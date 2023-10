'Consumidores de marihuana están en la ilegalidad por el Estado', Gustavo Bolívar

En un segmento del debate definitivo de EL TIEMPO y Citytv, los candidatos a la Alcaldía de Bogotá respondieron a preguntas puntuales sobre temas transversales que les conciernen a los bogotanos.



Al candidato del Pacto Histórico, Gustavo Bolívar, le preguntaron si creía que el consumo de marihuana podría afectar de forma negativa a quienes la usan.

El aspirante respondió: "La marihuana tiene un 5 por ciento de consumo problemático. Es un consumo rarísimo. Dentro de la sociedad, el Estado impulsa a los jóvenes a la ilegalidad y después les pide legalidad".

Y cuestionó: "Cómo es que es libre el consumo y es permitido el consumo, pero no comprarla, ni traficarla, ni traerla".

Además hizo un señalamiento: "Empujan a la gente a decir mentiras. Ahí se está creando un contrasentido. Hay personas que la consumen y que no consumen. Las personas que consumen están en la ilegalidad porque el Estado las empuja a esa ilegalidad".

'Pido respeto, no me relacionen más con la 'primera línea''

En la primera parte del debate, el exsenador y candidato del Pacto Histórico se mostró molesto por una pregunta sobre si habría relación entre su administración con la 'primera línea'.

Fue enfático en decir: "Pido respeto, no me relacionen más con la 'primera línea". Y puntualizó: "Lo único que hice fue comprar unos casos y unas gafas para que no les sacaran los ojos a nuestra juventud que está siendo estigmatizada como terrorista"

Luego, buscando orientar su respuesta para reducir la delincuencia en Bogotá, aseguró: "Voy a atacar las causas de la inseguridad en Bogotá".

REDACCIÓN EL TIEMPO

