El candidato a la Alcaldía de Bogotá por el Pacto Histórico, Gustavo Bolívar, se pronunció de manera muy ligera sobre el ataque de supuestos miembros de la 'primera línea' al CAI la Gaitana de Suba este fin de semana y a la reacción de sus contrincantes al segundo puesto más importantes del país.

Hay que recordar que, sobre las 9:45 de la noche del sábado, alrededor de 10 encapuchados lanzaron 18 bombas molotov para incendiarlo. El hecho no solo generó indignación en la ciudadanía, sino también una serie de reacciones políticas que, en plena época electoral, pusieron sobre la mesa cómo las autoridades deben enfrentar este tipo de situaciones.



Bolívar, a diferencia de otros candidatos, reaccionó de manera discreta. "Mientras las otras campañas calumnian, nosotros avanzamos sin agredir a nadie. Por eso encabezamos las encuestas. Esta campaña es solo alegría porque no vendemos miedo, nosotros vendemos esperanza", dijo tras las fuertes críticas que ha recibido por guardar silencio, durante las primeras horas, ante la situación. Además, su equipo de trabajo anunció que se emitiría un comunicado al respecto, pero no precisaron a qué horas.



EL TIEMPO habló con varios expertos, quienes analizaron las implicaciones de esta decisión política.

Mientras las otras campañas calumnian nosotros avanzamos sin agredir a nadie. Por eso encabezanos las encuestas.

Esta campaña es solo alegria porque no vendemos miedo, nosotros vendemos esperanza. #BolivarTuAlcalde video de hoy en el Quirigua

A las 2PM nos vemos en Diverplaza pic.twitter.com/NmS2kqMdmt — Gustavo Bolívar (@GustavoBolivar) September 10, 2023

Fernando Rojas, profesor e investigador de la Universidad Javeriana, explicó que es importante que los candidatos a la Alcaldía entiendan que, una vez son cabezas de la ciudad, van a tener una relación estrecha con la Policía debido a que esta cumple un papel fundamental en la seguridad y la convivencia de la ciudad. “Es muy importante que se entienda que el hecho de ser alcalde sobrepasa el activismo y que hay unas responsabilidades y unas decisiones que tomar”.



Agregó que es relevante escuchar posiciones muy claras frente a la agresión a las instituciones, pues cualquiera de los candidatos no solo va a llegar a ser autoridad en la capital, sino que va a tener que trabajar con esas personas que están agrediendo. “Es un tema de coherencia, pero también de comprender la dignidad que están pretendiendo”.



Yann Basset, profesor de la facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad El Rosario, dijo que los hechos de violencia que se presentaron en el CAI La Gaitana merecen la condena de todos los candidatos.



Dijo que, incluso, las declaraciones de la alcaldesa Claudia López instan al candidato Gustavo Bolívar a opinar sobre el hecho debido a que, en el pasado, apoyó abiertamente a la 'primera línea' durante el llamado Estallido Social. “No obstante, hay que tener cuidado porque no está muy claro quiénes están detrás de esos desmanes. Conviene ser muy prudentes hasta que no avancen las investigaciones. El problema es que la alcaldesa lo puso en el foco y por eso es importante que se pronuncie al respecto y reaccione a estas declaraciones”.

Facebook Twitter Linkedin

Claudia López habla del ataque a CAI de Suba. Foto: César Melgarejo. EL TIEMPO / Redes sociales

López tuvo un duro pronunciamiento sobre la primera línea y los políticos que, según ella, han apoyado este grupo. “Los promotores y financiadores de la primera línea creen que lo que les sirvió para una campaña les servirá para otra. Se equivocan. Bogotá repudia y rechaza su matoneo digital y violencia callejera. No pasarán sino a la justicia penal y a la derrota electoral”, dijo.



Por su parte, Mauricio Reyes, profesor de la facultad de Derecho de la Universidad Nacional, dijo que Bolívar, al ser el único candidato que tardó en opinar sobre el ataque al CAI de la Gaitana y reivindicar previamente la legitimidad de las llamadas primeras líneas en varios de los debates por la Alcaldía “daría un gran aporte a la civilidad y la convivencia de los bogotanos si se pronunciara reprochando la agresión”.



