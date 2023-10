El choque entre Bolívar y Galán por el metro de Bogotá: 'A usted lo pueden revocar'

Gustavo Bolívar, tras ser interrogado por el hecho de que presenta en su plan de gobierno como aspirante a la Alcaldía que promoverá subterranizar el metro, pero firmó en una notaría que respetará el cronograma dispuesto (que contempla un tramo elevado) y 'no parará el metro', se enfrascó en un choque con el candidato Carlos Fernando Galán, en El Debate Final de EL TIEMPO y City tv.



(EN VIVO: El Debate Definitivo: candidatos plantean sus propuestas en movilidad para Bogotá).

El choque entre Bolívar y Galán por el metro de Bogotá

Jorge Luis Vargas, candidato por el partido Cambio Radical; Diego Andres Molano, candidato por el partido Reconstruyamos Bogotá; Rodrigo Lara Restrepo, candidato por el partido Lara Demócrata; Carlos Fernando Galán, candidato por el partido Nuevo Liberalismo; Gustavo Bolívar, candidato por el partido Pacto Histórico Bogotá; Juan Daniel Oviedo, candidato por el partido Con Toda por Bogotá y Jorge Enrique Robledo, candidato por el partido Político Dignidad y Compromiso.

En primer lugar, Bolívar hizo alusión a unos viejos mensajes de Enrique Peñalosa y Carlos Fernando Galán sobre el metro de Bogotá.



"Tiraron los estudios a la basura", dijo el hoy candidato del Pacto Histórico a la Alcaldía.



"Quienes pararon el metro fueron ellos", añadió.

Luego, entrando en la pregunta sobre la contradicción, dijo: "Queremos el mejor metro, lo que pasa es que los intereses que se manejan para poder proteger la mafia de los buses hicieron que el metro fuera un recogedor de pasajeros para el TransMilenio".



"El primero de enero echo a andar el cronograma del metro como me lo entreguen", añadió.



Luego, en su réplica, Galán le dijo: "Usted está firmando en notaría que va a incumplir su plan de gobierno. A usted lo van a medir por lo que dice su plan de gobierno, lo pueden revocar. Eso es un engaño a la ciudadanía".

