En un video de una cámara de seguridad instalada en un barrio de la localidad de Bosa, que circuló en redes sociales, se pudo evidenciar como un hombre en condición de habitabilidad de calle golpeaba a todas las mujeres que pasaban por su lado.



Con insultos y cabezazos, el hombre había tenido amedrentadas a las mujeres de la zona por más de seis meses.

Gracias a la acción de la Policía Metropolitana y a los videos de las cámaras de seguridad, el hombre pudo ser capturado, no obstante, no fue precisamente por las lesiones causados a las mujeres de la zona, sino porque tenia en su poder 163 gramos de sustancias alucinógenas.



Pese a que este sujeto pudo ser hallado por las autoridades, este no es el único caso que se ha presentado en la ciudad, otros similares ocurrieron en Engativá, Fontibón y Kennedy.