Gustavo Petro ganó ampliamente en Bogotá, donde dobló en números a su contrincante, el ingeniero Rodolfo Hernández, con 2’253.997 votos, que representaron el 58,59 por ciento del total de tarjetones habilitados en la capital del país.



Entre las seis principales ciudades, el exalcalde también aventajó a Hernández en otras tres: Barranquilla, Cali y Cartagena. Mientras el ingeniero ganó en Medellín y Bucaramanga.



(Le puede interesar : Gustavo Petro ganó en Bogotá en la segunda vuelta a la Presidencia)

Pese a la lluvia, luego de conocidos los resultados de la segunda vuelta presidencial, muchos de los capitalinos salieron a celebrar. Sonaron pitos de los carros, vuvuzelas, se izaron banderas de Colombia en varios puntos y se organizaron manifestaciones relámpago que, posteriormente, se concentraron en la entrada del Movistar Arena, donde Petro esperó los resultados con su familia y equipo; otras tantas se movilizaron masivamente a la plaza de Bolívar.

Gustavo Petro y Verónica Alcocer, durante palabras del presidente electo. Foto: César Melgarejo / EL TIEMPO

Uno de los primeros personajes en reaccionar ante la victoria del nuevo presidente fue la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, con un airado “¡Al fin ganamos!” en un mensaje de Twitter y dijo que en estas elecciones había triunfado “el voto libre, los y las nadies, los jóvenes, las mujeres y las familias”.



Y es que la tendencia victoriosa de Gustavo Petro en Bogotá se remonta al año en el que fue elegido alcalde de la ciudad (2011), con el 32,22 por ciento de los votos, superando a Enrique Peñalosa. Luego, para las elecciones de 2018, aunque no pudo derrotar a Iván Duque, el voto bogotano también fue conquistado por él, sumando 1’884.869. Ahora, superó esa votación.



(Le puede interesar: Así votaron las principales capitales entre Petro y Hernández)



En la relación de Petro con la ciudad ya había un precedente. El candidato había participado en las elecciones presidenciales de 2010, donde se quedó en primera vuelta con 1’331.267 votos, y cuando también la capital del país le sumó la mayoría de sufragios. Este domingo, finalmente, logró investirse como presidente de Colombia y, como lo señaló a EL TIEMPO Ómar Oróstegui, director de Futuros Urbanos, “Bogotá le dio el triunfo a Petro. Otra vez un exalcalde de la capital logra llegar a la Casa de Nariño”.

Impulso de la Alcaldía

Sobre este último punto coincide Juan Sebastián Jiménez, analista político de la Universidad Nacional, quien afirmó que perder Bogotá significó perder las elecciones para Rodolfo Hernández, porque no logró hacerse conocido más allá de determinadas regiones. Cuando usted como candidato no logra sonar a nada, va a perder frente a otro que, aunque malo, logre generar identificación”.



De la misma manera, el experto explicó que Petro ganó en la capital “no necesariamente por lo que hizo, sino por lo que representa. Bogotá desde hace mucho tiempo se ha consolidado como la ciudad donde gana el voto de opinión, y este voto se basa en simbolismos y no en realidades. Aquí se eligió como alcaldesa a alguien que no tenía experiencia en lo público, pero a la que la ciudadanía veía como una opción de cambio”.

(Además: El mensaje de Álvaro Uribe tras victoria de Gustavo Petro)



Entre analistas y expertos la conclusión de la jornada electoral fue la misma, y así lo planteó Carlos Arias, docente y analista de la Universidad Externado, quien aseguró que el candidato que logre el favor de la ciudad con mayor peso electoral en todo el país “tiene gran porcentaje de la victoria en sus manos”. No obstante, el experto también reconoció que la victoria de Petro en Bogotá se debe en gran medida a las dinámicas asistencialistas que impulsó desde su alcaldía.



“De alguna forma, estas elecciones confirman por qué muchos líderes políticos buscan ser alcaldes de Bogotá para poder llegar a ser presidentes de la República. Sin embargo, varios de estos se han quedado en el camino al no entender que la gestión va de la mano con la retórica”, puntualizó.



En la misma línea se refirió Carlos Prado, analista de la Universidad Militar Nueva Granada. Aseguró que el triunfo de Petro “demuestra que no se quedó quieto” en la ciudad y que el apoyo de los Verdes fue clave. “A Rodolfo la derecha en la ciudad no lo apoyó de forma contundente como se esperaba, al candidato le faltó acercarse a la capital”, dijo.

