Gustavo Bolívar: 'Yo soy el candidato del Gobierno, pero Petro no me hace campaña'

Gustavo Bolívar, candidato del Pacto Histórico a la Alcaldía de Bogotá, fue uno de los aspirantes que más choques protagonizó en El Debate Final de EL TIEMPO y City Tv.



De entrada, el exsenador empezó reaccionando con molestia a la primera pregunta que le hicieron. Luego, no dudó para defender sus posturas y entrar en discusiones con sus contendores. Un par con Carlos Fernando Galán, las de mayor eco.

Así le fue a Gustavo Bolívar en El Debate Final

Gustavo Bolívar. Foto: César Melgarejo/ El Tiempo

El debate inició en punta para el candidato Gustavo Bolívar, del Pacto Histórico, quien respondió a la pregunta sobre la relación que tendría, en su eventual administración, con los miembros de la primera línea y la posibilidad de subsidiarlos. Ante esta inquietud, Bolívar intentó desmarcarse del episodio en el que aseguró que los había financiado con cascos y gafas en pleno estallido social de 2021 y pidió respeto por su candidatura afirmando que lo importante era hablar de los orígenes de la inseguridad y sus propuestas para mejorar en ese sentido.



(Además: ¿Cuáles candidatos a la Alcaldía de Bogotá han fumado marihuana? Esto contestaron).

Sobre la seguridad, Bolívar señaló que sus propuestas giran en torno a la educación bilingüe en todos los colegios públicos, la implementación de 2.000 policías más para la ciudad cada año y la construcción de 60 CAI más para dar abasto con la atención en seguridad.



Pero otro punto de tensión llegó cuando tuvo que responder por la famosa frase del presidente Petro sobre “pagar un millón de pesos para no matar”. Ante esto, el candidato señaló que sus contrincantes mentían porque “lo que dice el decreto del Presidente es que hay tres condiciones para recibir el millón de pesos: que estén estudiando, que no tengan antecedentes ni órdenes de arresto vigentes y que hagan trabajo social”. En ese sentido, aclaró que dentro de sus propuesta no está incluida una para no judicializar a “los jóvenes que cometan actos vandálicos”.

Los candidatos que participaron de El Debate Definitivo. Foto: EL TIEMPO



El metro siguió siendo unos de los centros del debate. Aseguró que no modificará lo que ya está contratado, pese a que sus interlocutores lo cuestionaron por su paso por la notaría donde firmó para comprometerse con la construcción de la primera línea como la recibiera.



Aunque el debate estuvo marcado por varios momentos de tensión para la candidatura del exsenador, también fue el espacio donde dejó en claro que sí es el candidato del Gobierno nacional y lo hizo explícito cuando señaló: “Yo reconozco que soy el candidato del Gobierno porque pertenezco al mismo partido y jamás me desmarcaría de Gustavo Petro. Soy candidato del Gobierno, pero él no está haciendo campaña por mí”.



REDACCIÓN BOGOTÁ

EL TIEMPO

