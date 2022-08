El país vivió una jornada histórica. La plaza de Bolívar de Bogotá, junto con otros parques, tarimas y calles de todo el país, recibieron a miles de personas que se vistieron con banderas de Colombia para darles la bienvenida a Gustavo Petro, nuevo presidente de la república, y a su vicepresidenta, Francia Márquez.



La ceremonia de posesión presidencial se inició a las 3:15 p. m.; sin embargo, en Bogotá había personas haciendo fila para ingresar a la plaza desde las 6 a. m. Dos horas después, cuando abrieron los accesos de la carrera 7.ª y de la 8.ª , muchos asistentes con su rostros pintados, carteles y banderas sobre su espalda se apresuraron para estar lo más adelante posible para cuando Petro saltara a la plaza mayor de la ciudad.



Comparsas, grupos folclóricos, cantantes, bailadores, conjuntos musicales, poetas y cuenteros provenientes de todo el país rompieron el protocolo tradicional de las posesiones y acompañaron en el recorrido a los asistentes.



Mientras se esperaba el inicio de la ceremonia, los ciudadanos se reunieron en torno al arte y la cultura en las tres tarimas habilitadas por el Distrito. En el parque de los Periodistas, los Gaiteros de San Jacinto y varios representantes del hip hop nacional abrieron la jornada. En el parque Santander y en la plazoleta del Rosario, también hubo música. Herencia de Timbiquí, La Mojarra Eléctrica y Nidia Góngora cantaron y lanzaron consignas a favor de la paz.



Fuera del polígono de seguridad, comprendido entre las calles 19 y 7.ª y las carreras 3.ª y 10.ª, también hubo eventos ligados a la posesión presidencial. A las 10 a. m., en el parque de la Independencia, cientos de personas se concentraron alrededor del Carnaval de Negros y Blancos.

El presidente y la vicepresidenta de Colombia, Gustavo Petro y Francia Márquez, compartieron un abrazo luego de tomar juramento. Foto: Sergio Acero Yate / EL TIEMPO

Hay más de 15.000 personas entre invitados especiales, bogotanos y visitantes de todo el país (...). Lo que vemos es una fiesta de la democracia. FACEBOOK

También desfilaron comparsas del Carnaval de Barranquilla, danzantes indígenas del cabildo Kichwa y Chicos Dance, un grupo de jóvenes bailarines oriundos de Quibdó.



En la plaza de las Nieves, los integrantes del Ballet Duo Tocancipá realizaron una conmovedora presentación. “Hoy nace la propuesta para volvernos potencia mundial de la vida, en un mundo que está en conflicto y que vive en constante guerra”, dijo Víctor Jiménez, un seguidor del Presidente.



Aunque en la mañana el cielo estaba gris y amenazaba la lluvia, en horas de la tarde el cielo se despejó. Eran miles de personas las que esperaban poder ingresar a la plaza, cuya capacidad estaba al límite. “Hay más de 15.000 personas entre invitados especiales, bogotanos y visitantes de todo el país (...). Lo que vemos es una fiesta de la democracia”, señaló Felipe Jiménez, secretario de Gobierno de Bogotá.



Fue justamente el sol y la prohibición de ingresar sombrillas al polígono -que no todos acataron-, lo que ocasionó que varias personas tuvieran que huir despavoridas de la plaza en busca de sombra.



Ya en la plaza, los cánticos a favor del presidente Petro no se hicieron esperar. “El pueblo está contigo”, cantaban. En las siete tarimas, era el blanco y no el amarillo de la bandera, el color que sobresalía entre la multitud.



El acto de posesión se pudo ver desde distintos puntos de Bogotá. En esos mismos lugares hubo actividades culturales desde horas de la mañana. Foto: César Melgarejo. EL TIEMPO.

A las 2:50 p. m., Francia Márquez pisó la tarima de la plaza de Bolívar y recibió una estruendosa ovación. “Francia, Francia, Francia…”, gritaba la gente frente a las pantallas.



Esa algarabía solo se detuvo cuando, a las 3 p. m., el jefe de Estado fue enfocado por las cámaras de la transmisión oficial saliendo del Palacio de San Carlos.



En los doce minutos que tardó en caminar desde la antigua residencia de los presidentes hasta la plaza de Bolívar –fue escoltado por la guardia cimarrona– no hubo silencio. “Petro, amigo, el pueblo está contigo”, cantaban.



A las 3:12 de la tarde, el jefe de Estado arribó a su posesión arropado por el aplauso de los asistentes. Para este punto ya se podía ver a decenas de personas con lágrimas en los ojos. Una vez tomado el juramento, y luego de un discurso que duró 52 minutos, el mandatario se dirigió hacia la Casa de Nariño.



Dos hechos generaron las últimas ovaciones en los asistentes: la entrada de Petro y su familia al palacio presidencial y el momento en que saludó al personal de servicios.



Así lo vivió el resto del país

Con masiva asistencia, en completa calma y en medio de la felicidad y el color, el Parque de las Banderas se convirtió en el principal punto para ver la posesión de Gustavo Petro en Cali. Foto: Juan Pablo Rueda Bustamante / El Tiempo

En Medellín, el parque de los Deseos fue el escenario donde con música y arte los paisas recibieron al gobierno de Gustavo Petro.



Desde las 11 de la mañana comenzó la jornada y poco a poco las personas fueron llegando al lugar pese al fuerte sol. La asistencia no fue tan masiva como se esperaba, pero hubo buena aceptación por parte de la ciudadanía.



Sobre las 3:30 p. m., la música cesó y les dio paso a las palabras del nuevo Presidente de la República, cuyo discurso despertó la algarabía y la emoción en los presentes. Tras esto, volvió la música y siguió la fiesta del que esperan que sea el gobierno del cambio.



Así mismo, en Cali, la música y la cultura acompañaron la transmisión de la posesión presidencial. El clima fue el ideal, lo que facilitó la asistencia de familias caleñas, en su mayoría, con camisetas alusivas a la Selección Colombia.



Uno de los lugares que tuvo más convocatoria fue el parque de las Banderas, en el que alrededor de las 8 de la noche, tras la emoción por el discurso, realizaron un espectáculo de un mural digital y tecnológico compuesto por luces led que se encargaban de rendirles homenaje a Gustavo Petro y a Francia Márquez.



Del mismo modo, en Barranquilla, la posesión presidencial se vivió entre fiesta, además porque coincidió con el cumpleaños 98 años del Junior, equipo de los amores de los barranquilleros.



El evento principal fue en la plaza de la Paz, donde el Distrito instaló una pantalla gigante para la transmisión, a la cual asistió un nutrido grupo de seguidores del Pacto Histórico, muchos con la camiseta del Junior y banderas de Colombia.

CAMILO A. CASTILLO y NACIÓN

