Gran expectativa generó entre los bogotanos la imagen en la que la alcaldesa Claudia López y el presidente electo Gustavo Petro aparecen posando abrazados para la foto, luego de un encuentro que sostuvieron y que el líder del Pacto Histórico explicó que fue "en procura de construir la hoja de ruta común entre las dos administraciones”, y que la mandataria le agradeció por “su disposición y tiempo para conversar sobre temas claves de ciudad y país” y le dijo: “Cuenta conmigo”.



No era para menos. Los dos líderes políticos, ella de centroizquierda y él de izquierda, se habían distanciado desde finales de la campaña a la presidencia de 2018 y tuvieron desencuentros en fuertes términos después de la elección de López en Bogotá.



El más recordado fue cuando ella señaló a miembros del partido del entonces senador de apoyar a la primera línea y los actos de vandalismo durante el paro nacional, y Petro le contestó con una tutela para obligarla a retractarse y después, tras conocer el fallo en contra, le dijo: "Has untado de sangre a la ciudad".



De hecho, la bancada de la Colombia Humana en el Concejo, la del partido de Gustavo Petro, ha estado en la oposición y no apoya el manejo de la protesta social, la relación con la Policía, el modelo de salud, la visión de movilidad y la propuesta de integración regional de la actual administración distrital.



Ambos son figuras reconocidas y han roto hitos. López enarboló las banderas de la lucha contra la corrupción, tuvo un destacado paso por el Congreso y fue la primera mujer gay elegida por voto popular para la alcaldía de Bogotá, el segundo cargo más importante del país, donde ha priorizado a las mujeres y los jóvenes, la protección del medioambiente y estrategias contra el cambio climático.



(Confirman que cuerpo encontrado en vereda Río Frío es el de Adriana Pinzón)



Gustavo Petro, un exmiembro de la extinta guerrilla del M-19, fue alcalde de la ciudad, un senador brillante y ahora llega a la máxima magistratura. Es recordado por sus duros debates en el Congreso y por liderar la lucha contra la corrupción. En los últimos años ha demostrado ser el principal elector en la capital colombiana.



Hoy, los dos líderes vuelven a acercarse y los términos de la relación son otros. Entienden que el momento que vive el país es diferente. La alcaldesa sabe que el nuevo presidente es un aliado clave. De hecho, a finales del año pasado, por intermedio de un emisario suyo, le pidió al petrismo que “bajen la guardia”, el “nivel de pugnacidad” y “el tono”.



Esos gestos de acercamiento continuaron poco después. Como candidato presidencial, Petro sostuvo una reunión con la mandataria, y a una semana de la primera vuelta, Luis Ernesto Gómez, mano derecha de López, se fue para la campaña del Pacto Histórico como enlace entre el futuro Gobierno nacional y la Alcaldía Mayor.



(Sigue búsqueda de profesor del Marymount; no descartan circular de Interpol)



Petro sabe que debe contar con la mandataria de la ciudad, donde él logró los votos que lo tienen hoy como presidente electo, es la más industrializada y productiva del país y la que más atrae inversión privada, pero también una de las capitales que más concentran desigualdad y la que más ha recibido migrantes.



Entonces, estos dos personajes que en poco tiempo serán vecinos, uno en la Casa de Nariño y el otro en el Palacio Liévano, entienden que no tienen muchas opciones y que las desavenencias deben finalizar, por el futuro de la ciudad y de Colombia, y por eso deben ponerse de acuerdo al menos en unos mínimos, en unos objetivos comunes, y donde difícilmente la capital del país puede avanzar sin el acompañamiento de la Nación.



Algunos de esos temas son la primera línea del metro, un megaproyecto de más de 22,3 billones de pesos que está en obra y que el nuevo presidente quiere revisar. Lo mismo para el proyecto de la segunda línea. Las dos obras sumarían 60 billones.



También estarán en la agenda la integración regional y la región metropolitana, iniciativa que no cuenta con apoyo de Colombia Humana y de algunos expertos urbanistas; el deficitario sistema de transporte masivo y la transición energética de su flota, dos asuntos costosos pero claves para la movilidad; el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) 2022 - 2035, que aunque está suspendido por orden judicial dependerá de la reforma anunciada por el nuevo Gobierno, y las políticas social, de empleo, seguridad urbana y justicia, que dependen más del nivel central y donde cualquier lineamiento termina siendo definitivo.



EL TIEMPO invitó a expertos en cada uno de esos asuntos considerados inaplazables para la ciudad, a explicar por qué Claudia López y Gustavo Petro deben llegar a unos mínimos acuerdos por el bien de la capital y del país:



(Viaje al interior del Bronx, de la mano de sus protagonistas)

Primera línea del metro

Andrés Escobar, exgerente del Metro.