Agregó que mandaría el mensaje contundente de que se debe diferenciar entre las manifestaciones de protesta pacífica, los cuales son un derecho ciudadano y los actos que afectan derechos y bienes de terceros, sean públicos o privados. “Estos últimos vulneran la convivencia y la paz de los bogotanos. No opinar o tardar en hacerlo dejaría en el contexto de una campaña política polarizada, como la actual, el mensaje tácito de que la violencia queda legitimada como metodología del accionar político, afectando su propia legitimidad como aspirante a ser la máxima autoridad distrital y el garante de la convivencia de los bogotanos”. Añadió que, en momentos tan críticos de polarización política, “lo único que nos salva es la tramitación de los conflictos a través de las instituciones”.

¿Qué ha dicho Bolívar sobre sus apoyos a este grupo?

Facebook Twitter Linkedin

Gustavo Bolívar, candidato del Pacto Histórico a la Alcaldía de Bogotá. Foto: Milton Díaz. EL TIEMPO

Bolívar también se refirió en una entrevista con EL TIEMPOa las acusaciones del candidato Diego Molano respecto a sus ayudas a la primera línea, y aseguró que solo buscaba protegerlos. “Quienes usaron la represión violenta contra los manifestantes y les sacaron los ojos fueron ellos. Los jóvenes de Bogotá estaban protestando de manera legítima. Él no merece ser alcalde”.



Añadió, refiriéndose a ese tema, que lo han calumniado y que las falsas acusaciones las han desvirtuado las Cortes y los organismos de control. “Yo hice una Vaki, que siempre es pública, y con eso les compramos cascos, gafas y medicinas que les fueron repartidas por organizaciones de derechos humanos, que estaban en el lugar de las protestas. Ellos no querían ir a las clínicas y hospitales por miedo”.



Dijo que lo movió en sentimiento de padre. “Mi hijo ha sido un joven con privilegios que se ha podido educar en otro país, tiene un segundo idioma y a mí me duele que no todos puedan tener eso. Por eso entregué esos recursos de manera trasparente”.



Eso sí, fue claro en señalar que nunca ha apoyado la destrucción de la ciudad y los actos vandálicos y que quienes cometan estos delitos deben ser judicializados, pero no asesinados.



“Uno de los magistrados que me investigó analizó todos los trinos que yo he escrito, ninguno aupaba a la violencia. Siempre les decía a los muchachos que no fueran violentos porque eso desvirtuaba la protesta. Yo traté de evitar que se armaran y que fueran infiltrados. Estábamos a punto de irnos a una guerra civil”.



Cuando se le preguntó qué pensaba de que una persona que participó en el atentado terrorista que cobró la vida de personas y mutiló a otras cuando se instalaron explosivos en el centro comercial Andino ahora sea gestora de paz, dijo que el acto fue deplorable, pero que, al igual que se hizo con el secretariado de las Farc hay que “comerse muchos sapos para llegar a la paz. No podemos vivir en una guerra eterna. Se necesita una persona como Gustavo Petro para comprender eso. Hay que entender las causas de la violencia para poder llegar a ese punto”.



En cuanto a la inconformidad de las víctimas, dijo que tenían que entender que la idea es que a futuro no haya más. “Lamentamos todo lo que ha sucedido, obviamente, pero lo que uno quiere con esto es que en el futuro es que Colombia por fin consiga una era de paz que nunca ha tenido”.

Así fue el ataque al CAI

Sobre las 9:45 de la noche del sábado, alrededor de 10 encapuchados lanzaron 18 bombas molotov para incendiar el CAI La Gaitana, en la localidad de Suba. El hecho no solo generó indignación en la ciudadanía, sino también una serie de reacciones políticas que, en plena época electoral, pusieron sobre la mesa cómo las autoridades deben enfrentar este tipo de situaciones.

Facebook Twitter Linkedin

Alrededor de 10 encapuchados lanzaron 18 bombas molotov. Foto: Sergio Acero. EL TIEMPO / redes sociales

Carlos Armando Clavijo, presidente de la acción comunal del sector, le dijo a EL TIEMPO que los vecinos y la Fuerza Pública ya estaban alertados de que podían existir disturbios. De hecho, se presentaron ataques similares en los CAI de El Rincón y Aures.



Lo anterior debido a que en varios sectores de la ciudad se estaba haciendo una conmemoración a los hechos ocurridos el 9 de septiembre de 2020, cuando el conductor de taxi y estudiante de Derecho Javier Ordóñez perdió la vida tras recibir golpes y descargas eléctricas por parte de policías en el CAI de Villa Luz de Engativá.



Este suceso generó un estallido social que dejó 13 personas muertas en los disturbios.

