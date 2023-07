Este 25 de julio Gustavo Bolívar hizo oficial que será el candidato del Pacto Histórico e indicó que inscribirá su candidatura a la Alcaldía de Bogotá entre el viernes y sábado.



El anuncio lo hizo en medio de una rueda de prensa que tuvo lugar en la torre empresarial Parque Central Bavaria.

Facebook Twitter Linkedin

Gustavo Bolívar será candidato a la Alcaldía de Bogotá. Foto: Archivo particular

En diálogo con Caracol Radio, le preguntaron sobre cuáles serían las formas de contrarrestar las problemáticas que tiene Bogotá actualmente y también cómo trataría con la llamada 'Primera línea', movimiento con el que se le ha relacionado durante los últimos años.



El candidato aseguró que los jóvenes gobernarían junto a él y enfatizó en que tendrá un estricto cuidado con temas de alimentación y educación, en caso de gane las elecciones por la alcaldía de Bogotá.



"Aquí lanzo otra noticia, Bogotá va a ser bilingüe en 2038. Nosotros tenemos un programa de gobierno hacia los 500 años de la capital, que se cumplen en 2028. Vamos a implementar la educación bilingüe desde 2025, ¿por qué no en 2024? Porque tenemos que preparar a los profesores y vamos a empezar con la pre-escolar y paulatinamente vamos a ir aumentando", agregó en entrevista con la cadena radial.



(Más noticias: Gustavo Bolívar, por el Pacto Histórico, anuncia su candidatura a la Alcaldía de Bogotá)



Luego de esto añadió: "Una persona bien alimentada, que sepa inglés, no le pega una puñalada a nadie. Una persona que sepa inglés, que sepa programación, que esté bien alimentada que no tenga las carencias afectivas no le pega una puñalada a otra por robarle un celular".



Por otro lado, Bolívar dijo que como fue una candidatura decidida a última hora, ha estudiado los programas de gobierno de sus compañeros Carlos Carrillo y Heidy Sánchez.



"Presentaré a la gente el mejor programa que se llama 'Un pacto por el futuro de Bogotá'". Además se resaltó el trabajo que ha hecho con Carolina Corcho, exministra de Salud, quien ha sido parte de la agenda programática del Pacto Histórico.

Tras confirmar su candidatura a la Alcaldía de Bogotá, Gustavo Bolívar aseguró en #6AM que para contrarrestar problemáticas implementará mano dura a corto plazo y blanda a largo, y trabajará de la mano con los jóvenes. Aseguró que no se va a desvincular de la 'Primera línea'. pic.twitter.com/MIKtZROX1U — 6AM Hoy por Hoy (@6AMCaracol) July 25, 2023

También puede leer: