Bogotá es un voto independiente y aunque ha votado por alcaldes de izquierda y de centro, y esto puede pesar para las elecciones de 2023, en menos de 16 meses, eso no necesariamente les asegurará a los partidos políticos ganadores la llegada al Palacio Liévano en 2024.

De hecho, analistas consideran que con los resultados de este domingo no solo empezarán a reacomodarse las fuerzas políticas en la capital, sino también posibles candidatos a la alcaldía mayor buscando posicionar sus nombres y apoyos.



En otras palabras, en opinión de Ómar Oróstegui, director de Futuros Urbanos, la campaña a la alcaldía prácticamente está arrancando, pero con el ingrediente de que en la capital se estrenará la segunda vuelta.



“Muchos candidatos necesitan iniciar en los próximos meses su campaña, porque esta vez se aplicará la figura de doble vuelta para la elección del alcalde mayor. Así que, nuevamente, habrá un exceso de candidatos y alianzas con los mismos ingredientes y estrategias que vivimos en esta campaña presidencial”, advierte Oróstegui.



(Gustavo Petro ganó en Bogotá en la segunda vuelta a la Presidencia)



Y si bien desde ya empiezan a barajarse nombres, algunos de los cuales vienen sonando desde hace rato, como Holman Morris, Susana Muhamad, Carlos Fernando Galán, Alejandro Gaviria y Luis Ernesto Gómez, van a aparecer muchos más.



En la misma línea se pronuncia el analista político Carlos Arias, docente de la Universidad Externado, quien considera que hay nombres que aunque volverán a sonar, perdieron su oportunidad porque se jugaron con el candidato perdedor a la presidencia. Es el caso de Carlos Fernando Galán, quien estuvo en la campaña a la alcaldía de 2019.



(12 días sin rastro de la psicóloga desaparecida: los cabos sueltos del caso)



No obstante, otros que se consideraba estaban perdiendo espacio pueden volver de la mano del presidente electo. En este caso estaría Morris, quien también aspiró a la alcaldía en 2019.



“Las futuras candidaturas a la alcaldía vendrán de un ejercicio de atomización de los grupos y líderes políticos que acompañaron a Gustavo Petro”, señala Arias, quien dice que con excepción de la elección de Enrique Peñalosa, Bogotá ha tenido una tradición de voto hacia la izquierda (Lucho Garzón, Gustavo Petro y Samuel Moreno), y agrega allí a Claudia López.



Carlos Prado, analista político y docente de la Universidad Militar Nueva Granada, asegura que quienes parten ganando con miras a las próximas elecciones locales son Morris, que ha tenido apoyo de Petro, y la hoy senadora Angélica Lozano, líder indiscutible de los ‘verdes’ en la capital. Sin embargo, pronostica una nueva división de la Alianza Verde.



“El partido Verde se reformulará, y creo que se dividirá entre los que apoyaron a Petro y los que no”, asegura Prado.



(Trancones en Bogotá por celebraciones del triunfo de Gustavo Petro)



Prado no descarta que alguna figura del Centro Democrático –considerado gran perdedor junto con Cambio Radical– aparezca en el escenario. Pero esto dependerá, aclara, de cómo le termine de ir a la alcaldesa y de lo que haga Gustavo Petro en el Gobierno Nacional.



Con esta opinión coincide Andrés Dávila, analista y docente de la Universidad Javeriana, quien no obstante sugiere esperar un par de semanas porque, dice, hasta ahora se está entendiendo el triunfo de Petro y lo que va a ser el rodolfismo. “Las fuerzas se van a realinear y hay que dejarlas decantar”, afirma Dávila.

GUILLERMO REINOSO RODRÍGUEZ

Editor de Bogotá

Twitter: guirei24