Tres años después, se estaba honrando, en su mayoría de manera pacífica, la memoria de las personas que fallecieron esa noche. “A lo último, los jóvenes que están acostumbrados al vandalismo aprovecharon para atacar al CAI”, afirmó Clavijo.

Facebook Twitter Linkedin

Dos uniformados del CAI la Gaitana en Suba resultaron heridos con un arma de fuego en hechos que están siendo investigados por el grupo judicial de la Policía. Foto: Luis Lizarazo/EL TIEMPO

El líder comunitario agregó que la Fuerza Pública reaccionó con 13 aturdidoras, y que fue gracias al actuar de la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (Undmo) que la situación “no pasó a mayores” y no hubo grandes afectaciones.



En el lugar estaban, además, 80 residentes “con palos o garrotes” para defender las instalaciones por si algo llegaba a pasar.



“Sentimos un temor espantoso. Ya tenemos la experiencia de hace tres años, cuando nos quemaron totalmente el CAI e iban a quemar a dos patrulleros que estaban dentro”, relató Clavijo.

Después de que se difundieran distintos videos del ataque en el CAI, la alcaldesa Claudia López tuvo un duro pronunciamiento sobre la primera línea y los políticos que, según ella, han apoyado este grupo.



“Los promotores y financiadores de la primera línea creen que lo que les sirvió para una campaña les servirá para otra. Se equivocan. Bogotá repudia y rechaza su matoneo digital y violencia callejera. No pasarán sino a la justicia penal y a la derrota electoral”, dijo.

Y aunque, de acuerdo con lo manifestado por el comandante operativo de seguridad ciudadana, Wilford Méndez, no hay certeza de que hayan sido miembros de este grupo y las investigaciones aún siguen abiertas, sí puso sobre la mesa cómo va a actuar el futuro alcalde de la ciudad frente a este tema.



Teniendo en cuenta, además, que el presidente Gustavo Petro durante su mandato ha manifestado sus esfuerzos para liberar a varios de los jóvenes integrantes de la primera línea capturados durante el estallido social del 2020 y 2021. Incluso, ha planteado nombrarlos gestores de paz.

Fuertes reacciones de los candidatos a la Alcaldía

Facebook Twitter Linkedin

Jorge Enrique Robledo, Gustavo Bolívar, Diego Molano, Jorge Luis Vargas, Carlos Fernando Galán, Juan Daniel Oviedo y Rodrigo Lara. Foto: Archivo EL TIEMPO

Varios de los candidatos a la alcaldía también hablaron al respecto rechazando el hecho. Por ejemplo, Jorge Luis Vargas, de Cambio Radical, afirmó que iba a “desmantelar” a “esas primeras líneas del terrorismo”. Por su parte, Diego Molano, líder del movimiento Reconstruyamos Bogotá, aseguró que los ciudadanos que vandalizan, si llega a ser alcalde, “estarán recluidos en una megacárcel”.



Asimismo, Carlos Fernando Galán, del Nuevo Liberalismo, indicó que no se puede permitir “la anarquía nuevamente en Bogotá”. Rodrigo Lara, del movimiento Lara Demócrata, señaló que lo ocurrido estaría ligado a “la llegada de disidencias ex-Farc y células del Eln”.



Quien no se pronunció hasta el cierre de esta edición fue Gustavo Bolívar, del Pacto Histórico, mencionado por varios de los aspirantes a la administración distrital debido a que ha manifestado su apoyo a la primera línea.



Cabe resaltar que, tras las intensas protestas de hace tres años, las autoridades han implementado acciones para recuperar la confianza de la ciudadanía en las instituciones.

Una de estas involucra a los CAI, espacios donde, de acuerdo con lo planteado por el director de la Policía Nacional, el general William Salamanca, se ha hecho una “reingeniería” para convertirlos “en el epicentro de constantes encuentros con la comunidad”.



El general planteó que los integrantes de cada CAI convoquen, puerta a puerta, a los vecinos de su jurisdicción para invitarlos a participar activamente en un ‘cabildo abierto’. Esto con el objetivo de identificar los principales problemas de la comunidad en materia de seguridad y convivencia y comenzar a solucionarlos de manera definitiva.



Esta estrategia fue mencionada también por el líder comunal Carlos Armando Clavijo, quien señaló que se han llevado a cabo eventos en el CAI La Gaitana para integrar a las autoridades con la comunidad.



“Hemos hecho ya cuatro eventos para niños y personas de la tercera edad. En julio, me condecoraron con una maqueta y placa de la Policía, reconociéndome como padrino oficial del CAI”, dijo.

REDACCIÓN BOGOTÁ