apartamento de un amigo a "quien apreciaba mucho", y se quedó a dormir ahí en la noche del miércoles, por lo que al día siguiente se quedó sola en la vivienda cuando él y otra persona que era inquilina se fueron a trabajar.



"Había un inquilino que también se tenía que ir a trabajar. No escuchó bulla, no escuchó que había personas, porque si él hubiese escuchado que ahí había alguien, no cierra la puerta con llave", dijo Isturiz.



"Como toda lógica, por la inseguridad y todo lo que se vive en Bogotá y todas las ciudades de Colombia, las personas cuando se van cierran la puerta con llave".

Mariali Moreno. Foto: Facebook

"Me imagino que en el primer sismo ella se levanta, porque se vistió; tenía ropa de salir", relata la amiga.



También señala que Mariali, de 26 años, tenía habilidad para trepar árboles, ya que era una actividad que hacía cuando era pequeña.



Dado que "era buena escalando", al momento de los temblores ella "pensó que podía salvar su vida bajando piso por piso por la parte exterior del edifico", dice la joven.



"Pero su pierna no le dio, se resbala y ocurre lo que ya todos sabemos", explica, haciendo énfasis que no se trató de un suicidio.



El fuerte impacto con el que habría caído la joven venezolana le causó la muerte inmediata, por lo que momentos después, cuando llegó la ambulancia, no fue posible para salvarle la vida.



Por ahora, se sabe que el cuerpo de Mariali fue llevado a Venezuela para ser enterrada en su tierra natal.

Los sentidos mensajes con los que despidieron a la joven

Sus allegados en Colombia y Venezuela han expresado lo consternados y devastados que están con la noticia de su fallecimiento, sobretodo por la manera en que sucedió.

"Siempre te llevaré en mi corazón. Tu partida es la que más me ha dolido", escribió en sus redes María de Los Ángeles, una amiga cercana.



"Saber que regresaría a Venezuela, iría a tu casa a molestarte y que ya no estarás, eso me dolerá mucho. Juró no olvidarte nunca y recordarte toda la vida", añadió.



"Tengo un vacío gigante. Tú eras la que traías la alegría, nos hacías reír y ahora nada será igual", escribió en otra de sus publicaciones, en las que con fotos y videos lamenta la muerte de Mariali.



"Te amo. Aún no supero tu partida hermana mía. Mana me dueles en el alma. Le pido a Dios que me sane, porque la herida que me has dejado es irreparable", escribió en redes otra de sus amigas.

