Gustavo Petro reveló por qué ha tenido que recibir terapia psicológica

El senador de la Colombia Humana, Gustavo Petro, estuvo en el programa 'Sin Filtro', de RCN radio y habló sobre algunos aspectos de su vida que le han ocasionado, según él, momentos difíciles.



El senador se refirió al escándalo del famoso video del fajo de billetes, donde aparece llenando una bolsa con dinero y aseguró que fue un suceso que le generó depresión.

Petro calificó de extorsión y chantaje la utilización del video. "En ese momento me dio una impresión horrible", afirmó en la entrevista. El senador también aseguró que el hecho lo hizo sentir decepcionado. "Cuando el daño proviene de personas que no te lo deberían provocar hay un quiebre de confianza".



Gustavo Petro dijo que había conocido el video porque el ingeniero sincelejano, Juan Carlos Montes, se lo había mostrado. "Me parecía tremendo que él, siendo amigo mío, me grabara con un aporte de campaña en el 2005". El senador relató que la situación le ocasionó una profunda depresión en el 2016.

El senador de la Colombia Humana se refirió por primera vez al tratamiento psiquiátrico que recibió a raíz de este hecho y que, según él, en algún momento presentó como incapacidad en el Senado.



"¿Qué crees que puede vivir alguien que durante décadas está escoltado por hombres armados, en momentos de altísimo peligro? (..) y eso va sumando y tú estás relativamente solo, cuando vienen los embargos económicos; todo el ataque económico que fue una fase durísima para debilitarme (...) y mal que bien eso yo lo resistí y terminé con 8 millones de votos", explicó el Senador.



El hombre de 59 años explicó que no era fácil lidiar con toda la carga que genera ese tipo de momentos y que por dentro se debía tener fortaleza para no dejarse dominar por los hechos."Por dentro debes tener una fortaleza que tiene que ver en cómo no odias, que no te dejes dominar por esos hechos que darían al traste contigo", aseveró.