Cuando Claudia López fue elegida alcaldesa tenía una posición adversa, y hoy es su más grande partidaria. Supervisa obras con regularidad. Pasará lo mismo con Petro. La primera línea, con capacidad para 60.000 pasajeros hora sentido, se planeó hace 70 años y es una solución complementaria de TransMilenio, porque varias de sus troncales superaron la capacidad. Permitirá recuperar la confianza en las instituciones y en la capacidad de transformar el destino. En cuanto a la segunda línea, Alcaldía y el nuevo Gobierno tienen la responsabilidad de hacer los estudios que muestren que los beneficios son superiores a los costos, lo que es necesario para los créditos con la banca multilateral.

Generar empleo

María Carolina Castillo, presidenta de ProBogotá Región.



El mercado laboral en Bogotá tiene persistentes tasas de desempleo e informalidad, que no mejoran a pesar del crecimiento económico. Para crear empleo para mujeres se pueden establecer metas en el sector público, establecer la licencia de maternidad compartida y becas educativas en sectores dominados por hombres. Para generar empleo para jóvenes debemos adaptar las reglas laborales a la forma como se trabaja hoy. Ellos quieren jornadas flexibles y es clave priorizarlos en la contratación de obras públicas.

Seguridad y justicia

Hugo Acero, exsecretario y experto en seguridad.



El trabajo conjunto y permanente de la Nación y el Distrito es fundamental para mejorar la seguridad ciudadana. El apoyo a Bogotá debe focalizarse en el aumento del pie de fuerza de la Policía. Con 240 unidades por cada 100.000 habitantes, Bogotá, que aporta recursos importantes para la formación, es una de las ciudades con menos policías. Y para eliminar el alto e inhumano hacinamiento en URI y estaciones, que supera el 160 %, es necesario que se cumplan los compromisos para construir la nueva cárcel distrital en predios de La Picota, con capacidad para 2.200 internos.

La agenda social

Ómar Oróstegui, director de Futuros Urbanos.



La agenda social de Bogotá necesita de mayor apoyo del Gobierno Nacional. La situación es dramática. Uno de cada tres bogotanos es pobre, es decir, recibe menos de $ 477.221 al mes, mientras que el 9,4 % está en pobreza extrema, recibe menos de $ 197.925. No obstante la reactivación, el desempleo no ha disminuido al ritmo deseado y la inflación golpea la capacidad adquisitiva de los hogares, en especial los pobres, que no pueden acceder a una dieta básica. El plan de rescate social ha mitigado el impacto de esta realidad, pero se requieren mayores recursos para atender las crecientes demandas.

Transición energética del SITP

Darío Hidalgo, experto en movilidad.



El transporte público juega un papel clave en el objetivo del presidente electo de reducir en 51 % las emisiones de GEI para 2030 y la neutralidad de carbono en 2050. Bogotá ya inició la incorporación de flotas eléctricas y construye la primera línea del metro y las troncales de la 68 y la Cali, con buses eléctricos. Y la Gobernación acaba de iniciar obras del Regiotram de Occidente, y en portafolio están el corredor verde de la 7.ª (e-buses), la segunda línea del metro y la calle 13 (e-buses). Más atrás van el tren ligero del norte, el cable de San Cristóbal, las líneas 3, 4 y 5 del metro, 14 corredores verdes y otros 5 cables. El nuevo Gobierno es clave en el seguimiento de lo que está en marcha y la planeación de lo que está avanzado.

El Plan de Ordenamiento

Mario Noriega, experto urbanista.



Tres planes de ordenamiento territorial (POT) caídos indican que la Ley 388 de 1997, que determina su estructura, debe actualizarse. Es urgente aclarar que cada POT no es para arrancar de cero e iniciar la historia del urbanismo. Segundo, que la ‘densidad buena’ no es la que cuadra las cuentas de los urbanizadores, sino la que equilibra servicios existentes y población usuaria. Tercero, la renovación urbana es para mejorar la ciudad existente y proteger moradores, y no para demolerla y especular. Por último, las ‘cargas’ que se cobran a constructores no justifican deteriorar la ciudad y disminuir espacio público por habitante. Obvio, todo, con participación ‘real’ de la ciudadanía.

¿Y la región qué?

Enrique Bayer, experto en región.



El apoyo financiero del nuevo Gobierno para el desarrollo de los hechos metropolitanos que adopte la Región Metropolitana, entre ellos el Regiotram del Norte, el metro que conecte a Soacha, las vías de ingreso y salida de Bogotá (calles 13 y 170, Suba-Cota y la ALO Norte). Los recursos que logren colocar la Gobernación, la Alcaldía y los municipios no serán tan altos como se requiere. También se necesita un aeropuerto regional que apoye y complemente a El Dorado, que superó la capacidad de 25 millones de pasajeros al año.

GUILLERMO REINOSO RODRÍGUEZ

Editor de Bogotá

Twitter: guirei24